Otvoreno pismo Sadika Ahmetovića: Gospodine Izetbegoviću, zašto 58.000 Bošnjaka pokušavate izbrisati iz RS?!

Zastupnik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović uputio je otvoreno pismo predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću i članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću.

– Poštovani, Obraćam Vam se na ovaj način, jer svi pokušaji da u Parlamentu BiH dobijem kao zastupnik odgovore na pitanje o Upitniku EK nisu dali rezultate. Upravo zbog činjenice da predsjedavajući Zvizdić krije od nas zastupnika i javnosti odgovore na Upitnik EK koji su spakovani i čekaju da budu upućeni u Brisel, a sve to svojom šutnjom odbravate Vi, gospodine Izetbegoviću, nas 17 parlamentaraca bilo je prisiljeno da uputi pismo evropskim zvaničnicima i od njih traži odgovore o svojoj zemlji. Stid nas je što smo to uradili, i tako Evropi poslali poruku da kod nas ništa ne funkcioniše, ali Vi ste nas na to prisilili. Pitam Vas javno, u ime 58.000 građana koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, zašto nas želite izbrisati?

Znate li Vi da ćete u Prijedoru gdje je pobijeno skoro 4.000 Bošnjaka i Hrvata, svojim potpisom izbrisati još njih 6.731, u Zvorniku 3.080, Bijeljini 1.410, Gradišci 1.314, Novom Gradu 1.225, Bratuncu 1.215, Doboju 905, Banjoj Luci 865, Kotor Varoši 718, Milićima 667, Vlasenici 408, i mojoj Srebrenici, gdje je izvršen genocid, 1.126 Bošnjaka? Da li ste svjesni politički štetnih posljedica po državu Bosnu i Hercegovinu? Da li uopšte razmišljate o tome da vlasti RS samo čekaju Vaš potpis kojim ćete legalizirati njihov nelegalni popis stanovništva i šta će se desiti nakon toga?

I na kraju, možete li odgovoriti na dva krajnje jednostavna pitanja:

Zašto se još uvijek nisu počeli primjenjivati rezultati Popisa stanovništva 2013. iako je su objavljeni u Službenom listu BiH, već su i dalje primjenjuju oni iz 1991. godine?

Zašto u odgovore na Upitnik EK, tačnije pitanja 446. i 447., pored rezultata popisa stanovništva koje ste dobili od Agencije za statistiku BiH i Republičkog zavoda RS niste spremili i one koje Vam je dostavio Zavoda za statistiku F BiH?

Ukoliko Vi, gospodine Zvizdić, i Vi, gospodine Izetbegović, ne znate odgovore na ova pitanja, rado ću Vam pomoći, pa da građani napokon saznaju pravu istinu o duplim odgovorima na Upitnik EK.

(Kliker.info-Depo)