Osude međunacionalnih incidenata kod Knina: ‘Napadi na Srbe motivirani mržnjom’

Hrvatski dužnosnici i predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj u četvrtak su oštro osudili događaj u kojem je pet osoba, među kojima i jedan maloljetnik, lakše ozlijeđeno u srijedu navečer u Uzdolju kod Knina, kada ih je nekoliko nepoznatih osoba napalo u kafiću, a isto se dogodilo i u mjestu Đevrske također na kninskom području, ali bez ozlijeđenih, dok lokalni hrvatski portali pišu da su osobe bile napadnute jer su gledale prijenos utakmice beogradske Crvene zvezde.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da za incident nije kriva društvena klima, već se radi o djelu pojedinaca.

“Osuđujem napad u Kninu, to je jako loše”, kazao je Plenković koji je prisustvovao Konferenciji veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, kako prenosi Hina.

No, smatra kako društvena klima nije zaslužna za taj ispad.

“Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna djela pojedinaca koja treba sankcionirati”, naglasio je premijer.

Ustvrdio je da njegova Vlada smanjuje polarizaciju u društvu, smanjuje isključivost i ide protiv onih snaga koje hoće tenzije u društvu, a smatra da je takvih u Hrvatskoj puno.

Naglasio je kako je o incidentu razgovarao i s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem te da očekuje brzu reakciju policije i identifikaciju napadača.

Plenković i Jandroković: Nije takva klima u društvu

“Uvijek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila jako zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine trebaju biti dio parlamentarne većine u Hrvatskoj, da ostvaruju svoja prava. To za većinski narod nije problem, nego plus. Ako štitimo prava manjina, lakše ćemo se zalagati za prava naših manjina u tim zemljama”, kazao je Plenković.

I predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u četvrtak je osudio napad na građane srpske nacionalnosti, očekujući da će policija pronaći počinitelje te da će oni biti najoštrije kažnjeni.

“Naravno da taj napad treba osuditi. Očekujem da će policija pronaći počinitelje i da će biti najstrože kažnjeni”, rekao je Jandroković u izjavi novinarima.

Jandroković se nije složio s ocjenom Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) da se u društvu stvara klima koja omogućava da se takvi napadi događaju.

“Ne bih se složio s tom ocjenom. Ono što mogu reći je da postoje ljudi koji žive od političkog radikalizma i ekstremizma i postoje oni koji potiču takvu atmosferu, ali to svakako nije dominanta atmosfera u društvu, niti je to raspoloženje koje će većina građana prihvatiti”, rekao je.

“Ono što u ovom trenutku znam, to je da je jedan određen broj osoba koji se dovode u vezu sa ovim događajem u policiji i nad njima se provodi kriminalisticko istraživanje kako bi se otkrile sve okolnosti ovoga nemilog događaja koji je za svaku osudu”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Hrvatski ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u četvrtak da prema njegovim informacijama nitko od napadnutih osoba kod Knina nije životno ugrožen, ali je sramota što se takav incident dogodio.

“Čuo sam za incident koji osuđujem. Prema informacijama koje imam, nema životne ugroze, ali sramota je i ružno što se dogodilo”, rekao je Kujundžić novinarima uoči Vladine sjednice.

Gradonačelnik Knina Marko Jelić navodi da se napad dogodio u općini susjednoj Gradu Kninu, odnosno Općini Biskupija, i smatra da je tako nešto neprihvatljivo.

“Taj napad je nešto što je uistinu odvratno i civilizacijski neprihvatljivo. Jučer smo zamjenik i ja posjetili odmah navečer ozlijeđene koji su primljeni ovdje u našu bolnicu. Neke od njih dobro poznajemo jer smo s njima i surađivali kroz nekakve projekte. Tako da očekujem da će policija, ako već i nije, pronaći te osobe, a na pravosuđu je da pokaže strogost sustava kad su ovakve stvari u pitanju”, rekao je Jelić.

Milošević: Ovo nije navijački obračun

I saborski zastupnik SDSS-a i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević komentirao je u četvrtak na Facebooku napad na goste kafića kod Knina ustvrdivši kako se dogodio “još jedan napad na Srbe koji je motiviran isključivo mržnjom prema nacionalnosti napadnutih”.

“Ovo ljeto nakon smrti Radoja Petkovića na Viškovu, napada na vaterpoliste Crvene zvezde na splitskoj rivi i napada na sezonske radnike na Braču imamo još jedan zločin iz mržnje, gdje su napadači napali i pokušali ozlijediti više osoba motivirani isključivo mržnjom prema nacionalnosti napadnutih”, napisao je Milošević, kako prenosi Hina.

