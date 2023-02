Odlazak istinske legende : U 88. godini preminuo Miroslav Ćiro Blažević

Miroslav Ćiro Blažević, legendarni fudbalski trener, preminuo je u 88. godini nakon duge borbe s teškom bolešću.

Blažević se dugo borio s karcinomom, koji mu je prvi put dijagnosticiran 2011. godine. Dva puta je pobijedio zloćudnu bolest, ali nažalost ne i treći put. Preminuo je u Zagrebu dva dana pred rođendan.

Blažević je rođen 10. februara 1935. godine u Travniku u kojemu je i započeo svoj fudbalski put u lokalnim klubu Bratstvo. Tokom igračke karijere nastupao je za zagrebačke klubove Dinamo i Lokomotiva, zatim Sarajevo i Rijeku, da bi je okončao u švajcarskom Sionu 1962. godine. Upravo u Švajcarskoj je počeo da se bavi trenerskim poslom u Veveyu. Kasnije je sjedio na klupi i Siona, pa Lausanne, da bi 1975. godine postao selektor Švajcarske. U domovinu, tada Jugoslaviju, vratio se 1979. godine i sjeo na klupu Rijeke. Potom je vodio zagrebački Dinamo, na čijoj je klupi tokom karijere sjedio čak četiri puta. Vodio je mnoge klubove. Između ostalih Grasshopper, Nantes, PAOK, Hajduk, Prištinu, Xamax i tuzlansku Slobodu. Bio je selektor Hrvatske, Irana i Bosne i Hercegovine.

Najveće uspjehe u karijeru ostvario je s Dinamom i s reprezentacijom Hrvatske koju je odveo do bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Sa zagrebačkim “modrima“ bio je šampion i osvajač Kupa Jugoslavije, a potom i dva puta šampion i jednom osvajač Kupa Hrvatske.

Njegov najuspešniji period je bio sa hrvatskom reprezentacijom, s kojom je stigao do četvrtfinala na Evropskom prvenstvu 1996, i do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Trener svih trenera, kako su ga zvali, reprezentaciju BiH je vodio od 2008. do 2009. godine, a Zmajeve je tada odveo do prvog plasmana u baraž u historiji. „Ja sam i Bosanac i ponosan sam što sam Bosanac. Neka oni viču Ćiro Bosančeros, ali da nije bilo tog Ćire, ne bi oni imali tolike radosti”, govorio je Ćiro.

“Kad rezimiram cijeli svoj život, onda imam potrebu da se zatvorim u svoja četiri zida i da toliko plačem, da nikada ne prestanem. Ništa me u životu nije mimoišlo! Dva raka sam imao, a sada se, evo, pojavio i treći. U djetinjstvu sam bio takva sirotinja da sam gaće na štapu nosio, a kasnije u mladosti, kada sam se već bio i oženio, supruga i ja nismo znali hoćemo li imati za ručak ili nećemo. Život mi je bio jedna obična kalvarija i trebalo je sve to proći. Ni ovaj trenerski posao, koji možda izvana drugačije izgleda, nije ništa drugo nego jako malo satisfakcije, a puno razočaranja,” napisao je Ćiro u jednoj od svojih posljednjih objava.

Blažević je više od 60 godina bio u braku sa suprugom Zdenkom s kojom je dobio troje djece, sina Miroslava Juniora te kćeri Barbaru i Catherine.

