Opozicija proglasila pobjedu na izborima u Crnoj Gori : Đukanović najvjerovatnije gubi vlast nakon tri desetljeća !?

Opozicione partije u Crnoj Gori proglasile su pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji.

Prema podacima Centra za monitoring, tri opozicione koalicije imaju 42 mandata u parlamentu koji broji 81 poslanika. Državna izborna komisija Crne Gore još nije saopćila preliminarne rezultate izbora.



Nosilac liste “Za budućnost Crne Gore” Zdravko Krivokapić, rekao je da očekuje da opozicija formira ekspertsku vladu.



“Naravno, to su tri koalciije koje su prirodni opozicioniari i oni će učiniti sve da će graditi budućnost za sve podjednako, a ne da imamo prvorazredne, drugorazredne i trrećerazredne. Ruka pomirenja treba da bude osnov našeg suživota. To nudimo svima. Sve nacionalne stranke da priđu pobjedniku. Ne zbog toga što želimo da imamo bilo koga sa nama, nego ne možemo graditi Crnu Goru drugačije”, kazao je Krivokapić.



On je pozvao i na povlačenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kazao je i da će se raditi, kako tvrdi, pravičniji zakon.



“Poštovaćemo do kraja Ustav i napraviti prva dva zakona – zakon o porijeklu imovine u kome će se postaviti takvi članovi da oni koji imaju dokaze za imovinu su slobodni, a oni koji nemaju će se preispitivati, i zakon o lustraciji kojim se mora ograničiti djelovanje onih koji su do sada zloupotrebljavali ono što zovemo korupciju. Korupciju ćemo svesti na nulu jer gdje iole ima korupcije to je slaba država”, rekao je on.



Kandidatkinja za poslanicu „Odlučno za Crnu Goru – DPS Milo Đukanović“ Nela Savković Vukčević kazala je ranije večeras da Demokratska partija socijalista (DPS) može sa tradicionalnim koalicionim partnerima da formira vlast. Ona je, u izbornom štabu DPS-a, kazala da opozicija kao i uvijek žuri da na osnovu nepouzdanih podataka proglasi svoju pobjedu.



„Treba sačekati konačne rezultate, da se prebroje svi glasački listići. Sasvim sam sigurma da ćemo voditi u Crnu Goru u nove pobjede“, poručila je Savković Vukčević.

(Kliker.info-AA)