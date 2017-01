Odavanje priznanja udruženom zločinačkom poduhvatu : Dodik i Krajišnik otkrili spomen-ploču Nikoli Koljeviću

Predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i osuđeni ratni zločinac Momčilo Krajišnik otkrili su spomen-ploču Nikoli Koljeviću na njegovoj rodnoj kući u Banjoj Luci.Koljevića su tom prilikom nazvali “jednim od najznačajnijih utemeljivača RS-a”.

Ceremonija je organizirana u okviru obilježavanja 20 godina od Koljevićeve smrti, koje je upriličila Asocijacija “Stvaraoci Republike Srpske”.

“Najbolja odbrana Republike Srpke je čuvanje od zaborava ljudi koji su je stvarali, kao što je bio Nikola Koljević. Ako to zaboravimo, lišeni smo mogućnosti da se na pravi način do kraja borimo”, rekao je Dodik, a prenosi Radio-televizija Republike Srpske.

Po njegovim riječima, “Koljević je bio čovjek koji je ne oklijevajući pristupio nacionalnom pokretu Srba u trenutku raspada Јugoslavije, države koja je Srbima izgledala kao domovina, a koja im je u suštini kroz istoriju činila nepravdu”.

“Stvaraoci Republike Srpske i ljudi koji su u najtežim vremenima prihvatili težak nacionalni i narodni posao ne smiju biti zaboravljeni. Od početka su žrtvovali svoj lični komoditet za ono što je bilo potrebno, a to je osvještenje, organizovanje i pokret srpske i nacionalne zajednice, koja je neminovno dovela do stvaranja Republike Srpske koja je svih ovih godina osporavana i do danas nam nastoje najvažnije stvari dovesti u pitanje”, rekao je Dodik.

Krajišnik je pušten na slobodu nakon odslužene dvije trećine zatvorske kazne prije četiri godine. Haški sud ga je osudio na 20 godina zatvora za ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom u BiH.

Kao predsjednik Asocijacije “Stvaraoci Republike Srpske”, kazao je kako je spomen-ploča Koljeviću “postavljena da bi buduće generacije, a i savremenici, znali da je tu rođen čovjek koji je cijelog sebe unio da bi bila stvorena Republika Srpska, koja je veliko djelo i koje ne bi moglo biti da nije bilo ljudi koji su bili vizionari”.

Svečana akademija

Najavljena je i svečana akademija, koja će večeras biti održana u Banskom dvoru i na koju će doći predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.

Koljević je, uz Biljanu Plavšić, prvi demokratski izabrani član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, prvi predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, te nekadašnji sarajevski profesor i pedagog.

Koljević je prema optužnici i presudi Karadžiću označen kao dio udruženog zločinačkog poduhvata u sedam općina RS-a EPA

Nedavno mu je, posthumno, dodijeljena zahvalnica Narodne skupštine Republike Srpske. Osim njega, zahvalnice su dobili i prvi predsjednik RS-a Radovan Karadžić, osuđen pred Sudom u Haagu na 40 godina za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, te njegova bliska suradnica Biljana Plavšić, koja je bila osuđena na 11 godina zatvora nakon što je priznala krivnju za planirane sustavne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima. Na slobodu je izašla 2009. godine.

Koljević je, prema optužnici Karadžiću, označen kao dio udruženog zločinačkog pothvata u sedam bh. općina. Haški sud oslobodio je krivice Karadžića za genocid u sedam bh. općina.

Koljević i Biljana Plavšić bili su na dužnosti potpredsjednika Republike Srpske u ratnim godinama. Prije 20 godina, na Palama, Koljević je pucao sebi u glavu i potom preminuo u bolnici u Beogradu.

Povelje Narodne skupštine Republike Srpske uručene su dosadašnjim predsjednicima tog tijela Momčilu Krajišniku, Draganu Kaliniću, Petru Đokiću, Dušanu Stojičiću i Igoru Radojičiću.

Povelje i zahvalnice su dodijeljene zbog doprinosa u radu Narodne skupštine RS-a, a u povodu 25 godina postojanja tog predstavničkog tijela, rečeno je tada.

(Kliker.info-Aljazeera)