Oliver Stone opravdava Putinovu invaziju: ‘Zapadni mediji pristupaju histerično, ne sagledavaju širi kontekst‘

Američki režiser i scenarist Oliver Stone proteklog je vikenda na svom Instagram profilu napisao da treba sagledati širi kontekst ruskog napada na Ukrajinu te da o njemu treba misliti jasno.

Stone tvrdi da zapadni mediji situaciji u Ukrajini pristupaju histerično, da se vrlo glasno žale na postupke ruskog predsjednika Vladimira Putina te da ključne informacije izostavljaju kada im one, kaže, ne odgovaraju.

Režiser je potom naveo četiri teksta koje smatra iskrenim analizama situacije u Ukrajini: “Ukrajina se ponovno smanjuje” (eng. “Ukraine Shrinks Again”) australskog diplomata Tonyja Kevina koji je objavljen 23. februara, “Razumijevanje Putinovog narativa o Ukrajini ključ je ove krize” (eng. “Understanding Putin’s narrative about Ukraine is the master key to this crisis”)”Što Putin tvrdi da su uzroci i ciljevi ruske vojne akcije” novinara Joea Laurije koji je objavljen 24. februara i “12 misli o Ukrajini” Caitlin Johnstone koji su objavljeni 24. februara. kolumnista The Guardiana Jonathana Steelea koji je objavljen 23. veljače, “Što Putin tvrdi da su uzroci i ciljevi ruske vojne akcije” novinara Joea Laurije koji je objavljen 24. veljače i “12 misli o Ukrajini” Caitlin Johnstone koji su objavljeni 24. veljače.

Stone je rekao da mu je Kevinov tekst najvažniji pa donosimo nekoliko ključnih stvari koje su u njemu navedene.

Tony Kevin, australski diplomat i bivši ambasador te zemlje u Poljskoj i Kambodži, tvrdi da su Washington i Kijev nakon što su Donjeck i Lugansk proglasili nezavisnost te nakon što se Rusija obvezala da će ih “štititi” od Ukrajine reagirali “budalasto” te da nisu uzeli u obzir svoje interese.

Kevin potom tvrdi da je Putin tijekom posljednjih 30 godina više puta priznao suverenitet Ukrajine te da je tijekom tog perioda kontinuirano tražio dvije stvari – pristojne dobrosusjedske odnose koji se temelje na obostranom poštovanju i sigurnosti te puna prava za više od 50 posto Ukrajinaca koji dijele ruski jezik i kulturu. Među tim pravima je i pravo na sudjelovanje u formiranju ukrajinskih sigurnosnih politika i prioriteta.

Kevin, međutim, tvrdi da SAD od 2013. naovamo koristi “ukrajinske naciste”, kojih, kaže, ima mnogo, kako bi Ukrajinu učinio monokulturalnom, militariziranom i neprijateljski nastrojenom prema Rusiji. “Samo zato što to Putin tvrdi ne znači da to nije istina. Mislim da jesu”, piše Kevin.

Australski diplomat navodi da su francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i prethodnica mu Angela Merkel te Putin tijekom posljednjih godina radili na pronalaženju najboljeg rješenja za spomenuto sučeljavanje, ali da nisu uspjeli jer su Washington i Kijev nastavili “provocirati Putina”. Ruski je predsjednik, kaže Kevin, proteklih nekoliko mjeseci upozoravao Zapad da uspori malo s militarizacijom Ukrajine te da s Rusijom radi na širem europskom dogovoru, što bi značilo i obrtanje NATO-ove politike širenja prema ruskoj granici.

Kevin kaže da je Zapad selektivno birao činjenice koje će uzeti u obzir te bio dvosmislen, a kao njegov najgori potez navodi Bidenovo slanje moćnog oružja “nediscipliniranoj i nacizmom prožetoj ukrajinskoj vojsci”.

Kevin navodi da je Ukrajina 17. februara počela s pokušajima da okupira Donbas, čak i kada se u neposrednoj blizini, u Rusiji, nalazilo 130 tisuća ruskih vojnika. “Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi američki savjetnici poput Victorije Nuland bili su uvjereni da Putin zbog prijetnji Zapada neće pokušati izvršiti invaziju. Koliko li su samo pogriješili”, piše australski diplomat te dodao da bi se padom Donbasa stvorili uvjeti za etničko čišćenje oko četiri milijuna ruskih Ukrajinaca koji bi zbog straha od smrti pobjegli iz Donbasa u Rusiju. “Kakva bi to politička sramota bila za Putina”, navodi Kevin.

Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) 18. je veljače izvijestila da je Kijev 18. veljače počeo s raketiranjem Donbasa. Ukrajinski su komandosi potom upali u rusku provinciju Rostov, no Rusi su ih otkrili i neutralizirali. Politički lideri u Donbasu naredili su evakuaciju civila iz gradova kojima je prijetilo tzv. tepih-bombardiranje. Rusija je nakon toga priznala nezavisnost Donjecka i Luganska te stala u njihovu obranu.

Australac navodi da je ta odluka sigurno bila teška jer Donbas nije strateški i ekonomski atraktivan poput Krima, a da bi rekonstrukcija tog područja mogla biti dugotrajna i skupa. Kevin tvrdi da Putin nije imao izbora te da je morao stati u obranu Rusa u Ukrajini.

Kevin zaključuje da će zbog sukoba u Ukrajini izgubiti i Istok i Zapad. Francuska i Njemačka izgubit će dio suvereniteta i morat će se podčiniti Sjedinjenim Državama. Diplomat kaže da će odnosi Rusije s Njemačkom i Francuskom značajno će patiti, a da plinovod Sjeverni tok 2 neće još skoro otvoriti, što će biti veliki humanitarni i ekonomski gubitak za Europu. Australac kaže da će sankcije naštetiti svim uključenim stranama.

“Ovo nije trebala biti situacija u kojoj svi gube. Mogao se postići dogovor poput onog koji imaju SAD i Kanada da je Kijev imao imalo dobre volje (…) Ukrajina će ostati siromašna, depopularizirana, neliberalna i militarizirana. To jeste tragedija, ali prijetnja genocidom i etničkim čišćenjem Donbasa od Rusa Moskvi i većini Rusa u Rusiji ne bi bila prihvatljiva. On i njegovi savjetnici nisu sretni zbog ove odluke, ali ona je ispravna”, zaključio je Kevin u tekstu kojim de facto opravdava ruski napad na Ukrajinu, a koji je svojim pratiteljima na Instagramu preporučio Oliver Stone, inače Putinov prijatelj poznat po intimnim intervjuima koje mu je ruski lider davao.

(Jutarnji list)