Odslazak najpoznatijeg TV chefa : Anthony Bourdain izvršio samoubistvo

Anthony Bourdain , poznati američki kuvar i televizijska ličnost preminuo je u 61. godini.Bourdain se nalazio u Francuskoj gdje je radio na novoj epizodi svoje nagrađivanje serije na CNN-u. Njegov bliski prijatelj Eric Ripert, francuski kuvar pronašao je njegovo beživotno tijelo u hotelskoj sobi.

CNN je potvrdio da je Anthony samoubistvo.

“Sa nevjerovatnom tugom potvrđujemo smrt našeg dragog prijatelja i kolege, Anthony Bourdaina . Njegova ljubav prema avanturi, novim prijateljima, finoj hrani i piću i izuzetne priče učinile su ga jedinstvenim pripovedačem. Njegovi talenti su nas uvek zadivljivali i jako će nam nedostajati. Naše misli i molitve su uz njegovu ćerku i porodicu”, glasi saopštenje kolega iz CNN-a.

Bourdain se prvenstveno proslavio kao kuvar, a onda je postao i televizijska zvijezda. Kroz svoje televizijske emisije istraživao je ljudske uslove i pomagao publici da razmišlja drugačije o hrani i putovanjima. Zalagao se za ljude na margini i vodio kampanje za sigurnije uslove rada svojih kolega.

Bourdain je dobitnik brojnih nagrada. Njegova emisija Parts Unknown, koju je u Francuskoj i snimao, 2013. godine nagrađena je nagradom Peabody. Magazin Smithsonian ga je 2004. godine nazvao rock zvijezdom kulinarstva, Elvisom “bad boy chefova”.

Njegova knjiga Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly 2000. godine bila je svjetski bestseler. Posebno je ostao zapamćen i njegov članak Don't eat before reading this koji je 1999. godine napisao za New Yorker.

Težak put do slave

Bourdain je rođen 25. jula 1956. godine u New Yorku. Potjecao je iz skromne porodice te je odrastao u New Jerseyju.Od malih nogu zanimao se za hranu.

“Reagirao sam na to tako da sam tražio kamenice i jela koja su njima bila odvratna, bio sam jako avanturistički nastrojen oko okusa. Nije bila bitna hrana, nego reakcija”, rekao je jednom prilikom.

Njegov prvi posao u restoranu uključivao je pranje suđa, no taj posao bio mu je veoma privlačan jer je mogao promatrati rad ljudi kojima se divio.

“Bio sam sretan perač suđa, na tom sam poslu naučio sam sve važne lekcije u životu”, rekao je.

Do uspjeha nije došao preko noći. Godinama je naporno radio u kuhinji, brinući se kako će preživjeti.

“Stajao sam u kuhinji, ne znajući kako je to ići na spavanje bez smrtnog straha. Bio sam u užasnim, beskonačnim, nepovratnim dugovima. Nisam imao zdravstveno osiguranje, nisam mogao platiti porez, nisam mogao platiti stanarinu”, priznao je jednom prilikom. Njegov prvi bestseler Kitchen Confidential lansirao ga je u svijet poznatih i slavnih. Od početka milenija Bourdain je poznato svjetsko lice.

No priča o Bourdainovoj slavi imala je i svoju mračnu stranu. Bourdain nikad nije krio da je godinama bio ovisan o heroinu i cracku.

“Htio sam postati ovisnik o heroinu, bio bih jako ponosan na sebe kad bih se napucao. Bio sam ranjiv, nespretan tip čiji je jedini društveni uspjeh bilo to što sam bio najgori tip u prostoriji”, rekao je.

Na Redditu je priznao da je bio na tolikom dnu da je za komadiće boje na podu mislio da su komadići cracka. Iako je tvrdio da je ovisnost o drogama pobijedio, alkohola se nije želio odreći.

Ženio se dvaput, a isto toliko puta se i razveo. Ima jednu kćer.