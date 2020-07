Opasan presedan : Trumpova ‘federalna’ okupacija Portlanda

Prosvjedi u Portlandu traju dva mjeseca, a uzrokovani su rasnim neravnopravnostima i ubojstvom Afroamerikanca Georgea Floyda, što je potaklo prosvjede diljem Amerike.

Iako su se prosvjedi smirili i mnogo ih je manje, u Portlandu nezadovoljnici ne odustaju, nakon čega je predsjednik SAD-a Donald Trump poslao federalne agente, koji trebaju pomoći u smirivanju situacije.

Problem je u tome što njih nitko nije pozvao da dođu, a do sada samo doprinose jačanju nasilja.

Trump je u petak poslao federalne agente i u Seattle, grad nešto sjevernije od Portlanda, na američkoj Zapadnoj obali.

Zanimljivo je da je riječ o dva grada koja se smatraju iznimno liberalnim, zajedno sa San Franciscom.

To su gradovi u kojim nije bilo rasnog nasilja, a njihovi građani nisu na izborima 2016. godine dali glas Trumpu.

Agenti u gradovima demokrata

Te su sredine više nastrojene demokrati Bernieju Sandersu, što znači da su politički više lijevo od drugih većih urbanih centara.

Ne zaboravimo da je Trump najavio da će poslati federalne agente u druge gradove, poput Chicaga.

Zanimljivo, sve su to veći gradovi u kojima su demokrate na vlasti.

Ono što gledamo u Portlandu je specifično zbog toga što se Trumpove odluke o slanju federalnih snaga sigurnosti razlikuju od sličnih odluka prethodnih predsjednika.

Nije on prvi koji to čini, ali jeste prvi koji to čini na svoju ruku.

Tvorci američkog Ustava strahovali su od snažne federalne vlade, osobito one vlade koja bi bila spremna koristiti vojne snage unutar zemlje.

Kako bi se tome suprostavili, tvorci Ustava su podijelili ovlasti između saveznih država i federalne vlade, oslanjajući se na lokalne milicije i vlasti u održavanju reda i mira, dok bi federalna vlada bila tu da pruži potporu ako to bude neophodno.

Kada je smrt Georgea Floyda inspirala prosvjede diljem Amerike, Trump je prijetio da će razmjestiti aktivnu vojsku ukoliko guverneri i gradonačelnici ne “obrane živote i imovinu građana”.

Samo su Eisenhower i Kennedy intervenirali

To je pobudilo sumnje da bi Trump mogao aktivirati Zakon o pobuni, donesen u 19. stoljeću, što bi omogućilo vojnu intervenciju mimo volje lokalnih vlasti.

No, to bi sasvim sigurno dovelo do trenutačnih sudskih procesa.

Želeći to izbjeći, Trump je uspostavio opasan presedan.

U većini slučajeva predsjednici su ranije intervenirali na traženje lokalnih vlasti, i to u situacijama koje su bile mnogo opasnije od ove u Portlandu.

Jedino su Dwight Eisenhower i John F. Kennedy intervenirali bez odobrenja savezne države, ali imali su sudsko odobrenje za svoje akcije.

Za razliku od tih situacija, guverner Oregona i gradonačelnik Portlanda su tražili od Bijele kuće da ne interveniraju.

Dokazano je, kako oni kažu, da federalni agenti više doprinose nasilju nego što ga obuzdavaju.

Osim toga, ti agenti često nemaju ovlasti za svoje postupke.

Bijela kuća koristi zakon iz 2002. godine – Homeland security Act – koji dopušta ministru Domovinske sigurnosti da razmjesti federalne agente i policajce u “zaštiti zgrada, zemljišta i imovine koje u posjedu ima ili ih koristi federalna vlada”.

Propaganda i bolna podsjećanja

Ministar može koristiti snage sigurnosti iz različitih agencija.

Ipak, Trumpove pristaše, pa čak i njegova predsjednička kampanja, optužuju bivšeg predsjednika Baracka Obamu da je 2011. godine potpisao zakonski akt kojim se predsjedniku daju ovlasti da može uhititi bilo koga, bilo kada i bilo gdje, da može uhapšene osobe držati neograničeno u zatvorima u zemlji i inozemstvu, bez pristupa odvjetnicima i bez susreta s članovima obitelji.

Predsjednik Obama nikada nije potpisao takav zakonski akt, niti on uopće postoji.

Situacija u kojoj ljudi u borbenim uniformama bez oznaka, koji se voze okolo u neoznačenim vozilima sa zatamnjenim prozorima kako bi hapsili prosvjednike, za većinu Amerikanaca mogla bi biti povezana s nacističkom Njemačkom, Sovjetskim savezom ili diktatorskim zemljama Latinske Amerike iz 70-tih, ali ne i na američkim ulicama.

Sve do sada.

Ivica Puljić (Aljazeera)