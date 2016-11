Ovo su ljudi koji će upravljati Amerikom : Zvijezda konzervativne Amerike, najglasniji zagovornik vojne intervencije protiv Srba u BiH te Trump junior!?

Novi američki predsjednik sa suradnicima ima pravo iznova imenovati čak 4000 dužnosnika. Trumpovi suradnici iz kampanje trebali bi zauzeti mjesta u budućem kabinetu, uz neka vanjska pojačanja, poput zvijezde konzervativne Amerike Sarah Palin.

Živopisna guvernerka Aljaske nije mu samo dala podršku, nego je u završnici kampanje obišla cijeli Ohio agitirajući za Trumpa. Ohio je bio jedna od država koje su presudile Trumpovoj pobjedi.

Kako je Trump zapravo autsajder u visokoj politici, amater koji je na opće iznenađenje establishmenta stigao do vrha, njegovi će suradnici u velikoj mjeri određivati budući smjer američke politike. Veliku ulogu imat će potpredsjednik Mike Pence jer karijerni republikanski senator, za razliku od Trumpa, ima odlične veze u Republikanskoj stranci koja sada ima većinu i u Senatu i u Kongresu.

Glavno je pitanje tko će biti novi državni sekretar . Na mjesto šefa diplomacije mogao bi biti izabran jedan od trojice njegovih najvažnijih suradnika: Newt Gingrich, Rudy Giuliani ili Chris Christie, a ozbiljni kandidat je i republikanski senator Bob Corker iz Tennesseeja, predsjedavajući senatskog Odbora za međunarodne odnose, objavio je portal Politico.

Trump navodno razmišlja i o bivšem veleposlaniku SAD-a pri UN-u Johnu Boltonu. No, kao glavni kandidat za mjesto državnog tajnika zasad figurira republikanski jastreb Newt Gingrich, dok se Rudy Giuliani najviše spominje kao kandidat za glavnog državnog tužioca.

Žestok političar

Newt Gingrich bio bi državni sekretar po mjeri Donalda Trumpa, sličnog političkog stila. Žestoki je republikanac, bivši predsjednik Zastupničkog doma Kongresa od 1995. do 1999. kad se oštro suprotstavljao politici Billa Clintona. Prije Daytona on je uz Boba Dolea bio najglasniji zagovornik vojne intervencije protiv Srba u BiH.

Poznat po žestokim istupima i nepopustljivim stavovima, u ovoj predsjedničkoj kampanji se između ostalih zauzeo za deportaciju muslimana koji vjeruju u šerijatsko pravo. Odgojen kao baptist, Newt Gingrich je 2009. prešao na katoličanstvo.

Na prošlim izborima 2012. istaknuo je svoju kandidaturu za republikanskog kandidata. Sad je bio jedan od glavnih kandidata za Trumpova potpredsjednika, zajedno s Chrisom Christiejem, konzervativnim guvernerom New Jerseyja, protivnikom abortusa i istospolnih brakova.

Međutim, Christieju visi za vratom bizarna afera Bridgegate: na sudu su se našla dvojica njegovih bivših suradnika koji su se 2013. išli osvetiti demokratskom gradonačelniku Fort Leeja, grada u saveznoj državi New Jersey. Gradonačelnik Mark Sokolich, hrvatskog podrijetla, odbio je podržati Chrisa Christieja kad se ovaj ponovno kandidirao za guvernera pa su Christiejevi suradnici promijenili regulaciju prometa na mostu na izlazu iz Fort Leeja, što je prouzročilo nevjerojatne prometne gužve.

“To je jedna od najglupljih stvari koje sam ikad vidio”, rekao je Chris Christie o zavjereničkom planu svojih suradnika. Nakon što su pet dana mučili ljude, morali su stvari vratiti na staro. Guverner Christie nije optužen, tvrdi da nije imao pojma što mu suradnici rade iza leđa, ali otkako ih je sud prošle sedmice proglasio krivima, Christie je gurnut u pozadinu i više ga se nije moglo vidjeti na skupovima i u Trumpovoj blizini.

Međutim, u izbornoj noći Trump je prvo zahvalio svojoj porodici , šefici svoje kampanje Kellyanne Conway te Rudyju Giulianiju i Chrisu Christieju, vrativši ga time ponovno u igru. Posebno je zahvalio Mikeu Huckabeeju, guverneru Arkansasa. Huckabee ima sličnu PR politiku poput samog Trumpa ili njegova potpredsjednika Mikea Pencea: što će nam novinari, bolje nam je da direktno komuniciramo sa svojim biračima, moto je nove sorte desnih političara.

Trump i Sarah Palin su zvijezde realityja, Pence je godinama vodio konzervativni radijski show, dok je Huckabee na Fox Newsu vodio svoj talk show “Huckabee” sve do prošle godine kad je počeo razmišljati o predsjedničkoj kandidaturi.

Slavni bivši njujorški gradonačelnik Rudy Giuliani, koji je maknuo kriminal s ulica pojačavši prisutnost policije, bio je među onim republikancima koji su se žestoko protivili odluci Billa Clintona da 1999. NATO bombardira Srbiju. U proljeće 2012. posjetio je Beograd, javno podržavši kandidaturu Tomislava Nikolića uoči predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio demokrata Borisa Tadića. Nikolić je tada, slično ovome što se dogodilo u SAD-u, pobijedio u Srbiji uz šok i nevjericu kompletne javnosti za koju je Tadić, umjereni iako neomiljeni kandidat, trebao biti uvjerljiv pobjednik pokraj neotesanog i neuglađenog Nikolića.

Financije

Mjesto ministra financija mogao bi dobiti Steven Mnuchin, šef financija Trumpove kampanje, koji je 17 godina radio za Goldman Sachs, a jedan od Trumpovih najbližih suradnika, senator Jeff Sessions, mogao bi zauzeti mjesto ministra obrane. Kao kandidati za šefa Pentagona spominju se još bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Stephen Hadley i bivši senator Jim Talent.

Za to je mjesto zainteresiran i Trumpov prvi suradnik general Mike Flynn, bivši šef vojne obavještajne službe, ali on prema američkim zakonima mora biti najmanje sedam godina u mirovini prije nego što preuzme dužnost šefa Pentagona. Među kandidatima za ministra unutarnjih poslova spominje se i Trumpov sin Donald Trump Junior. Visi u zraku mogućnost da na to mjesto bude imenovana Sarah Palin za koju je Trump najavljivao da bi je volio vidjeti u kabinetu.

