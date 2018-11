Otvorena birališta na izborima za Kongres i trećinu Senata : Referendum o Trampu

Građani Sjedinjenih Američkih Država s pravom glasa počeli su glasati na kongresnim izborima koji se smatraju svojevrsnim referendumom o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, prenose svjetske agencije.

Birališta su prvo otvorena u državama Maine, New Hampshire, New Jersey, New York i Virginia na američkoj istočnoj obali.

Amerikanci biraju zastupnike u Kongresu i u gotovo svim parlamentima saveznih država te guvernere 36 od 50 američkih saveznih država.

Posljednje ankete i analize ukazuju na to da će demokrati preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom, no šanse da preuzmu i Senat, međutim, ne idu u prilog.

Prema Glasu Amerike, entuzijazam birača je mnogo veći nego na prethodnim izborima, jer je ranije glasalo gotovo 35,5 milijuna Amerikanaca, što je 67,8 posto više nego 2014. godine, kada se također odlučivalo o većini u Kongresu.

Izbori se održavaju dvije godine nakon predsjedničkih, na polovici Trumpovog mandata (odakle dolazi i naziv “midterm”) i smatraju se svojevrsnim referendumom o stanaru Bijele kuće.

Povijesno, predsjednikova stranka na sredini njegova mandata rijetko izbjegne protestno glasanje i poraz.

Koga se bira?

Bira se cijeli saziv Zastupničkog doma, odnosno 435 kongresnika, kojima mandat traje dvije godine.

U Senatu, koji ima 100 članova, mandati traju šest godina. Svake dvije godine bira se oko trećine saziva. Sada će biti izabrano nešto više od trećine novih senatora, njih 35.

Republikanci u ovom trenutku kontroliraju Kongres. U Senatu imaju tijesnu većinu (51 senator prema 49 demokratskih), a veću u Zastupničkom domu (236 zastupnika prema 193 demokratskih, uz šest praznih mjesta).

U Zastupničkom domu, demokrati moraju republikancima “oteti” 25 mandata ako žele imati većinu. To je, ako je suditi po anketama, itekako izvedivo.

Demokrati imaju nešto manje izgleda da preuzmu i Senat jer izborni kalendar kazuje da u studenome brane 26 mjesta, a republikanci samo devet.

Novoizabrani zastupnici započet će mandat 1. siječnja 2019. godine.

Trump ‘ime’ na glasačkom listiću

Kako javlja AJB i ankete su tokom većeg dijela 2018. godine davale prednost Demokratskoj stranci, no šanse da preuzmu Senat – u kojem trenutno sjede 43 republikanca i 22 demokrata, a preostale danas biraju – ne idu joj u prilog.

Po analitičarima, kontrola nad Senatom svest će se na svega nekoliko utrka – u Arizoni, Floridi, Indiani, Missouriju, Montani, Nevadi, New Jerseyju, Sjevernoj Dakoti, Tennesseeju, Teksasu i Zapadnoj Virginiji.

Američki predsjednik Donald Trump krenuo je u ponedjeljak na posljednju turneju u kampanji jačanja podrške republikanskim kandidatima u trima američkim saveznim državama, dan uoči kongresnih izbora, koji će odrediti tko će upravljati dvama domovima Kongresa do idućih predsjedničkih izbora u novembru 2020 godine.

Obraćajući se svojim pristašama u Clevelandu, u saveznoj državi Ohio, gdje je održao prvi planirani skup podrške republikancima, Trump je upozorio kako je riječ o izborima na kojima su na vagi on i njegove politike.

“Na neki način, ja sam na glasačkom listiću. Morate izaći i glasati”, rekao je američki predsjednik.

Obama u kampanji demokrata

Ponovo je izdvojio imigraciju i državnu sigurnost kao ključno pitanje.

“Želite li još više karavana i više nasilja, glasajte za demokrate”, kazao je Trump, misleći na karavanu srednjoameričkih migranata koji pješke putuju kroz Meksiko.

“Želite li sigurne zajednice, glasajte za republikance”, dodao je.

Za mnoge Amerikance kongresni izbori u utorak predstavljaju referendum izjašnjavanja po pitanju Trumpove separatističke osobnosti, tvrdolinijaške politike i ratoborne retorike, prenosi Reuters.

Posljednjeg dana prije prvih nacionalnih izbora otkako je njujorški milijarder osvojio Bijelu kuću, i demokrati su nastavili s kampanjom.

Bivši predsjednik Barack Obama, koji se u toj kampanji profilirao kao najtraženija osoba za podršku demokatskim kandidatima, iznenadio je volontere u terenskom uredu Demokratske stranke u Virdžiniji, gdje im se došao zahvaliti za uložene napore.

Kakve politike očekujemo

Istaknuo je kako se na glasanju između ostaloga odlučuje o zdravstvenoj zaštiti i “osiguravanju da zaposlene obitelji dobiju poštenu priliku”, naglasivši kako je ipak ono najvažnije o čemu će glasači odlučivati “karakter ove zemlje”.

“Tu se odlučuje o tome tko smo mi, o tome kakve politike očekujemo”, rekao je Obama.

Na nacionalnoj razini, 52 posto Amerikanaca ne slaže se s Trumpovom predsjedničkom izvedbom.

Reutersovo ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da se više ljudi u utorak sprema glasovati za demokratskog kandidata nego za republikanskog.