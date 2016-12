Otvoreno pismo Sefera Halilovića : Narod se boji, vlast mora odgovoriti na ključna pitanja

“Nemam nikakvih dvojbi da se, trenutno, protiv BiH vodi specijalni rat: nema segmenta društva koji se ne prokazuje kao kriminaliziran, nema činjenice oko koje postoji konsenzus, nema pojedinca iz javnog života koji nije sataniziran, nitivisokoranfiranog oficira ARBiH koji nije optužen za, navodni, ratni zločin.

Sve to se radi kako bi se BiH pokazala nesposobnom za samostalni opstanak i kao zemlja kojoj treba vanjski tutor, a da oni koji bi je branili odustanu i od zadnje pomisli na to, jer logika koja se, iz ovih svih procesa koji se vode protiv BiH, nameće jeste: bolje završiti kao gastarbajter u Švedskoj nego kao optuženik na Hagu. BiH se sve više napada, ali je očito sve manje onih kojima je to posao da je brane” poručio je predsjednik BPS-a g.Sefer Halilović u svom otvorenom pismu u kojem se, nadalje, kaže: