Otkriven motiv stravičnog pokolja u Njemačkoj: Napadač koji je pobio devet ljudi mrzio sve migrante i žene

Ministar unutrašnjih poslova njemačke savezne države Hessen r Beuth kazao je da je motiv napada u Hanauu ksenofobija te da su 43-godišnji napadač Tobias R. i njegova majka pronađeni mrtvi s prostrjelnim ranama u njegovu domu.

U Hanauu, gradu istočno od Frankfurta, u srijedu navečer ubijeno je osam osoba kada je napadač izveo dva oružana napada na nargila-barove.

Po pisanju lista Bild, napadač je prvo ispred nargila-bara Midnight ubio troje i ranio jednu osobu. Potom se odvezao u četvrt Kesselstadt, gdje je upao u Arenu, drugi bar istog tipa, i ubio još petero te ranio četvero ljudi.

Jedna je osoba naknadno preminula pa se broj umrlih povećao na devet.

Policija je nakon toga u stanu napadača otkrila tijelo 72-godišnje žene i tijelo napadača te vjeruje da si je oduzeo život. Napadač je, prema Beuthu, Nijemac.

Počinitelj vlastima do sada nije upadao u oči zbog ekstremizma, a bio je član lokalnog streljačkog društva što mu je omogućilo legalno posjedovanje oružja.

Ostavio manifest

Tobias R. iza sebe je ostavio manifest na 24 stranice i nekoliko videa u kojima opisuje svoj život. Dijelove tog manifesta objavili su njemački mediji, a iz njega je vidljivo da je napadač bio ekstremni desničar koji je imao psihičkih problema.

Kako je za Kurier opisao stručnjak za terorizam Peret R. Neumann, radi se o osobi koja mrzi sve strance i sve ljude koji nisu bijele rase.

“Čak i kada ne spominje direktno islam, u manifestu poziva na uništavanje različitih država u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji (koje su većinom muslimanske)”, navodi detalje manifesta Neumann.

Napadač sam za sebe kaže da je rođen 1977. godine i da je studirao poslovnu administraciju u Bayreuthu. Mrzio je sve migrante, neovisno o tome odakle dolaze.

Svoje postupke opravdavao je izjavama da “znanost dokazuje da su neke rase nadmoćnije od drugih” te često spominje potpunu eliminaciju nekih etničkih skupina, posebno onih u Africi, Aziji i na Bliskom istoku. U manifestu ima i popis ljudi koji moraju biti uništeni, a radi se većinom o muslimanima.

“Ako želite riješiti problem stranih kriminalaca, ne biste trebali napadati vanjske neprijatelje nego poraziti unutarnje neprijatelje. A to može biti i vaš narod”, piše u manifestu i dodaje: “Nisu svi koji danas imaju njemačku putovnicu čistokrvni, treba eliminirati pola populacije.”

Mrzio žene

Tobias R. mrzio je i žene. Po vlastitom priznanju, 18 godina nije bio u vezi sa ženom i tvrdi da je to bila isključivo njegova odluka.

U manifestu piše kako nikad nije imao djevojku jer nijedna nije bila dovoljno dobra za njega. “Nikada nije dolazilo u obzir da budem s mnogim ženama, da budem u vezi s nekom koja nije zgodna i s kojom se koliko-toliko razumijem. Htio sam imati samo najbolje ili ništa”, piše ubojica.

Neumann je za osumnjičenog rekao da je vjerojatno “incel”, a što je kratica za osobu koja je “bez svoje volje u celibatu” i taj izraz često se koristi za skupine spolno frustriranih muškaraca okupljenih na internetu.

Nekoliko “incela” povezano je sa silovitim napadima, uključivo muškarca u Torontu koji je optužen za ubojstvo deset osoba kada se kombijem zaletio u mnoštvo pješaka 2018.

Uz sve to, Tobias R. bio je i paranoičan te uvjeren da ga prati “posebna tajna služba”, i to otkako je bio dijete. U manifestu piše kako mu je sve to postalo jasno 11. rujna 2001. godine, na dan kada je napadnut WTC. Navodi i da su mu ideje pokrali Donald Trump i Jürgen Klopp, nogometni trener.

