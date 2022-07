Optimizam Bakira Izetbegovića : Krišto i Bećirović gubitnici, ulazim u Predsjedništvo

“Siguran sam u pobjedu. Mislim da neka računica prostog zbira druge strane koliko koja stranka dobije glasova i da prosto saberu jednostavno nije logika u ovome slučaju”, istakao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović u Dnevniku D.

“Ljudi se opredjeljuju tu prema ličnostima, prema onima u koje vjeruju, prema onima koji su referentni, prema onima koji su nešto konkretno u životu radili itd., i mislim da su tu sve šanse na strani kandidata SDA. Apsolutno mislim da meni ljudi vjeruju.”

Kaže da ljudi koji pretendiraju na to da budu predsjednici, da predstavljaju narod moraju u životu proći neke teške stvari da bi razumjeli narod.

“Moraju nešto referentno i veliko uraditi, moraju neke tegobe u životu proći, neka iskušenja teška, što ja ne vidim da je slučaj kod gospodina Bećirovića. On je više od pola života na državnim jaslama, nekim dobrim plaćama u parlamentima, ne vidim gdje je on neku težinu u životu prošao, neka iskušenja koja bi ga očeličila, koja bi napravila od njega jednog pravog žilavog borca koji razumije narod, koji će do zadnjeg daha braniti poziciju naroda i države.”

Izetbegović naglašava da mu ljudi sa druge strane dolaze i govore da će glasati za njega.

“Oni koji su nominalno na drugoj strani. Iz bloka tih stranaka, iz tog klastera koji je navodno protiv mene, dakle ti ljudi dolaze i govore da neće glasati za tu stranu. Meni lično govore. Predsjednici recimo tih stranaka.”

SDA po broju glasova nikad nije izgubila Sarajevo samo su se drugi ujedinili

Kada je riječ o kandidaturi Borjane Krišto kaže: “Dragan Čović je uporno to govorio u zadnjih godinu dana. Dakle kada smo imali te pregovore oko izmjena eventualnih Izbornog zakona, on je to uporno govorio i meni i medijatorima iz međunarodne zajednice. Ali ja to nisam shvatao ozbiljno. On je svaki put govorio ozbiljno da on završava faktički sa ovim oktobrom i da će njega naslijediti neki drugi ljudi, u ovome slučaju žena. Tako da on je očigledno krenuo u tom smjeru, ja mislim da ima pomalo i zamora u njegovom slučaju sa politikom i nedostatka rezultata jer on je obećavao neke stvari koje nije uspio da iznese. Obećavao je do posljednih mjesec-dva dana da će ipak doći do tih izmjena Izbornog zakona onako kako je on to govorio. Do toga nije došlo tako da mislim da postoji i nekog personalnog zamora kod njega.”

Pojašnjava da teren nije podržao Adila Osmanovića i Safeta Softića.

“Nisu dobili kandidature mjesnih odbora, opštinskih itd., a ond ai kantonalnog. Zašto je to tako ja ne bih analizirao. To su ljudi koje ja izuzetno cijenim i lično neću dopustiti da dođe do nekog pada njihovog. Ne mora se biti u parlamentu da bi se bilo aktivno u politici. To su iskusni SDA seniori, zaslužni, cijenjeni, pa naći ćemo neke druge pozicije za njih.”

Na pitanje ko su ćutolozi unutar SDA Izetbegović odgovara: “To su oni koji čekaju da drugi dobiju ili izbore političke bitke umjesto njih i koji se pozicioniraju, koji šutnjom i čekanjem kane postići rezultat u politici. Mislim da je sasvim jasno kad se to kaže, da su sasvim prepoznatljivi. Ja ih nabrajati neću. Ali sasvim sigurno ovaj put će na listama da budu oni koji vuku, koji su se borili, koji su postali prepoznati po tome što su fajteri, što ne šute itd.”

Ističe da SDA po broju glasova nikad nije izgubila Sarajevo.

“Samo su se drugi ujedinili. Sabrali su se u šestorke, trojke, bilo je prelaza iz SDA, napuštanja SDA, napravilo se jedno gravitaciono polje koje je povuklo neke od kadrova SDA i tako je došlo do toga da SDA izgubi vlast, ali ona nije izgubila izbore. Da, mladi ljudi uz jednog provjerenog političkog fajtera Devića na čelu te liste imamo sljedeća tri borca – Sebiju Izetbegović, Zahiragića kojeg smo neki dan gledali kako hrabro izlazi na ulicu i kako se bori za ono za šta on smatra da se treba boriti. Zatim tu je jedno osvježenje, afirmirani arhitekt gospodin Kapidžić Faruk. Dakle to su sve ljudi bez dlake na jeziku tako da jeste to jedan novi pristup, jedna nova garnitura, nova atmosfera. Apsolutno sam optimističan. Ne mislim da drugi imaju išta uporedivo sa ovom četvorkom koja nosi početak te liste, faktički su u prvoj polovini te liste.”

