Otvoreno pismo : I Hadžikadić traži od Inzka da udalji Dodika iz izbornog procesa

Mirsad Hadžikadić, kandidat Platforme za progres za člana Predsjedništva BiH, uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku u kojem traži da iskoristi svoje Bonske ovlasti i zaštiti ustovnopravni položaj zemlje.

– Poštovani gospodine Inzko,

Bez ikakve potrebe da Vama obrazlažem specifičnosti ustavnopravnog uređenja Bosne i Hercegovine i Vaše uloge u njemu, želim otvoreno i direktno da Vam skrenem pažnju na paradoksalnu situaciju u kojoj se država Bosna i Hercegovina nalazi već neko vrijeme, a koja je posebno došla do izražaja posljednjim izjavama predsjednika entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, vezanim za apsolutno nepoštivanje institucija ove zemlje.

To je situacija koju Vi ne samo da imate mogućnost nego i obavezu da riješite. Bonske ovlasti koje su Vam stavljene na raspolaganje su alat koji bi trebao da spriječi urušavanje institucija Bosne i Hercegovine iznutra, uključujući i eliminaciju iz političkog života svih onih aktera čije se ponašanje može smatrati antidejtonskim i protiv interesa države.

Smatram neodgovornim, nedopustivim i skandaloznim da se jedna politička ličnost javno oglašava sa stavom koji je jasno usmjeren protiv dugoročne održivosti Bosne i Hercegovine, a da se toj istoj osobi dopusti da bude jedan od kandidata iz reda svog naroda za člana Predsjedništva BiH.

Porukama koje šalje u javnost, pa sve i da su samo dio njegove predizborne kampanje, Milorad Dodik nam svima jasno stavlja do znanja da će institucije Bosne i Hercegovine koristiti da bi dodatno destabilizovao zemlju koju, kako je sam u više navrata izjavio, uopšte te priznaje kao svoju.

Posebno su skandalozne dvije Dodikove najnovije izjave u intervjuu od prije nekoliko dana na RTRS u emisiji Predsjednik. Na upit novinara, „Da da li je vaš politički motiv i danas nezavisna Republika Srpska?“, Dodik je odgovorio:„Naravno ja to i ne krijem.“U istom intervjuu, takođe je rekao, „Bosna i Hercegovina nije moja država“.

Ako s Vaše strane izostane adekvatna reakcija na izjave Milorada Dodika, to neće samo biti znak da se Vi ne zanimate za svoje dužnosti u Bosni i Hercegovini, nego i da prećutno odobravate interno rušenje države i njenih institucija koje su mnogi mukotrpno gradili boreći se s raznim ograničenjima ustava koji je ovoj zemlji nametnut kroz Dejtonski mirovni sporazum.

Ja Vas ovim putem, kao kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozivam da napravite izuzetak u odnosu na svoju dosadašnju praksu nekorištenja bonskih ovlasti i Milorada Dodika trajno udaljite iz izbornog procesa. Do sada je Milorad Dodik zapaljivom retorikom djelovao iz institucija Republike Srpske i svoj politički legitimitet zasnivao na odbrani interesa tog entiteta, praveći se pri tome da taj entitet nije dio Bosne i Hercegovine.

Dodik svjesno testira granice strpljenja i Vas, ali i građana ove zemlje. Sada, ako mu se dopusti da bude izabran u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, on jasno namjerava da pređe sa riječi na djela. Ako se to desi, a Vi propustite da reagujete na odgovarajući način i time onemogućite Bosni i Hercegovini da unutrašnjim snagama nađe put ka prosperitetu, bićete njegov saučesnik. Nadam se da to nećete dozvoliti – navodi se u pismu.

