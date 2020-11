Optmizam profesora sa Oxforda : Moguć povratak u normalu do proljeća

Nade u okončanje pandemije novog koronavirusa koja je dosad nanijela nasagledivu štetu, kako u ljudskim žrtvama, tako i gospodarskom smislu, drastično su porasle nakon vijesti o 90-postotnoj učinkovitosti Pfizerovog cjepiva protiv covida-19.

Neki stručnjaci smatraju da bi iz ove noćne more mogli izaći i već na proljeće, prenosi N1.

Na Pfizerovu vijest o učinkovitosti njihovog cjepiva protiv covida-19, koje se nalazi u finalnoj fazi kliničkih testiranja i čiji prvi rani rezultati kažu da je čak 90 posto učinkovito protiv te bolesti, indeksi na burzama diljem svijeta skočili su do rekordnih visina.



No iz konkurentskog tabora, onog s Oxforda, stiže reakcija koja bi mogla unijeti još više optimizma oko povratka u normalu i konačnog kraja pandemije novog koronavirusa.



Naime, profesor John Bell sa sveučilišta Oxford, koji je sudjelovao i u razvoju cjepiva s tog sveučilišta, ističe da je Pfizerovo cjepivo pokazalo nevjerojatnu razinu efikasnosti, prenosi Zimo.



“To bi moglo značiti povratak u normalu do proljeća. Prvi sam koji to kaže, ali smjelo to kažem”, rekao je za BBC profesor Bell.



Još jedan profesor s Oxforda razdragano je dočekao Pfizerovu vijest.



“Ta mi je vijest izmamila osmjeh od uha do uha. Olakšanje je vidjeti tako pozitivne rezultate tog cjepiva, a to je dobra stvar i za covid-19 cjepiva generalno. Naravno, trebamo vidjeti više detalja i pričekati konačne rezultate”, kaže porfesor Peter Horby.