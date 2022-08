Odlazak omiljene glumice i pjevačice: Olivia Newton-John preminula u 73 godini (Video)

Olivia Newton-John, australska pjevačica koja je bila jedna od najvećih pop zvijezda sedamdesetih godina prošlog stoljeća i koja je očarala generacije gledatelja u blockbuster filmu Briljantin preminula je u 73. godini u ponedjeljak.

Ovu vijest je objavio njen suprug u saopćenju.

“Dama Olivia Newton-John jutros je mirno preminula na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena porodicom i prijateljima. Molimo sve da poštuju privatnost porodice tokom ovog vrlo teškog vremena”, napisao je njen suprug John Easterling u saopćenju na pjevačicinom verificiranom Instagram nalogu, prenosi CNN.

“Olivia je bila simbol trijumfa i nade više od 30 godina dijeleći svoja iskustva s rakom dojke.”

Pjevačica je u septembru 2018. otkrila da liječi rak u dnu kičmenog stuba. Bila je to njena treća dijagnoza raka, nakon raka dojke ranih 90-ih i 2017. godine.

Veliki uspjeh

Zahvaljujući nizu country i soft-rock hitova, Newton-John je već bila popularna pjevačica do kraja 1970-ih. No njena glavna uloga uz Johna Travoltu u filmu “Briljantin” iz 1978, vjerovatno najpopularnijem filmskom mjuziklu svih vremena, podigla je na novi nivo zvjezdane slave.

Iako je imala malo glumačkog iskustva, a navršila je 29 godina tokom snimanja, Newton-John je ostavila neizbrisiv učinak kao Sandy, slatka australska studentica koja se družila s Travoltinim Dannyjem u srednjoj školi u južnoj Kaliforniji 1950-ih.

Newton-John je otpjevala tri najveća filmska hita: duete “You're The One That I Want” i “Summer Nights” s Travoltom i njenu solo baladu “Hopelessly Devoted To You”.

Rođena u Cambridgeu u Engleskoj 1948, Newton-John se s porodicom preselila u Melbourne u Australiji kada je imala pet godina. Nakon što je pobijedila na natjecanju talenata u TV emisiji “Sing, Sing, Sing”, kao tinejdžerica je osnovala grupu sastavljenu isključivo od djevojaka i počela se pojavljivati u sedmičnim programima pop muzike u Australiji.

Newton-John je snimila svoj prvi singl u Engleskoj 1966. i postigla nekoliko međunarodnih hitova, ali je ostala uglavnom nepoznata američkoj publici sve do 1973, kada je “Let Be There” postala top-10 hit na ljestvici muzike za odrasle i country ljestvice .

Uslijedio je niz hitova br. 1, uključujući “I Honestly Love You,” “Have You Never Been Mellow” i “Please Mr. Please.”

Zatim je došao “Briljantin”, koji je 1978. godine bio film s najvećom zaradom i postao trajni kulturni fenomen.