Neke od žrtava su Kurdi, ubio trudnu majku dvoje djece

U BMW-u ubojice pronađeni su časopisi o municiji i pištoljima, a imao je i dozvolu za lovačko oružje.

Prema pisanju medija, neke od žrtava su Kurdi. Među devet ubijenih je pet mladih osoba, uključujući jednu ženu.

“Savezno tužiteljstvo preuzelo je istragu i postoje naznake ekstremno desne pozadine”, kazao je glasnogovornik tužitelja.

Njemački mediji na turskom jeziku javljaju u međuvremenu da su među žrtvama ubijenim jučer kasno navečer u dva lokala u Hanauu, osim turskih državljana kurdske nacionalnosti, i jedan državljanin Bosne i Hercegovine kao i jedna konobarica poljskog porijekla. Bild, pak, javlja da je među žrtvama i majka dvoje djece koja je bila trudna.

Njemačka u šoku

Njemački političari u prvim reakcijama izražavaju šok i ogorčenje.

“Rasizam je otrov. Mržnja je otrov. I taj otrov se proširio po našem društvu i nosi krivnju za mnoge zločine”, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel reagirajući na pokolj, dodajući kako je današnji dan “žalostan dan za Njemačku”.

Merkel je izjavila da se, unatoč činjenici da istraga još nije okončana, može govoriti o napadu s radikalno desno pozadinom te je ukazala na slične napade posljednjih godina u Njemačkoj, od ubojstava NSU skupine pa preko ubojstva političara CDU-a Waltera Luebckea pa do napada na sinagogu u Halleu prošle jeseni.

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier svima je koji su meta rasizma u Njemačkoj pružio podršku.

“Podržavam sve one kojima prijeti rasistička mržnja. Vi niste sami. Velika većina Nijemaca u Njemačkoj osuđuje ovo djelo i svaki oblik rasizma, mržnje i nasilja”, rekao je Steinmeier.

Napad su osudile i islamske i židovske udruge u Njemačkoj te su vlasti upozorile na preblag odnos prema teroru s krajnje desnog političkog spektra.

“Opasnost rastućeg ekstremno desnog spektra predugo je bila shvaćana nedovoljno ozbiljno. Policija i pravosuđe su očito vrlo često slijepi na desno oko”, rekao je predsjednik Središnjeg vijeća njemačkih Židova Josef Schuster u četvrtak.

Joachim Herrmann, bavarski ministar unutarnjih poslova, noćašnji pokolj u Hanauu je jasno okarakterizirao kao radikalno desničarski teroristički napad.

“Na temelju pronađenih materijala i činjenice da su žrtve uglavnom stranog porijekla moramo polaziti od toga da se radi o zločinu motiviranom radikalno desnim svjetonazorima i mržnjom prema strancima”, rekao je Herrmann.

Za danas je zakazan i izvanredni sastanak unutarnjopolitičkog odbora Bundestaga.

Predsjednica Kršćansko-demokratske unije (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer je rekla kako je pokolj u Hanauu još jedan dokaz da se treba ograditi od konzervativno-populističke Alternative za Njemačku (AfD) koja “trpi naciste u svojim redovima”.

Prije sedam dana uhapšeni desničari, planirali “šokantnu” urotu

Pucnjava u Hanauu dogodila se manje u sedam dana nakon što je policija uhapsila 12 članova njemačke krajnje desne skupine koja je kovala urotu “šokantnih” razmjena za napade na džamije, poput napada kakav je lani bio izveden na Novom Zelandu.

Počinjen je nakon antisemitskog napada u junu u istočnom gradu Halleu na židovski blagdan Yom Kippur što je zazvonilo na uzbunu zbog rastuće prijetnje neonacizma u Njemačkoj.

Taj krvavi pohod, koji je završio smrću dvije osobe, bio je prenošen videom uživo.

U julu je konzervativni političar Walter Luebcke, zagovornik liberalne izbjegličke politike, ubijen u vlastitu domu.

(Kliker.info-Index.hr)