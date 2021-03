Šokantan intervju Danijele Štajnfeld : “Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić” (Video)

“Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u maju 2012. godine. Poslije četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti. Morate da razumijete to stanje”, rekla je u intervjuu za Insajder glumica Danijela Štajnfeld.

Ona naglašava za Insajder da je tada bila uvjerena da joj javnost neće vjerovati u situciji kada postoji samo njena riječ na njegovu. Jer on je stariji kolega, uspješan i poznat glumac.

Više joj, kako kaže, nije važno ko će joj vjerovati.

Danijela Štajnfeld je u petak iz New Yorka, gdje živi već godinama, doputovala u Beograd kako bi dala izjavu tužilaštvu. U izjavi tužilaštvu opisala je sve do detalja, a u opširnoj ispovijesti za Insajder glumica prvi put pred kamerama opisuje sam događaj koji se odigrao u maju 2012.

„Ja sam govorila ‘ne’ neprestano, dok god sam mogla“, priča Danijela.

Danijela je u razgovoru za Insajder odgovorila na brojna pitanja pa i zašto nije odmah sve prijavila, zašto je odbijala da otkrije njegovo ime, ali i zašto je na kraju odlučila da to ipak uradi.

„Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina. U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti“, kaže Danijela Štajnfeld.

U međuvremenu su Blic i Kurir pozivajući se na svoje izvore objavili da će Branislav Lečić ići na poligraf. Navode i da su ga u vezi sa snimkom na kojem se prepoznaje njegov glas i na kojem se ne negira događaj kontaktirali ugledni mediji iz inostranstva kojima je Lečić rekao da je sporni snimak „proba nekog komada“, da je on „samo glumio“ i da će, ukoliko snimak bude objelodanjen, tražiti da bude ispitan na poligrafu.

Danijela Štajnfeld za Insajder kaže da je to laž i da bi voljela da joj neko pokaže bilo koju predstavu ili film u kojem postoje takve replike.

Samo 40 dana nakon traumatičnog događaja uspjela je da ode u Ameriku. Htjela je sve da zaboravi. A onda su počeli psihički problemi. Svaka sitnica je počela da je podsjeća. Prestala je da spava, da jede. U jednom trenutku je pomišljala i na samoubistvo.

Ljekari su joj dijagnostifikovali postraumatski sindrom – jasan i mjerljiv dokaz da je traumu preživjela.

„Ja sam se liječila od posttraumatskog stresnog poremećaja jedno dvije godine. Ja u to vrijeme nisam mogla da funkcionišem normalno kao osoba, da se osjećam sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio neko ko bi me podsjetio na njega u bilo kom smislu, meni bi počela teškoća sa disanjem i mogla sam da dobijem panične napade“, priča Danijela u intervjuu za Insajder.

Tužilaštvu je dostavila i medicinsku dokumentaciju, odnosno dokaz da se godinama u Americi liječila od postraumatskog sindroma.

Da bi i sama razumjela šta joj se desilo snima dokumentarni film “Zacjeli me” u kom razgovara sa brojnim žrtvama silovanja, ali i sa silovateljima. Željela je da prikaže monstruoznost njihovog razmišljanja. Iako to u početku nije bio plan, na kraju je u film uvrstila i svoju ličnu ispovijest.

Tužilaštvu je nedavno dostavila i originalni snimak razgovora sa Branislavom Lečićem koji je snimila nekoliko godina kasnije. Na snimku koji je danas objavljen i na Insajder.net prepoznaje se Lečićev glas i koji u tom razgovoru nije negirao cijeli događaj.

U intervjuu za Insajder, čije dijelove ovaj portal objavljuje, Danijela Štajnfeld objašnjava zašto se srela sa Lečićem nekoliko godina kasnije, tačnije 2016.godine

“Da osvijestim javnost koja je logika i razmišljanje naših silovatelja. To nisu monstrumi, stranci, nego su to ljudi koje mi poštujemo. Ja sam htjela da se suočim sa svojim silovateljem na način na koji sam ja umjela i mogla”, priča Štajnfeld za Insajder koji navodi da je razgovor snimljen u nedjelju, neposredno prije njenog povratka u Ameriku.

Pogledajte intervju Danijele Štajnfeld za Insajder:

<iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/dEz_yOD_95M” title=”YouTube video player” frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

(Kliker.info-SB)