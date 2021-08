Odlazak mirnog člana slavnog benda : Charlie Watts,puls Rolling Stonesa

Britanski bubnjar Charlie Watts, koji je umro u dobi od 80 godina, upamćen je kao miran član skandaloznih Rolling Stonesa koji je držao ritam legendarnom rock sastavu u svom postojanom stilu.

Wattsov hladni izraz lica i metronomski ritmovi činili su sastavni dio klasičnih nastupa benda, uravnotežujući scensku energiju i karizmu pjevača Micka Jaggera i zafrkavanje gitarista Keitha Richardsa i Ronnieja Wooda.

Dok su drugi članovi grupe bili poznati po “raspadu brakova, ovisnostima, uhićenjima i bijesnim ispadima”, kako je to opisao britanski Daily Mirror, Watts je živio mirnim životom sa svojom suprugom Shirley Shepherd više od 50 godina na stočarskom gospodarstvu u zabačenom Devonu.

“U pet desetljeća kaosa bubnjar Charlie Watts bio je smirenje u središtu oluje Rolling Stonesa i na pozornici i izvan nje”, objavio je Mirror 2012.

Osamdesetih se liječio od alkohola i heroina, ali je rekao da se tih poroka uspješno riješio.

“To je bilo jako kratko. Jednostavno sam prestao, uopće mi nije odgovaralo”, rekao je za tabloid.

Demoliranje hotelskih soba i spavanje s obožavateljicama nikada nije privlačilo Wattsa.

“Nikad nisam ispunio stereotip o rock zvijezdi”, rekao je za časopis Rolling Stone 1994. “Bill Wyman i ja smo 70-ih odlučili pustiti brade i taj pokušaj nas je iscrpio.”

Ljubav prema jazzu od malih nogu

Charles Robert Watts, rođen 2. lipnja 1941. u Londonu, otkrio je jazz kad je imao desetak godina. Svidjeli su mu se Jelly Roll Morton i Charlie Parker.

Kao dječak je proučavao bubnjanje. Pretvorio je stari bendžo prekriven kožom u mali bubanj, navodi se na službenoj stranici Rolling Stonesa.

Nije se glazbeno obrazovao, već je učio svirati promatrajući sjajne jazz bubnjare po londonskim klubovima, dodaje se.

Nakon studija umjetnosti zaposlio se kao grafički dizajner i svirao u raznim jazz bendovima prije nego što se 1963. pridružio legendarnom rock sastavu.

Tijekom svoje karijere sa Stonesima Watts je bio aktivan u svojoj ljubavi prema jazzu kao vođa jazz kvinteta te benda Charlie Watts Orchestra s 32 člana.

Nije strahovao od raspada benda

Kako su članovi Rolling Stonesa postajali sve stariji, Watts je bio sumnjičav glede raspada grupe.

“Da kažem da je ovo posljednji show, ne bi bio posebno tužan trenutak, meni ne. Samo ću nastaviti kako sam jučer ili danas”, rekao je u intervjuu za New Musical Express (NME) 2018. godine, kada se sedamdesetogodišnji bend pripremao za još jednu turneju.

Watts je otvoreno priznao da je često razmišljao o napuštanju grupe.

“Odlazio bih na kraju svake turneje. Odradili bismo šest mjeseci u Americi i ja bih rekao: ‘To je to, idem kući.'”

No uvijek bi se vraćao.

“Dva tjedna kasnije se vrpoljiš i tvoja supruga ti kaže: ‘Zašto se ne vratiš na posao? Noćna mora si'”, rekao je Watts.

Rolling Stone ga je proglasio 12. najvećim bubnjarom svih vremena 2016. godine.

Deset godina ranije časopis Modern Drummer izabrao ga je u Kuću slavnih modernih bubnjara s drugim istaknutim imenima kao što su Ringo Starr iz Beatlesa i Keith Moon iz grupe The Who.

Wattsu je otkriven rak grla 2004. od kojeg se potpuno oporavio.

Povukao se s odgođene turneje Stonesa, zakazane za rujan 2021., jer se oporavljao od medicinskog zahvata.

“Jednom moj tajming nije dobar. Radim naporno kako bih bio fit, ali danas sam prihvatio savjet stručnjaka da će to potrajati”, rekao je.

Rolling Stonesi su posljednji put svirali na koncertu One World: Together At Home u travnju 2020. Izveli su svoj klasik iz 1969. – You Can't Always Get What You Want.

Watt se pridružio od kuće, svirajući “zračne” bubnjeve.