“Napad maskiranih napadača u srijedu navečer u kafiću u Uzdolju, općina Biskupija, na grupu gostiju, među kojima je bilo žena i djece, je divljački i kukavički čin. Ovo nije navijački obračun. Svaki pokušaj relativizacije ovog ružnog događaja znači pravdanje nasilja i stajanje na stranu napadača. Hoće li proizvodnja mržnje prestati”, kaže Milošević.

Na svom Facebook profilu oglasio povodom incidenta i predsjednički kandidat Zoran Milanović, komentiravši, između ostaloga “Mala zemlja za velike batine”.

Lokalni portali navode kako su se oba incidenta dogodila u kafićima gdje se pratio prijenos utakmice beogradske Crvene zvezde, koja je sinoć igrala play-off kvalifikacije za Ligu prvaka u Bernu protiv Young Boysa.

Policija je privela više osoba koje se dovode u vezu s napadom na goste kafića kod Knina koji su gledali utakmicu Crvene zvezde, kada je ozlijeđeno pet osoba, uključujući i dijete, javio je portal Index.hr.

Portal prenosi da se prvi incident dogodio u općini Biskupija kod Knina, kada je u kafić u kojem su gosti gledali utakmicu kvalifikacija za nogometnu Ligu prvaka između Young Boysa i Crvene zvezde upala grupa maskiranih napadača i fizicki ih napala, prenosi Tanjug.

U napadu je ozlijeđeno više osoba a lokalni portali Feral News i Dalmacija Danasprenose da je u bolnicu prevezeno petoro ljudi, uključujući i vlasnika kafića, koji je udaren bocom u glavu.

Boris Petko, vlasnik kafića iz Uzdolja u kojem se dogodio napad, kaže da su ga napali jer je Srbin te da su ga maskirani napadači tukli po glavi i nogama.

“Dok sam ja branio glavu od udaraca, drugi me mlatio po nogama. Samo sam gledao gdje su mi žena i djeca”, rekao je Petko za Dnevnik.hr, kako prenosi Tanjug.

Vlasnik kafića: To je zato što sam Srbin

Kaže da je večer počela mirno. U kafiću je sjedilo 20-ak gostiju, među kojima i žene i djeca, a onda su se, kaže, nakon 22 sata vrata naglo otvorila.

“Upali su maskirani, vidjele su im se samo oči. U rukama su imali šipke i palice. Viknuli su “Majku vam j…m, Zvezdu gledate!”. Tada je nastao kaos”, još uvijek je pod dojmom uzrujano govorio vlasnik kafića.

“Nije to dugo trajalo, ali mislim da je bilo organizovano. Obavili su svoje, na brzinu izašli van. Tamo ih je čekao neki auto, pa su pobjegli. To je očito planirani napad”, navodi.

To se dogodilo samo zato što sam Srbin, kaže.

“Nije zato što se zovem Ante ili Mate, nego zato što sam Srbin. Ali nadam se da će ih kazniti. Što bi bilo da sam ja nekog sinoć u tom šoku i bijesu ozlijedio? Sreća u nesreći je što su u kafiću bili državljani SAD-a, Francuske, Njemačke i Velike Britanije pa se nadam da će policija i sudstvo odraditi svoj posao”, rekao je on.

Indeks.hr navodi da se incident dogodio i u Ðevrskama kod Kistanja, kada je nekoliko osoba ušlo u lokalni kafić i provociralo goste koji su gledali utakmicu.

Radilo se uglavnom o provokacijama na nacionalnoj osnovi, rekao je vlasnik kafića Feral Newsu.

Šibensko-kninska policija u četvrtak je priopćila kako je sinoć oko 22:30 sati u mjestu Uzdolje nekoliko zasad nepoznatih osoba u tamošnjem kafiću verbalno i tjelesno napalo vlasnicu i goste, pri čemu su oštetili i inventar objekta.

Privedeni na kriminalističko istraživanje

Tom je prilikom pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i jedan maloljetnik.

Nakon toga, oko 22:50 sati, u mjestu Đevrske je također nekoliko nepoznatih osoba verbalno, a potom i fizički napalo vlasnika kafića i goste te oštetili inventar, no nitko nije bio ozlijeđen.

“Sve okolnosti ovog događaja se utvrđuju, a policija intenzivno poduzima mjere i radnje u cilju otkrivanja osoba vezanih za ovaj događaj, koji je okvalificiran kao kazneno djelo nasilničkog ponašanja, nanošenje tjelesnih ozljeda i oštećenja tuđe stvari. Tijekom dosadašnjeg postupanja nekoliko osoba, koje se dovode u vezu s ovim događajem, su privedene u prostorije policije na kriminalističko istraživanje”, zaključuju u policiji.