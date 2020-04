Odlazak velikana likovne scene : Umro je slikar u kojem je disala Hercegovina (VIDEO)

Akademski slikar Jusuf Jusa Nikšić preminuo je u Mostaru u 95. godini života. Bio je jedan od velikana likovne scene bivše države i jedan od predvodnika mostarskog likovnog kruga.

”Iziđem iz zida kao pauk iz rupe što muhu vreba ali me svjetlost rastoči oglođe me do kosti pa se vratim slijep tamo odakle sam pošao Vratim se uzaludnosti svojoj. Umoran navučem očne kapke i sve se ponovo prikazuje hodam bosonog s kamena na kamen preskačem rijeku, a ona me tegli natrag ne da mi dalje Otvorim prozor, a zvuk me razbije pa ne znam kako da se pokupim zagrizem kamen od jada i ne slutim da sam postao lišaj na ovom tlu.”

Napisao je to mostarski slikar u jednom katalogu za svoju izložbu. Marko Demicheli tim povodom piše kako su radovi Jusufa Nikšića – Juse konstantna analiza krajolika, stanovit rentgensko-emotivni snimak načinjen ”pod suhim nebom” – kako slikar kaže, i u kojemu diše Hercegovina.

(Kliker.info-Bljesak)