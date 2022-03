Ozren Kebo : Sačuvaj nas, Bože, Draganovog predvodništva, Miletove neutralnosti i Bakirovog defilea

Krenimo od Dragana Čovića. Nesumnjivo ruski igrač broj dva, odmah poslije delije iz KK „Igokea“, čovjek koji je – nema tome ni tri mjeseca – bez stida izjavio da Bosni i Hercegovini nedostaje kvalitetnog ruskog uticaja, sve se pri tome kunući u „europske vrijednosti“, povodom Putinovog napada na Ukrajinu izvolio je domaćoj i europskoj javnosti isporučiti tako bijednu izjavu da bi je se postidjeli i najveći neutralci.

Piše : Ozren Kebo

I to je jedan od najstupidnijih načina da čovjek ne osudi Rusiju: javno se očitovati ni tamo ni vamo priopćenjem, izraziti žaljenje zbog borbi i nevinih žrtava, akrobatski gazeći oko jaja i pazeći da nijedno ne bude zgnječeno. Eto to je naš Dragan, velemajstor neizjašnjavanja, ekspert za pehlivansko muljanje, koji kad već mora da se nešto kaže, čini to na način „više skrivam nego što otkrivam i ne možete mi ništa“. Čovjek je pravi vječnik, zauvijek prisutan i bez ikakve štete po sebe.

Drugi akter, Milorad Dodik, aktuelni član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pritisnut sankcijama i prijetnjom još gorim sankcijama, konačno se iz aktivnog i vodećeg rusofila izmetnuo u kakvog-takvog neutralca. Ali nije to sad neki prefinjeni mudrac koji vaga svaku riječ i brine o balansu. Ne, kod njega je to uvijek šjekirom, malo odsijeci ovdje, pa onda vrati odande, nećemo otvoreno podržavati Putina, ali ćemo prvo javno primiti instrukcije od Lavrova, pa onda poslati pomoć Ukrajinskoj crkvi. Kod našeg dobrog i poštenog Milorada nikada se i ništa pouzdano ne zna, on je u razmaku od nekoliko sati u stanju ponuditi pravo umjetničko obilje oprečnih izjava, svaka nova demantira prethodnu, a svaka prethodna obesmišljava nadiruću, ali šta ima veze, narod će sve progutati lakše nego porciju joda.

A kako su na sve ovo reagirali Bošnjaci i njihovi legitimni predstavnici? Desilo se, što je prava rijetkost u savremenoj historiji svijeta, da je i njima i Bosni i Hercegovini konačno jednom globalna kašika pala u lokalni med. Glavni menadžeri generalnog ruskog zastupništva u BiH, Dragan Čović i Milorad Dodik, neplaniranim ratom i još neplaniranijim sankcijama doslovno su odsječeni od matične kuće. Snaga njihovog udruženog ideološkog rada tako je jenjala da je preko noći utihnula sva ona kuknjava oko Izbornog zakona i secesije Republike Srpske. Pri tome ni Čović ni Dodik nemaju proaktivnu mudrost Zorana Milanovića, hrvatskog predsjednika. Kao što, uzmimo samo ovaj primjer, narkoman u krizi u hipu pređe s kokaina na heroin, tako je i Milanović preko noći zavapio ka EU da primi šit zemlju zvanu Bosna i Hercegovina.

E sad, pošto su se uvijek znali dočekati na noge i iskoristiti pravi trenutak, Bošnjaci su, pod visokim pokroviteljstvom Stranke demokratske akije, u čast dramatičnim geostrateškim promjenama organizirali trijumfalni prvomartovski defile automobila od 100.000 pa naviše konvertibilnih maraka. Bio je to, morate priznati, prelijepi autokliz Mercedesa, Audija, BMW-a i druge limarije krupnog zuba. Ova izrazito adekvatna te primjerena akcija prihvaćena je oduševljeno, kao znak državotvorne svijesti i kao garant da je diplomatska aktivnost Bakira Izetbegovića po džematima sjeverne Evrope pun pogodak.

Kao što smo iz priloženog defilea vidjeli, Bosna i Hercegovina živjet će vječno, i nijedna žrtva za nju nije ni teška ni dovoljna. Sve ovo potvrđeno je u večernjim satima spektakularnim vatrometom, specijalnom borbenom manifestacijom koja je drugo ime za bacanje para te uznemiravanje mirnog življa i nedužnog životinjskog fonda. Građanima Sarajeva priređena je pokazna vježba, da nakon tridesetogodišnje stanke makar na jednu noć i makar simbolično osjete kako je sad stanovnicima Kijeva i Harkova. Tako oboružani svečanim reakcijama, Bošnjaci, SDA i naš Bakir još jednom stadoše na branik domovine, poručivši i njoj i svijetu: Da te voli, duša zna, draga moja be i ha, ha, ha, ha…