Oštre poruke Semira Efendića: Prevljak je smanjio broj glasova SDA od Sarajeva do Bihaća (Video)

Gostujući na BHRT-u , kandidat za načelnika sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić optužio je predsjednika Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Sarajevo Firketa Prevljaka da je načinom vođenja svoje kampanje na Ilidži umanjio i broj glasova koje je on dobio.

“Nisam znao da će biti ovako mala razlika između mene i protivkandidata. Kad je u pitanju način vođenja kampanje na Ilidži to je smanjilo broj glasova SDA od Sarajeva do Bihaća. To je način koji nije primjeren situaciji i vremenu u kojem se nalazimo. To je sigurno umanjilo i broj glasova za mene u Novom Gradu”, kazao je Efendić.

Na pitanje da li misli da li će dobiti negativne bodove od Kantonalnog odbora SDA zbog ovoga što je iznio u emisiji, Efendić je kazao kako ne zna.

“Oni su rekli da će nešto analizirati pa kad analiziraju neka analiziraju i ovo. Ja sam bio uvjeren da mogu proći i kao kandidat SDA i kao nezavisni kandidat da me oni nisu kandidovali.

Volio bih da SDA iz ovoga izvuče pouke i napravi neke radikalne promjene. Prisjetimo se 2000. godine SDA je teško izgubila pa se 2002. vratila. Prisjetimo se Hasana Muratovića koji je tada, kao šef izbornog štaba, rekao da se svaka teška situacija rješava radikalnim mjerama. Dakle, ozbiljne promjene u kadrovskoj politici“, istakao je Efendić.

(Kliker.info-Press)