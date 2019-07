Organizovqani kriminal i pranje novca u GIKIL-u : Ko je kontraverzni milijarder Pramod Mittal koji je uhapšen u Lukavcu

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su britansko-indijskog milijardera Pramoda Mittala i njegova dva saradnika koji se sumnjiče za privredni kriminal u lukavičkoj kompaniji Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL).

Postupajući kantonalni tužilac Ćazim Serhatlić kazao je da su uz Mittala uhapšeni i član Nadzornog odbora Razib Dash te generalni direktor GIKIL-a Paramesh Bhattacharyya.



“Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona su postupajući po nalogu tužilaštva lišili slobode predsjednika nadzornog odbora GIKIL-a Paramoda Mittala, zatim člana nadzornog odbora, te generalnog direktora, zbog postojanja sumnje da su u periodu od 2003. godine, pa na ovamo počinili krivično djelo organizirani kriminal. Zasad su samo ova djela, koja su veoma teška, za koja su propisane teške kazne, do 45 godina zatvora, a za ostale približno visoke kazne”, rekao je novinarima Ćazim Serhatlić, tužilac Tuzlanskog kantona.



Mediji prenose da se nalog dovodi u vezu s organiziranim kriminalom i pranjem novca u GIKIL-u, te izvlačenjem novca na račune u Londonu.



Pramod Mittal mlađi je brat Lakhsmija Mittala, petog najbogatijeg čovjeka na svijetu, britanskog državljanina indijskog porijekla koji je zajedno s porodicom kompaniju MittalSteel učinio najvećim proizvođačem čelika u svijetu.



Kompanija se 2006. spojila s kompanijom Arcelor čineći novog svjetskog lidera ArcelorMittal.



U Bosni i Hercegovini, Mittal Steel većinski je vlasnik Željezare Zenica i Rudnika Ljubija kod Prijedora, a Pramod Mittal investirao je u GIKIL.



Mediji u Indiji ranije ove godine izvještavali su da je Lakshmi Mittal pomogao bratu Pramodu kako bi riješio finansijske probleme.



Prema pisanju indijskih medija, ovo nije prvi put da se mlađi brat Pramod našao u problemima. U Indiji je već bio pod sumnjama za pranje novca i prijevaru državne agencije za trgovinu. Njima, navodno, nije vraćao kredit za koji se zadužio kako bi kupio materijale za tada nove tvornice u Bosni i Hercegovini, a paralelno je novac slao na off-shore račune u Isle of Man i Filipine. Indijski sud je u aprilu ove godine, ipak, oslobodio optužbi nakon što je platio zaostale dugove, oko 300 miliona dolara. Tu mu je, navodno, financijski pomagao stariji brat Lakshmi.



Pramod je poznat i kao porodični razmetljivac. Tako je na vjenčanje svoje 26-godišnje kćeri Shristi Mittal u Barceloni 2013. godine potrošio 82 miliona dolara. To je drugo najskuplje vjenčanje u istoriji. Jedino skuplje bilo je ono 1981. godine između Mohammeda bin Zayed Al Nahyana, vladara Abu Dhabija i princeze Salame.







Bogatstvo porodice Mittal, prema Forbesu, procjenjuje na 17,2 milijarde dolara.

(SB)