Nikad se nisam pomirio s tim da mi trebamo imati takve plaće

O budžetu BiH i većim platama zastupnicima Izetbegović kaže da on veću platu dobio nije.

“Ja nikada nisam primio plaću onako kako je ona nominalno zapisana. Nikada. Ja nijednom nisam dobio veliku plaću i neću govoriti koliko sam davao od svoje plaće. Dakle nikad se nisam pomirio s tim da mi trebamo imati takve plaće. A naročlito u vremenu pandemije kada su počeli ljudi da ostaju bez posla, kad je 30.000 ljudi ostalo bez hljeba, ja sam smatrao da je to apsolutno nedopustiva stvar. Tada sam izdvajao preko pola svoje plaće upravo za tu kategoriju ljudi. Potrebno je troje da bi se dogovorili i da se to sistemski riješi. SDA uvijek traži da se takve stvari sistemski riješe, da se smanje visoke plaće, da se povećaju niske plaće. Idemo sa zaključcima, glasamo za zakone, predlažemo zakone. I ovaj put smo sve to isto uradili. Zakon koji će zakovati koeficijente tako da male plaće budu povećane, a da visoke stagniraju, odnosno da se vrate na ranije nivoe i da ostanu na tome. SDA to uradi, drugi ne glasaju za to, nađu načina da to sve izbjegnu, ovi iz opozicije jako ruže. Ja sam uvjeren da nisu feninga ovi najglasniji nikad o sebe dali za neke ljude koji su u potrebi, za razliku od nas iz SDA. Uzet će i ovih 500 maraka,a stalno će ružiti, moralisati. Danas SDA predložila zakon po kojem će ti koeficijenti biti promijenjeni u korist onih koji imaju male plaće. I na kraju, vrlo pozitivna činjenica je da imamo budžet ove godine, za razliku od 2021. godine. Doći će do povećanja plaća vojnicima, policajcima i svega onoga što se dugo traži. Ta priča je pala u sjenu, ali ona je tu. I šta meni preostaje nego da glasam za taj budžet koji će ljudima povećati plaću već od ove sada julske i da se odreknem onoga što smatram da mi ne pripada. Kao što svaki put uradim.”

Pojašnjava da je SDA na taj prijedlog išla sa onim za šta je smatrala da može dovesti do rezultata.

“Bili smo odbijeni. Zašto se nije išlo sa amandmanima koji onda učine da imate neusaglašene tekstove budžeta, sadržaj budžeta na Predstavničkom domu i na Domu naroda. I onda ide tzv. usaglašavanje i onda nemate plaće ni u juču ni u augustu povećane za ove kategorije ljudi. Dakle mi smo tu išli ziheraški. Da se dođe do budžeta, a zatim ćemo se odreći ovoga što je višak i predložiti zakon koji će to definitivno sistemski riješiti.”

Na pitanje kako do implementacije izbornih rezultata odgovara: “Rano je da se na bazi spekulacija ko će pobijediti, kakav će odnos i kakva će se konstelacija napraviti nova političkih stranaka i njihovih snaga i odnosa. Valja se izboriti za to da što jaču poziciju imaju patriotske, odgovorne, zrele političke stranke. Naravno da je to, prije svega, SDA, a zatim čitav klaster stranaka koje su možda opozicija i koje su možda teški rivali SDA-u, ali žele iste stvari BiH i narodu u BiH kao i SDA. Pa vidjećemo do kakvih će pomaka doći. Ja mislim da će jako da slabi pozicija HDZ-a, i na ovim izborima i na sljedećim, i da će se mijenjati njihove politike. I mislim da su se one umorile. Oni su pokušali da iskoriste jedan momentum kada su imali snagu i onako panično su radili pritiske na nas da postignu izmjene Izbornog zakona koje bi definitivno zakovale njihovu poziciju, za njih u pozitivnom smislu, da mogu da rade ovakve stvari kako su sada radili, te blokade, te ucjene i ostalo, dakle da imaju definitivno te alate u rukama zauvijek. Nisu to postigli i mislim da je vrijeme da od toga odustaju, da se dogovore sa nama i u vezi izmjena Izbornog zakona i u vezi svega u ovoj zemlji što će omogućiti da nam manje ljudi mladih odlazi iz BiH i da manje Hrvata odlazi iz BiH jer Hrvati nažalost najbrže odlaze iz BiH.”

Sankcije Čavari su poruka Čoviću

Izetbegović ističe da i u školama pada broj Hrvata.

