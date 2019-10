Odloženo suđenje Suzani Radanović u Banjoj Luci : Ljudi spakujte se i bježite odavde!

U Osnovnom sudu u Banjaluci danas je zakazano saslušanje u postupku koji je pokrenut protiv Suzane Radanović, majke ubijenog mladića Davida Dragičevića. Suđenje je odloženo nakon što je advokat Suzane Radanović zatražio izuzeće nadležnog organa.

Advokat Suzane Radanović izjavio je kako današnji pretres nije otvoren, jer je tražio izuzeće predstavnika nadležnog organa, zbog čega je sud morao prekinuti postupak.

“S obzirom na to da je riječ o licu koje je u decembru imalo incident sa građanima, tražio sam izuzeće. Sud je morao da prekine postupak i do odluke o izuzeću ostaje čekati. Mislim da će novi pretres biti u decembru između 10. i 15. Jedino što tražim jeste da podnosioc prekršajnog zapisa dostavi na osnovu čega to traži. Dakle tražim činjenice, čime je to ona napravila prekršaj”, naglasio je.

Ozren Perduv, iz grupe Pravda za Davida rekao je uoči samog suđenja kako se sudi majci Davida Dragičevića, a ne ubicama i kako to nije pravda.

“Posljedice njihovog rada i nerada trpe porodica i ljudi oko porodice. Početkom decembra pred sud izlazi i više od 30 ljudi, a i njih ćemo ovako podržati. Naša poruka sudu je da se zaustavi represija policije nad svima nama, vjerujemo da će osnovni sud odbaciti navode koje piše policija”, rekao je danas ispred suda Peduv.

Suzana Radanović je poručila kako se nalazi u situaciji da se brani na sudu radi slike, dok ubice i dalje šetaju gradom.

“Branim se jer sam stajala sa jedinim oružjem koje imam, slikom svog djeteta. A ubice, nalogodavci, saučesnici, i dalje šetaju gradom. Istraga ne postoji. Istrage nema. Postoji samo sudski proces protiv majke. Ovo šalje poruku ljudima spakujte se i bježite odavde”, poručila je.

Dodala je da se ne osjeća krivom, kao i da ne vidi razlog zašto bi bila kriva, ali će vidjeti kakva će odluka suda biti danas.

Podsjetimo, policija je 25. decembra 2018. privela majku Davida Dragičevića, nakon što su intervenisali zbog zabrane okupljanja na Trgu Krajine.

Okupljanja grupe “Pravda za Davida”, čiji članovi traže istinu u slučaju smrti banjalučkog mladića Davida Dragičevića počela su 26. marta prošle godine.

David Dragičević nestao je 18. marta 2018., a njegovo beživotno tijelo pronađeno je šest dana poslije na ušću rječice Crkvena u Vrbas.

