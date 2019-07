Osam mjeseci predsjedavanja Milorada Dodika: Šta kažu analitičari, a šta građani (VIDEO)

Dužnost predsjedavajućeg Predsjedništva BiH danas je od Milorada Dodika preuzeo hrtvatski član Predsjedništva Željko Komšić, koji će tu funkciju obavljati narednih osam mjeseci. Šta je obilježilo osmomjesečno predsjedavanje Milorada Dodika u Predsjedništvu BiH?

U proteklih osam mjeseci Predsjedništvo BiH, na čelu sa Miloradom Dodikom, nije uspjelo da izvrši jedan od osnovnih zadataka te institucije, da imenuje mandatara za sastav novog Savjeta ministara. Za to je najodgovorniji upravo Dodik, smatra politički analitičar iz Sarajeva Vildana Selimbegović. Dodik se, što je veoma čudno, kaže Selimbegović, ponaša kao da BiH nije zemlja sa dva entiteta i tri naroda i želi da kao izabrani predsjednik imenuje mandatara bez dogovora sa ostalim partnerima.



Upravo na posljednjoj sjednici, od ukupno četiri, Dodik je na dnevni red stavio pitanje nastavka izgradnje Pelješkog mosta. Očekivano, preglasan je od druga dva člana Predsjedništva, što je bio povod za pokretanje mehanizma zaštite vitalnog interesa Republike Srpske. Zašto je Pelješki most vitalni interes Srpske? Zašto se to pitanje pokrenulo dan nakon sastanka sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem u Mostaru i dan nakon gašenja mostarskog giganta „Aluminija“? Ova pitanja su, za sada, bez odgovora, ali politički analitičar iz Banjaluke Tanja Topić smatra da je završni pečat mandatu Milorada Dodika na čelu Predsjedništva dalo upravo proglašenje Pelješkog mosta za vitalni interes Republike Srpske.



Topićeva dodaje da će mandat Milorada Dodika na čelu Predsjedništva BiH ostati upamćen i po drugim stvarima od kojih Republika Srpska nije imala nikakve koristi.



Kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik je pokušao da se bavi i diplomatijom, a upamćen će ostati njegov prvi sastanak sa predsjednikom Turske u Ankari i pozdrav „merhaba askeri“.



Mandat Milorada Dodika obilježila je i zastava, odnosno njen put od kabineta do revera. Još u predizbornoj kampanji on je obećao da će zastavu Republike Srpske unijeti u Predsjedništvo BiH, a kada mu je rečeno da je srpska zastava u kabinetu srpskog člana Predsjedništva još od vremena Momčila Krajišnika, tvrdio je da će je unijeti i u sale za sastanke. I jeste je unio, ali kao značku na reveru.







(BN TV)