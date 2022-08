Ozren Kebo : Neum, Prometej i zastoj na Bradini

August je udario po Evropi iz svih raspoloživih sredstava. Toplotni val ne prestaje, Rusija prijeti smanjenjem isporuka plina, milioni se plaše jeseni, gladi i hladnoće. Na regionalnom planu ništa mirnije: Kosovo je ponovo bilo na ivici sukoba, preko Crne Gore prešao je još jedan omanji državni udar, a što se tiče Bosne i Hercegovine, strani mediji nakon kraćeg zastoja ponovo su se raspisali o opasnosti od novog rata i ruskih destruktivnih djelatnosti.

Piše : Ozren Kebo

Na sve to nadovezale su se i rane od neuspješne intarzije Andreja Plenkovića i njegove Vlade u ustavnu građu i izborni zakon Bosne i Hercegovine. Izbori se bliže, pa je atmosfera napeta. Iz obilja političkih priča biramo tri na koje vrijedi skrenuti pažnju.

RADOVI NA MAGISTRALI: Magistralni put M-17 jedna je od ključnih saobraćajnica u državi. Povezuje Bosnu sa Hercegovinom i njome se odvija ogroman promet putnika i roba s juga na sjever zemlje. I neko se dosjetio da na samom početku prevrelog augusta otpočne radove na planini Ivan i tako napravi kilometarske redove u oba pravca. Radovi su zapravo finalizacija dionice Koridora 5 C. Nedaleko od postojećeg tunela Ivan ta cesta treba da završi kružnim tokom koji bi privremeno služio za uključivanje s nove saobraćajnice na staru. Na tim vrućinama i u tim višekilometarskim redovima automobili su prokuhali, a ljudi proključali, s pravom je pokrenuta velika galama po mrežama i u medijima. Autoceste Federacije BiH brzo su reagirale, uputile izvinjenje svima koji su čekali i radove prebacili na noćni termin. Ali ostala je neproblematizirana suština priče. Izvinjenje Autocesta bilo je brzo i korektno i, na političkoj sceni na kojoj je takav gest istinska rijetkost – valja ga uvažiti. Međutim, činjenica je da nije bilo nikakvog planiranja i da jedna relativno prosta građevinska operacija kakva je izgradnja kružnog toka nije određena za mirnije i hladnije mjesece tokom zime ili proljeća. Osim što su svi kukali zbog radova u sezoni i što niko nije spomenuo radnike koji su izloženi zastrašujućim temperaturama, ostaje nespomenuto da nije postojao nikakav pogled unaprijed. Moguće je da ništa ne znamo o procedurama i da se kružni tok morao raditi tek nakon što to finansije, kojekakvi zakoni, načelnici i ostatak gradnje dozvole, ali upravo zato morao bi postojati neko ko stvari analizira na vrijeme.

I to je možda sve što moramo znati o ovdašnjoj politici, odnosno politikama. Nema strategije, izostaje planiranje, nego udri, pa dokle doguramo.

LJEPOTE NEUMA: Ovih dana na regionalnom planu izbila je još jedna turistička polemika. Predsjednik Srbije i gradonačelnik Novog Sada zamjerili su „nekim Srbima“ što – sasvim nepatriotski – ljetuju i novce troše u Istri. Savršen volej za hrvatske političare, koji su poentirali da je to normalno jer je Istra pristojna, multikulturna, jednom riječju – savršena turistička i politička destinacija. I, da, to je divan odgovor. Kad bi ovdje bilo pameti pa da se neko, makar i nepozvan, uključi u raspravu i doda da je Istra mala maca za Neum, grad istinske različitosti, na čijim se plažama u svega tridesetak kvadrata baškare beogradske porodice, arapski nikabi i međunarodni toplesi. I sve to u savršenoj harmoniji: niti ko kome smeta, niti ko koga provocira. Otkako je krenula pandemija, i (ne samo srbijanskim) turistima bio zabranjen ulazak u Hrvatsku, stotine je beogradskih obitelji u jedinom bh. gradu na moru našlo idealan odmor, jeftin, s predobrim kupalištima i čistim morem. Od ove godine Neum je konačno s ostatkom zemlje povezan odličnim putem, tako da će turista iz Srbije sigurno biti još više. Ono što zabrinjava je neočekivani deficit toplesa. Šta li im se desilo i zašto ovog ljeta kasne, to niko živi ne zna. Ali da ih nema – nema.

Država nešto d’ uradi.

PROMETEJ KAO KANCER SARAJEVSKE POLITIČKE SCENE: Ljeto i njegovi izazovi na jednu stranu, politički ratovi na drugu. Ovdašnji portali ne prestaju s predizbornim i svakim drugim konfliktima, atmosfera je tradicionalno netolerantna, što sve završava hajkama na pojedince čije mišljenje odudara od onog koje je dominantno u datoj sredini. Ni Sarajevo nije izuzetak od pravila. Nedavno su u magazinu Stav nazvali portal Prometej, urednika Franju Šarčevića i njegovu suprugu Lejlu karcinomima, dodavši kako treba poduzeti sve na sprečavanju metastaze.

Na stranu sad ova nesnosna medicinska metaforika, o kojoj smo na našem portalu nekoliko puta – evidentno bez ikakvog odjeka – pisali. Autizam, karcinom i metastaze su omiljene stilske figure kad god treba nekoga odstrijeliti. Prometej i Šarčević izloženi su grubom verbalnom napadu koji posljedično izaziva seriju prijetnji i uvreda na mrežama. Ovdje više ne postoje neistomišljenici, jer su usljed siline političkih borbi i netolerantne atmosfere evoluirali u neprijatelje. Ne moraš se slagati s nekim, ali zašto bi on odmah bio karcinom, i baš nas zanima kojim to radikalnim operativnim zahvatima kolege misle zaustaviti dalje bujanje Prometeja i njegovih stavova. Logično je i očekivano da ne mislimo svi isto i to se u razvijenim društvima i sretnim sredinama zove bogatstvo političkih opcija i mišljenja. U nesretnim – to je tek povod za neprijateljstvo i uvod u masovni napad po mrežama. Kolegama iz Prometeja puna podrška, iako smo po mnogim pitanjima bh. svakodnevnice na suprotnim stranama, ali te strane apsolutno ne smiju biti barikade.

Ako si u Sarajevu sa svojim stavom kancer, kome onda takvo Sarajevo uopće treba?