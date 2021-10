Ohrabrujuća je poruka specijalnog izaslanika SAD-a za Zapadni Balkan Gabriela Escobara : Neće biti rata u BiH, sankcije samo za pojedince (VIDEO)

Neće biti rata u BiH, ohrabrujuća je poruka specijalnog izaslanika SAD-a za Zapadni Balkan Gabriela Escobara građanima naše zemlje.

U razgovoru za Al Jazeera Balkans, Escobar je govorio o situaciji u regionu, te posljednjim dešavanjima u BiH.



Na prvo pitanje – hoće li lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik biti sankcionisan i kako – Escobar je rekao da se sada vode razgovori.



– Razgovarao sam sa mnogim čelnicima širom zemlje kako bismo vidjeli kako konstruktivno da idemo dalje naprijed s oba entiteta – rekao je Escobar.



Escobar kaže da još niko ne govori o sankcijama. Trenutno se to, kaže, još uvijek razmatra i o tome vodi diskusija.



– Sankcije mogu biti usmjerene protiv pojedinaca. Međutim, još uvijek smo u fazi dijaloga – kaže ovaj američki diplomata.



Naglasivši da entiteti nemaju ustavne ovlasti koja im omogućava da se unilateralno povuku iz institucija, naglasio je da još nije potvrdio svoj dolazak u našu regiju.



– Ali ako dođem, volio bih razgovarati s mnogim čelnicima. Ono što bih volio da uradim dugoročno gledano je da pređemo ove diskusije o političkim pitanjima koja zadržavaju BiH od jakog puta integracija u EU i ekonomski napredak.



Moja poruka će biti vezana za potencijal zemlje i njen ekonomski napredak. Ali da bismo došli do te vizije zemlje koja napreduje dovoljno dobro da osigura radna mjesta mladim ljudima, moramo zaista proći i preći ovu retoriku iz 90-ih – naveo je Escobar.



Neće biti rata u BiH, ohrabrujuće su riječi koje je uputio građanima naše zemlje.



– Ne znam zašto ljudi govore o ratu kada bi trebali govoriti o ekonomskom razvoju. Kada izađu na izbore mislim da imaju jasan izbor između onih koji žele nastaviti s etničkim podjelama iz 90-ih i onih koji žele ići naprijed – jasan je Escobar.



Osvrnuo se i na odnos SAD-a sa Srbijom, za koji je rekao da nije ni dobar, ni loš, već komplikovan. U nekim oblastima partnerstvo je odlično, a u drugim se vode iskreni razgovori o onome što se odvija u regiji.



– Nadam se da će ovo partnerstvo u razvoju koje imamo sa Srbijom pomoći u stabilizaciji regije, i ekonomski i politički. Na svim nivoima razgovaramo sa Srbijom o tome kako cijela regija može krenuti naprijed – poručio je Escobar.



Naglašava da se već 20 godina bavi pitanjem Balkana i gleda kako mladi ljudi napuštaju svoje zemlje, grade Evropu, Ameriku. Krajnje je vrijeme, ističe Escobar, da ti mladi ljudi grade svoje zemlje.



– Želimo biti partner u tome, to je naša poruka i na to se fokusiramo. Spreman sam raditi sa svim čelnicima koji imaju viziju evropskih integracija i ekonomskog razvoja kako bi mladi ljudi na Balkanu imali pravu perspektivu svoje budućnosti – konstatuje Escobar.



Prema njegovim riječima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima podršku Washingtona dok je god na evropskom putu, prenose Vijesti.ba.



– To je navedeni cilj Srbije, a na tome je zasnovano i naše partnerstvo, ne samo sa Srbijom, nego i sa svim zemljama regije – kaže Escobar.



Dodaje kako je pred Srbijom domaći zadatak koji mora uraditi kako bi zatvorila određena poglavlja i približila se Evropskoj uniji. Ali, navodi, vjeruje da narod Srbije to zaista i želi.



– Srbija i cijela regija su evropske. One su kulturalno i historijski evropske, njihove ekonomije su vezane za Evropu. I poruka je da ove zemlje brzo trebaju da krenu ka EU. To je naša poruka i našim saveznicima u EU – dodao je Escobar.



Govorio je i o situaciji u Crnoj Gori, za koju je kazao da je dosad bila veoma solidna i pouzdana saveznica NATO-a.



– Vlada Crne Gore trenutno ima podršku SAD-a. Izazovi su naći partnere za formiranje vlasti koji odbacuju korupciju i prihvataju put ka Evropi Crne Gore – napominje Escobar.



Na pitanje kako gleda na prosrpski i proruski utjecaj na Crnu Goru, naveo je da su ti utjecaji različiti aspekti, prenose Vijesti.ba.



– Istina je da postoji određena stranka koja uspijeva izmiješati oboje, ali ne vidimo u tome problem da zemlje regije nemaju dobre odnose. Zapravo, to je i cilj što se tiče proruskog utjecaja. Nisam siguran da je Rusija zainteresovana u evropski put Crne Gore.



Vlada Crne Gore ima našu podršku i nadamo se da će nastaviti odbacivati te glasove koji odbacuju evropsku integraciju Crne Gore – zaključio je Escobar.

https://balkans.aljazeera.net/videos/2021/10/25/escobar-nece-biti-rata-u-bih-treba-razgovarati-o-ekonomskom-napretku

(Kliker.info-Vijesti)