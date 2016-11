Opleo po Šepiću i otkrio pravo stanje u vlastitoj stranci: ‘Ne valja mu SDA, iako mu je omogućila da živi bolje nego najbolji branioci zemlje, akademici i pisci!’ (Video)

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostovao je u televiziji “Hayat” gdje je dao interesantan intervju. Voditelja emisije je, između ostalog, zanimalo je kako Izetbegović komentarira izjave člana ove stranke i zasupnika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Senada Šepića, da je SDA otišla previše udesno, odnosno da se radikalizira.

Izetbegović je kazao da je takva izjava neutemeljena te da je nastavio obrazlaganje uz svojevrsni osvrt na Šepića.

– Imate prijetnje referndumom o cijepanju BiH, imate referendum koji ne pošutuje odluke Ustavnog suda, imate nagrađivanje ordenima ratnih zločinaca, imate proslave Herceg-Bosne i gdje je taj radikalni odgovor SDAa, gdje je taj radikalni stav u ovom intervj. To je potpuno neutemljena i štetna tvrdnja i ona će biti štetna po onoga koji je iznese. Jer, u ovoj stranci ne da ima demokratije, već ima predomokratije i preslobode – kazao je Izetbegović, te nastavio:

– Kada jedan mladi čovjek sa 35 godina je postigne takav komfor, takav stan, takvu društvenu poziciju, takvu plaću, takvu mogućnost da putuje po svijetu, takvu mogućnost da priča šta god hoće, on počne da iznosi takve tvrdnje i da govori da treba neka bolja SDA, pa za njega nikada bolje stranke, koja će mu to omogućiti, neće biti. On sa svojih 35 godina živi u ovom centru BiH u koji je došao, bolje nego najbolji branioci zemlje, akademici, pisci, dobitnici nagrada za film i režiju, sportisti… I njemu ovakva stranka ne valja, treba bolja i vjerovatno će bolju i potražiti – zaključio je Izetbegović.

