Oštra polemika Dodika i Šarovića: Ko je kukavica ?

Da li mi sad treba da budemo taoci neuspjeha Milorada Dodika i SNSD-a u formiranju izvršne vlasti na nivou BiH?

To je njegov i problem njegove stranke i koalicije – istakao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović odgovarajući na optužbe srpskog člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika.



“Ne znam otkud tolika nervoza i panika. Ne pregovaram ja sa Bakirom Izetbegovićem nego neki drugi. Postavlja se pitanje legitimiteta, ima li neko legitimitet ili ne?! Da li je legitimno da SDS formira vlast sa dva poslanika ili SNSD sa dva poslanika?! Kako kad i kako za koga”, kazao je predsjednik SDS-a, saopštila je ova stranka.



Šarović je naglasio da je u ranijem vremenu za SNSD i Dodika bilo legitimno da sa dva poslanika naspram 39 SDS-ovih poslanika formira Vladu Republike Srpske i nije im tada bilo mrsko da uhvate jednog poslanika SDA i da ga dobro nagrade i da sa Izetbegovićem formiraju vlast.



“Nije im bilo mrsko ni da sarađuju sa NATO-om i da helikopterom hvataju jednog hrvatskog poslanika kod Slavonskog Broda i da ga u zoru dovuku u skupštinsku vladu i da formiraju Vladu Republike Srpske, a sada postavljaju pitanje legitimiteta. Znate, kada govorite o legitimitetu, ta priča mora da ima i svoj drugi kraj i u morate biti principijalni u tome”, istakao je Šarović.



Uz sve to, kaže Šarović, provlače se teške riječi i uvlači se u cijelu priču Republika Srpska.



“Ne dirajte Republiku Srpsku. Kukavički je i bezobrazno uvlačiti narod i Republiku Srpsku u neke postizborne i unutarstranačke kombinacije i kalkulacije. Mi sada trebamo da budemo taoci njegovog neuspjeha. To je stvar njegove politike. Mi radimo svoj posao, vodimo svoju politiku”, kazao je Šarović, te dodao:



“To što se potežu i SIPA i Tužilaštvo BiH itd, pa nisam ja učestvovao u formiranju SIPA-e i Tužilaštva BiH i nekih drugih institucija, nego oni koji sada potežu tu vrstu pričež”, zaključio je Šarović.



Podsjećamo, Dodik je sinoć poručio da će, ukoliko prilikom formiranja vlasti na nivou BiH bude zaobiđen SNSD sa koalicionim partnerima, odlukama Narodne skupštine Srpske ponovo uspostaviti prvobitni dejtonski sistem i uređenje BiH, a to će, kako je kazao, znači da će prekinuti sistem indirektnog oporezivanja, ukinuti nadležnost Tužilaštva BiH i SIPA-e na teritoriji RS, te poništiti sve nametnute odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice.



“To je prvo što ćemo učiniti ako neko želi da se igra i da izabere SDS-ovog lidera Mirka Šarovića (za predsjedavajućeg Savjeta ministara). Neka nam daju dovoljan razlog da to uradimo, a dovoljno je ovo što hoće da urade uz pomoć opozicije u RS”, istakao je Dodik.



Između ostalog, on je konstatovao da Šarović nije relevantan, legalan i legitiman predstavnik Srba u BiH, već avanturista i politička manjina.