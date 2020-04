Okružni sud u Kelnu : Adnan Ćatić osuđen na tri godine zatvora zbog utaje poreza

Nekadašnji prvak svijeta u boksu Adnan Čatić, poznat kao Felix Sturm, nepravomoćno je osuđen na tri godine zatvora. Presudu je izrekao Okružni sud u Kelnu koji je Ćatića proglaso krivim za utaju poreza.

Kako piše njemački mediji Kölnische Rundschau, Ćatić će biti u zatvoru otvorenog tipa kako bi se mogao pripremati za bokserske mečeve.



On je uhapšen prije godinu danana fitness sajmu zbog optužbi da je u od 2008. do 2013. godine utajio oko tri miliona eura poreza. Kako piše Bild, on je proglašen krivim za period od 2008. do 2010. i u 2013. godini utajio milion eura poreza. Za ostale godine je oslobođen, pa mu je i smanjen utajeni iznos.

Osuđen je i za kršenje antidoping zakona. U presudi se navodi da je koristio nedozvoljena sredstva u februaru 2016. godine kada se borio protiv Rusa Fjodora Čudinova. Budući da se zbog toga borba smatrala ilegalnom, on se tereti i za nanošenje tjelesnih povreda.



Ćatić je proveo u pritvoru osma mjeseci, a pušten je na slobodu nakon što je platio kauciju 300.000 eura.

(Kliker.info-N1)