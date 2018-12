Odlazak bivšeg Visokog predstavnika : Preminuo Paddy Ashdown

Nekadašnji čelnik britanskih liberalnih demokrata i bivši Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BIH Paddy Ashdown umro je u 77. godini života, objavila je njegova stranka.

Od 2001. godine bio je doživotni član Doma lordova britanskog parlamenta. 2002. godine postao je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, na toj je dužnosti ostao do 2006. Ostat će zabilježen po jačanju središnjih državnih institucija, ustroju Središnje agencije za zaštitu i istragu SIPA-e i objedinjavanju oružanih snaga BIH. Na suđenju Slobodanu Miloševiću u Haagu bio je svjedok optužbe.

On je nedavno, zajedno sa bivšim visokim predstavnicima Carlom Bildtom i Christianom Schwarz Schillingom, uputio pismo visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnost Evropske unije Federici Mogherini povodom sve češće najave “prekrajanja granica” na Balkanu, te ukazali da je aktuelni izbor članova Predsjedništva BiH dobar.

On je u jednom intervju kazao da je BiH napustio šest mjeseci prerano, te da je za vrijeme svog mandata sigurno pravio i greške.

“Ako kao stranac s velikim ovlastima dođete u tako kompleksnu zemlju kao što je BiH, naravno da ćete napraviti greške. Uveliko su mi pomagali i vodili me prijatelji među bosanskim narodom, kojeg zaista volim, i političarima koji su bili uz mene, a to su Dragan Čavić, Adnan Terzić i donekle Mladen Ivanić. Oni su me vodili i prihvaćali su greške koje sam pravio. Da li sam pravio greške? Da. Vjerujem da sam napustio Bosnu šest mjeseci prerano. Vjerujem da smo policijsku reformu doveli do tačke s koje je morala ići naprijed, vjerovao sam da se postignuto ne može poništiti, ali nisam bio u pravu. Nažalost, vjerujem da je to bio početak poništavanja institucija koje smo imali. Krivim sebe za to, ali krivim i međunarodnu zajednicu jer nije nastavila taj proces”.

Jeremy John Durham Ashdown, poznat kao Paddy Ashdown, bio je britanski političar koji je bio bio lider liberalnih demokrata od 1988. do 1999. Ashdownova titula je barun Ashdown od Nortona pod Hamdonom, bio je član Tajnog vijeća Velike Britanije i vitez Britanskog Carstva.

Postao je vitezom 2000. godine, a 2001. godine, nakon što je napustio Dom naroda, proglašen je i doživotnim članom Doma lordova.