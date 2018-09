Oproštaj od heroja : Obama i Bush govorili na komemoraciji McCainu, Trump je dan proveo u golf klubu

Republikanci i demokrati te bivši predsjednici u subotu su se u Washingtonu oprostili od američkog senatora i veterana rata u Vijetnamu John McCaina, koji je umro prošlog vikenda u 82. godini života, a na ispraćaj nije pozvan sadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump.

“Ameriku Johna McCaina nema potrebu ponovno činiti velikom jer je Amerika oduvijek velika”, rekla je u emotivnom govoru u washingtonskoj nacionalnoj katedrali Meghan McCain, kći pokojnog republikanskog senatora, odbacujući slogan iz Trumpove kampanje “Učinimo Ameriku ponovno velikom”.

“Okupili smo se kako bismo žalovali zbog smrti američke veličine, prave stvari, a ne jeftine retorike ljudi koji nisu ni izbliza podnijeli žrtvu koju je on spremno prihvatio”, rekla je na nacionalnom ispraćaju i napala one “koji su živjeli udoban i privilegiran život dok je on trpio i služio”.

Trump je subotu proveo u svom golf klubu

Trump, koji je izazvao polemike svojim postupcima oko odavanja počasti McCainu s kojim je dugo u političkom sporu, subotu je proveo u svom golf klubu u Virginiji. Trump je prvotno ovoga tjedna odbio naložiti da se zastave spuste na pola koplja, a 2015., u okviru političkih prepucavanja, rekao je da McCain nije ratni junak “jer je zarobljen” a njemu se sviđaju “ljudi koji nisu zarobljeni”.

Sam Trump je izbjegao služenje vojske tijekom rata u Vijetnamu.

Od McCaina su se u subotu oprostili i demokrat Barack Obama i republikanac George W. Bush, a članovi obje stranke, u vrijeme dubokih političkih podjela u SAD-u, tijekom komemoracija su stajali uz lijes.

Obama: Učinio nas je boljim predsjednicima

Bivši predsjednici, koji u pobijedili McCaina na izborima na nacionalnoj razini i u stranci, opisali su ga kao ozbiljnog branitelja vrijednosti i časti.

“On je razumio da neka načela nadilaze politiku. Neke vrijednosti nadilaze stranku”, rekao je Obama. “John je vjerovao u poštene argumente i slušanje gledišta drugih.”

“Učinio nas je boljim predsjednicima, kao što je i Senat učinio boljim, kao što je i ovu zemlju učinio boljom”, rekao je Obama.

Veliki dio ispraćaja isplanirao je sam McCain, uključujući i poziv bivšim predsjednicima.

“On je bio častan i uvijek je priznavao da su i njegovi protivnici bili domoljubi i ljudska bića”, rekao je Bush o svom bivšem stranačkom kolegi.

Bush: Prkosio je onima na vlasti

“Prkoseći onima na vlasti John McCain bi ustrajavao: Mi smo bolji od ovoga, Amerika je bolja od ovoga”, dodao je.

McCainu je prvo odana počast u njegovoj Arizoni, a u petak je lijes s njegovim tijelom postavljen u Kapitolu u Washingtonu.

John McCain, koji je umro od raka mozga, bit će sahranjen u nedjelju na groblju Pomorske akademije SAD-a u Annapolisu u državi Maryland.

(Kliker.info-Hina)