“U SBK-u recimo. I to je rezultat tih tvrdoglavih politika. Mislim da je Dragan Čović odavno pod rizikom da ide pod sankcije. Ovo mu je samo poruka sa Čavarom jer to je osuda jedne politike koju predvodi Čović. Ne bi Čavara radio to što je radio da nije dobijao vrlo jasne instrukcije od predsjednika stranke.”

Kada je riječ o NATO savezu kaže: “Šta je stav RS-a, ono za šta su glasali prije 10 godina ili ovo što je do prije godinu dana intenzivno pričao Dodik. A sada već polako spušta durbinu. Ja mislim da su oni u stanju itekako da naprave preokret u vezi svega i da upravo gledamo kako Dodik još uvijek vozi na dva kolosijeka i polako težište prebacuje na ovaj zapadni, proevropski, proNATO. Mislim da će doći do tih promjena. Sa nekim tamo limbom u koji će ući Putin i Rusija u Ukrajini, ja mislim da će i Dodik da mijenja svoje politike. Sasvim sigurno će da se prebacuje na stranu jačeg. Pa mi smo u Evropi. 90% trgovine BiH, RS-a, putovanja, komunikacija, veza se odvija sa zemljama EU, zemljama NATO-a. Nemamo mi kud ići odatle. Ni mi ni Srbija niti Balkan. Jasan je tu put.”

Izetbegović navodi da je poziv Varheližyja nastavak onoga što je dogovoreno u Briselu prije desetak dana.

“Mi smo tu prihvatili da ćemo snažno raditi na funkcionalnosti BiH i na ubrzanju, nastavku evropskog puta BiH. Od 14 prioriteta tri zakona su najbitnija. Varhely kao komesar za proširenje nas sada zove da bismo precizirali šta i kako. Da dogovori s nama detalje recimo u vezi izmjena tih zakona. Međutim pogriješio je format. Da li je to namjerno uradio ili slučajno, ja ne znam. On je išao misleći vjerovatno da smo mi neki glavni girači, da s nama trojicom kad dogovori to je to, međutim napravio je jedan gaf koji nije trebao da uradi i ja sam odbio. Ja neću prisustvovati trilateralnom sastanku gdje su tu Čović i Dodik jer ja ne želim da BiH svodim na dogovor tri lidera za koje oni kažu da predstavljaju narode. Ja ne smatram da predstavljam bošnjački narod samo. Mislim da sam dužan državu i svakog građanina ove zemlje da predstavljam. Sastanak će biti održan bilateralno, sa Čovićem, Varhely sa Dodikom, sa mnom. To će možda biti online, možda će biti u Briselu, a nakon toga sam predložio da odaberu format jer radi se o zakonima koji trebaju da prođu parlament. Dakle nakon razgovora sa političkim liderima, sa mnom, Čovićem i Dodikom, nakon što Varhely osjeti i vidi da se neke stvari mogu uraditi, nakon što uzme obaveze od nas trojice mislim da je logičan slijed da razgovara sa šestorkom. To su tri člana Kolegija koji predvode Predstavnički dom i nas troje iz Doma naroda. I da se te stvari zakuju da bi to prošlo zatim kroz dva doma Parlamenta.”

Novac u budžetima treba vratiti građanima

Smatra da blokade koje su radili SNSD i HDZ, svako iz svojih razloga, njihvoi razlozi prestaju.

“Blokade će da prestaju i lakše će se formirati jesenas vlast nego prošli put. Jer blokadama ništa više postići ne mogu, svjesni su i jedni i drugi. Gladi nikakve mislim da neće biti. Biće možda problema sa gorivom, sa možda nestankom plina ako se sa Rusijom stvar dalje zakuha. To bi mogao biti problem koji će pogoditi Sarajevo, tu treba tražiti alternative. Novac u budžetima treba vratiti građanima i to najsiromašnijim kategorijama građana – penzionerima, siromašnim građanima, učenicima, djeci, ratnim vojnim invalidima, itd. Treba naći načina da se to efikasno njima vrati, kroz programe. Svi trebaju biti odgovorni, a na kraju krajeva svi imaju motiv evo sad pred izbore da to urade. Treba svi da se potrude da se približe građanima vraćajući im novac, radeći efikasne i brze programe. I na tome Federalna vlada ovih dana intenzivno radi i cijelo vrijeme ima pritisak nas iz SDA premijer da to što prije i što efikasnije, sa što širim obuhvatom uradi. On tvrdi da će preko milion ljudi dobiti.”

Izetbegović kaže da treba naći mehanizme koji mogu ishoditi rezultatom.

“Dakle boljim odnosom susjeda i respektom boljim susjednih zemalja, u odnosu na njih. To ne zavisi od toga kako ste vi nastupili. Ako oni imaju svoje igrače unutar BiH koji rade za njih. Ja mislim da sam ja bio sasvim oštar kad sam u Beogradu podigao prst pa kazao da neke stvari neće ići.”

