Odlazak glumačke legende: U 104 godini života preminuo Kirk Douglas (VIDEO)

Legendarni holivudski glumac Kirk Douglas preminuo je u 104. godini života.

“Moja braća i ja s tugom objavljujemo da nas je Kirk Douglas napustio danas. Za svijet je on bio legenda, glumac iz zlatnog doba filmova koji je doživio zlatne godine, humanitarac čija je predanost pravdi i ciljevima u koje je vjerovao bio standard kojemu svi težimo. No, meni i mojoj braći on je bio samo tata, Catherine je bio predivan svekar, unucima i praunucima voljeni djed, a njegovoj supruzi Anne predivan suprug”, prenio je britanski Guardian izjavu njegovog sina Michaela Douglasa, također poznatog glumca, koja je objavljena na Instagramu.

“Kirk je živio lijep život, svijetu ostavlja filmsku ostavštinu koja će biti tu za generacije koji dolaze. Bio je ugledni filantrop koji je radio na pomaganju javnosti i donošenju mira planeti”, dodao je njegov sin.

Kirk Douglas je rođen 9. decembra 1916. godine pod imenom Išur Danielovič Demsky. Njegovi roditelji, Bryna i Herschel, u SAD su se doselili iz gradića Chavusyja koji je danas dio Bjelorusije. Živjeli su u židovskoj zajednici u gradiću Amsterdam, u saveznoj državi New York.

Njegova porodica je bila veoma siromašna, živjeli su pored pruge, no u svojoj autobiografiji je napisao da je njegova majka uvijek pomagala drugima i naučila ga da “čak i prosjak mora pomoći drugom prosjaku”, zbog čega je on kasnije donirao milione dolara humanitarnim organizacijama.

Završio je fakultet i jedno vrijeme bio u ratnoj mornarici. Tokom fakulteta počeo se baviti glumom. S 24 godine upoznao je Lauren Bacall koja mu je pomogla da ostvari glumačku karijeru, preporučila ga je za ulogu u filmu The Strange Love of Martha Ivers. Za karijeru u Hollywoodu morao je imati prepoznatljivo ime pa je ubrzo nakon toga postao Kirk Douglas.

Služio je u Drugom svjetskom ratu od ulaska SAD-a 1941. do kraja rata 1945. godine.

Između 1949. i 1956. godine, čak je tri puta bio nominiran za Oscara, ali ga je uspio dobiti tek 40 godina kasnije i to za svoj iznimni doprinos filmskoj industriji.

Prvu nominaciju za Oscara dobio je 1950. za ulogu u filmu Šampion, a zatim je nominiran 1953. za Loše i lijepe te ponovno 1957. za ulogu Vincenta Van Gogha u filmu Strast za životom. Glumio je u čak 75 filmova i bio je “superstar” čak i prije nego je taj izraz skovan.

U čak sedam filmova partner mu je bio Burt Lancaster. “Fale mi moji stari prijatelji kao što je Burt Lancaster. Zvao sam ga Boit, a on mene Koik. Bio je divan prijatelj, jako mi nedostaje”, rekao je Kirk jednom prilikom.

Neki od njegovih najpoznatijih filmova su Šampion (1949), Mladić s trubom (1950), As u rukavu (1951), Grad iluzija (1952), Strast za životom (1956), Obračun kod OK korala (1957), Staze slave (1957), Spartak (1970), Usamljeni su hrabri (1962), Sve ostaje u obitelji (2003).

Ženio se dva puta, prvi brak mu je bio s Dianom Dill i trajao je osam godina. S njom ima sinove Michaela i Joela. Kasnije je upoznao Anne Buydens s kojom je u braku bio do kraja života te je tvrdio da je upravo ona zaslužna za njegovu dugovječnost. S njom je dobio još dva sina, Paula i Erica.

Sarajlije se Kirka posebno sjećaju jer je ovaj velikan holivudskog glumišta boravio u glavnom grau BiH tokom Olimpijskih igara 1984. godine.

(Kliker.info-agencije)