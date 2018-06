Otvoreno pismo Amera Jerlagića Valentinu Inzku : Nametnite Izborni zakon

Predsjednik Stranke za BiH Amer Jerlagić uputio je otvoreno pismo Visokom predstavniku Valentinu Inzku.

Pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani gospodine Inzko,

U svjetlu aktuelnih događanja i rasprava vezanih za promjenu Izbornog zakona, smatramo da je, zbog važnosti i dalekosežnih posljedica koje njegove izmjene mogu proizvesti na budućnost države, potrebno ovu raspravu proširiti, a nikako reducirati na nekoliko trenutno vladajući političkih partija, a posebno ne onih koje su ekstremno nacionalistički orijentirane i čiji je cilj razbijanje i podjela države.

Istovremeno se mora imati u vidu da je Izborni zakon, nakon Ustava, najvažniji zakon čija primjena presudno utiče na kreiranje ukupnih odnosa u jednoj državi i egzistencijalno je važan za njen dalji demokratski razvoj.

Da bi se kreirao adekvatan Izborni zakon neophodno je najprije izvršiti izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, a tek potom donijeti novi Izborni zakon.

Dejtonski Ustav državu Bosnu i Hercegovinu (Annex IV, Dejtonski ugovor) priznaje i potvrđuje njen međunarodno pravni kontinuitet, s tim da vrši njen unutrašnji administrativni preustroj na način da ona ima dva entiteta. Dejtonski Ustav u preambuli jasno navodi da: „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao sastojci 1(zajedno sa ‘ostalima’) i građani Bosne i Hercegovine ovim određuju….Ustav Bosne i Hercegovine…’ .

Čitava pravna i pojmovna zbrka nastaje onoga časa kada se pojam „constituent“ potpuno pogrešno prevodi i tumači, odnosno izjednačava sa pojmom „constitutive“. Uzimajući ovo u obzir, važno je da istaknemo da se pojam ‘constituent’ prevodi i definira kao ‘’sastojak nečega’’. Iz ovoga je sasvim jasno da Ustav ne poznaje nikakve „konstitutivne narode“, nego da govori o sastojcima države (Bošnjacima, Hrvatim, Srbima, Ostalim i građanima) i sve ih tretira ravnopravno.

Pogrešnim prevođenjem i tumačenjem pojma „konstituent“ stvorena je situacija kojom su tri najbrojnije etničke grupe prigrabile ekskluzivno pravo kozumiranja vlasti u državi čime su svi ostali građani dovedeni u diskriminirajuću poziciju.

Presudama Evropskoga suda za ljudska prava u Strasburu rješenja iz Ustava vezana za izbor članova Predsjedništva proglašena su diskriminirajućim. (‘Pilav v Bosnia and Herzegovina’ 41939/07, ‘Zornić v Bosnia and Herzegovina’ 3681/06, ‘Sejdić – Finci v Bosnia and Herzegovina’ 27996/06 I 34836/06). Nažalost, ni Vi niti ostale države članice PIC-a, niste učinili adekvatne i rezolutne napore da se izvrše promjene Ustava kojima bi se uklonile diskriminirajuće odredbe Ustava. Takvim nečinjenjem, mada u rukama imate sve instrumente potrebne za intervenciju, država je dovedena na rub novih incidenata, uz to njeni neprijatelji ponovo otvaraju pitanja etničkih podjela, pa čak i secesije.

Da bi Bosna i Hercegovina imala ikakvu mogućnost za napredak ka civilnom i demokratskom društvu, moraju se reformisati sve odredbe i pravila zasnovana na etničkim i vjerskim podjelama, koje diskriminiraju i opstruiraju primjenu jednakih prava za sve građane na teritoriji cijele države.

Stoga, od vas kao glavnog tumača i osobe odgovorne za nadgledanje i provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, a time i očuvanje mira i teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, zahtjevamo slijedeće:

1. Jasnu definiciju, odnosno tumačenje pojma „constituent“.

2. Hitnu promjenu Ustava i provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima ‘Pilav v Bosna i Hercegovina’ (41939/07), ‘Zornić v Bosna i Hercegovina’ (3681/06), i ‘Sejdić-Finci v Bosna i Hercegovina’ (27996/06 I 34836/06).

3. Preduzimanje mijera koje Vam stoje na raspolaganju protiv onih političkih lidera koji dovode u pitanje integritet države i vrše druge opstrukcije u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Imajući navedeno u vidu smatramo da u ovom času nisu moguće nikakve promjene Izbornog zakona, a pogotovo ne one kojima bi se trajno zacementirale etničke podjele i time spriječio razvoj države kao moderne demokratske i građanske zajednice, u kojoj su prije i iznad svega zagarantovana jednaka građanska prava za sve njene stanovnike, čime se ne isključuju instrumenti zaštite kolektivnih prava i sloboda (etničkih, vjerskih i sl.).

Očekujemo da se s obzirom na Vaše ovlasti pozabavite sprovođenjem odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, pa čak i da ih nametne, u suprotnom Vaša pasivnost značajno doprinosi stanju permanentne krize.

Ukoliko pod hitno ne poduzmete mjere da se sprovedu presude Europskog suda za ljudska prava, te nastavite izjavljivati da one ‘nisu više prioritet’, mi ćemo kao stranka podnijeti apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava za nepoštivanje suda i njegovih presuda”, navodi Jerlagić u otvorenom pismu Valentinu Inzku.

(Kliker.info)