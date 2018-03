Optimizam profesora Hadžikadića : Imam velike šanse da pobijedim na izborima !

Mirsad Hadžikadić, nezavisni kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda kazao je za N1 da ima izuzetne šanse da pobijedi na izborima, i da BiH odvede u prijeko potrebne promjene.

U razgovoru sa Zvonkom Komšićem u Danu uživo, Hadžikadić je kazao da bi bio član Predsjedništva BiH koji će voditi računa o svim građanima BiH.

“Osjetio sam da BiH ne ide ka dobrom, došlo je do momenta opasnosti za teritorijalni integritet. Svi oni koji žele vidjeti promjene, neka se uključe, da se dovede do novih razgovora i tema”, naveo je Hadžikadić.

On je utvrdio da su minule 22 godine dokazale da BiH nije na dobrom putu, te da se mora ponuditi neka nova tema i pristup razvoju budućnosti.

Na izbore će izaći kao nezavisan kandidat.

“To znači da ako čovjek pristupi stranci – mora da prihvati određene postulate koji vode stranku. Ima dobrih stranaka, ima stvari s kojima se slažem, ali moj pristup je drugačiji. Sveobuhvatan. Prvo moramo da razmišljamo o BiH, da bude ekonomski jaka, to čovjek može da uradi bez obzira vjeruje li u Boga ili ne. Da li je ljevica ili desnica, u tom smislu”, pojasnio je odgovorivši na pitanje zašto ide nezavisno u izbor za člana Predsjedništva BiH.

“BiH je postavka, početak i kraj onoga što vrijednujemo. Želimo da mladi ostanu ovdje, ne možemo da gledamo ono što se dešava na nivou nacije – a da izgubimo državu. Bez obzira gdje se nalazili, treba da se pitamo da li je većini građana dobro. Odgovor je da nije. Mi donosimo zakone koji nisu u interesu građana BiH”, izjavio je Hadžikadić.

Zašto BiH uvijek bira iste ljude?

“Jer se ta priča vrti stalno oko nas. Čovjek je ovisan o stranačkoj pripadnosti da bi imao šansu da dobije posao. To nije došlo preko noći, to traje godinama. Zabetoniralo se, čovjek ima osjećaj da egzistencija ovisi o glasu za iste ljude. Bojimo se razlika, a razlike su divne. Mi koristmo strah kao mogućnost ostanka na vlasti”, naveo je Hadžikadić.

“Imam izuzetnu šansu da pobijedim za člana Predsjedništva BiH. Dvije godine su pokazale da ono što je bilo i ono što je danas – ne može da dovede do promjena. Zaista je bolje kada se poštuju komšije koje su drugačije, zato ja idem u Banjaluku, Tuzlu i drugdje. Imam mnogo priajtelja koji su aktivno počeli da predlažu da dođemo, organizovani su. To je nova definicija uspjeha BiH, to je ono čemu težimo“, naglasio je Hadžikadić.

Ocijenio je i to da svi u BiH treba da prihvate da postoji novi način razmišljanja u BiH, a taj je da građane stavi na prvo mjesto kako bi se vratio izgubljeni dignitet.

