Optužena za krah braka Brada Pitta i Angeline Jolie : Marion Cottilard pokazala da se nema čega sramiti

Prije samo mjesec i pol dana Marion Cotillard našla se u centru skandala kada su strani mediji objavili informaciju da je upravo ona kriva za kraj braka Brada Pitta i Angeline Jolie.

No kad je glumica u srijedu zajedno s holivudskim glumcem prošetala crvenim tepihom u Los Angelesu na premijeri filma ‘Allied’ hrabro je stala pred kamere, zablistala u dugoj, tamnoplavoj haljini i tako pokazala da je nije briga za to što drugi pričaju.

Nakon što su je u septembru optužili za raspad 12 godina duge veze slavnog para, objavljeno je i da je Marion trudna pa se počelo šuškati da je dijete koje nosi Bradovo. No samo par dana nakon što su ove informacije obišle sve svjetske medije, javila se i sama glumica.

– Ovo će biti moja prva i jedina reakcija na vijest o rastavi Brada i Angie. Nisam navikla komentirati ovakve stvari niti ih uzimam ozbiljno, no svi ovi navodi po medijima utječu na ljude koje volim pa to moram učiniti. Kao prvo, prije puno godina upoznala sam čovjeka svog života, oca svog sina i bebe koju očekujemo. On je moja ljubav, moj najbolji prijatelji, jedino što mi u životu treba. Kao prvo onima koji su zaključili da sam devastirana, poručila bih da sam jako dobro. I na kraju, Angelini i Bradu, koje oboje duboko poštujem, želim da u ovim turbulentnim životnim trenucima pronađu mit. S ljubavlju, Marion – poručila je glumica u svom obraćanju javnosti i održala svoje obećanje da se više neće oglašavati po tom pitanju.

Otac njezinog djeteta je glumac Guillaume Canet s kojim je u vezi već devet godina i s kojim već ima petogodišnjeg sina Marcela.

Na premijeri filma ‘Allied’ koji u kina stiže krajem studenog, Marion je okupljenim fotografima rado pozirala s Bradom i tako dala do znanja da se nema čega sramiti.

Bez obzira na sve napise nije skidala osmijeh lica, dok je na Bradu ipak vidljivo da su bračni problemi ostavili traga na njemu. Vidno je mršaviji, a i izraz lica mu je poprilično umoran što ni ne čudi s obzirom na životnu dramu koju trenutačno proživljava.

(Kliker.info-JL)