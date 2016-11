Od Sevnica do Bijele kuće : Slavlje u rodnom mestu Melanije Tramp u Sloveniji

Sevnica u Sloveniji, rodno mjesto Melanije Tramp ovih dana bila je u znaku izbora u SAD. U ovom slovenačkom mjestu željno su se iščekivali rezultati izbora. Navijali su se budilnici, organizovalo praćenje u kafićima, a nakon progalašenja rezultata osvanula je i američka zastava.

Svoj put do Bijele kuće Melanija može zahvaliti jednom slučajnom susretu 1987. u Ljubljani.

“Odlazio sam s modne revije u Ljubljani i vidio je ispred zgrade. Vjerojatno je čekala prijateljicu, ispričao je Reutersu slovenački fotograf Stane Jerko. Zapazio sam je jer je bila visoka i mršava. Prišao sam joj i predložio probno fotografisanje. Rezultat su bile crno-biele fotografije 17-godišnje Melanije Knavs koje su inicirale njezinu manekensku karijeru. One će je odvesti do Milana i New Yorka , gdje će na jednoj zabavi 1998. sresti Donalda Trumpa.

Stanovnici Sevnice u jugoistočnoj Sloveniji, tridesetak kilometara od hrvatske granice, gdje je Melanija odrasla, kažu da je njen otac prodavao automobilske dijelove a majka radila kao krojačica u fabrici dječje odjeće. Neki mediji navode i da joj je otac bio član komunističke partije, kao i mnogi drugi u socijalističkoj Jugoslaviji, ali potvrde za to nema.

Melanijini roditelji i dalje žive u porodičnoj kući iako mnogo vremena provode u SAD-u, gdje im živi i druga kći Ines.Melanija Trump je bila je uz supruga kada je prošle godine u njujorškom Trump Toweru objavio da će se kandidovati za predsjednika, ali od tada pa gotovo sve do samog kraja kampanje se sklonila u drugi plan i rijetko dolazila na njegove skupove.

Vjerojatno zato jer se otkrilo da je plagirala dijelove govora prve dame Michelle Obame iz 2008.Zaštitila je svog supruga kada je objavljen video snimak na kojoj prostački govori o ženama. Kazala je da njen suprug poštuje žene i daje im istu priliku kao muškarcima.

(Kliker.info-Danas)