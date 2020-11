Od posljedica zaraze koronavirusom preminuo čuveni bh. glumac Dragan Jovičić

Glumac Dragan Jovičić preminuo je noćas u izolatoriju Klinike za plućne bolesti Podhrastovi u Sarajevu, gdje se liječio od koronavirusa, prenose mediji.

Dragan Jovičić rođen je 22. novembra 1953. u Rogatici, bio je bosanskohercegovački filmski i pozorišni glumac.

Osim u pozorišnim predstavama, ovaj sjajni glumac ostat će upamćen po brojnim ulogama u domaćim serijama i filmovima.



Tu su one sa početka karijere, koje su na neki način obilježile njegov glumački opus, poput “Kože”, jednog od projekata s početka osamdesetih, koji je ostavio izuzetan trag u TV produkciji, a u kojem je Jovičić kao Adem igrao s Rejhanom Demirdžićem. Publika će se Jovičića rado sjećati i po ulozi Stojana u “Porobdžijama”.



Svoj trajni povratak u pozorište započinje u Narodnom pozorištu Bosanske krajine u Banjoj Luci i iz tog perioda ostala je za pamćenje njegova nevjerovatna kreacija lika Volođe u “Velikom briljantnom valceru” slovenskog pisca Draga Jančara u režiji Jovice Pavića, a on se uvijek rado sjećao i lika Ivana u “Metastabilnom Graalu”, kako je to spominjao u brojnim razgovorima.



U Kamerni teatar 55 Jovičić se vraća 1987. godine i tu ostvaruje brojne zapažene uloge. Na toj sceni je odigrao mnoge predstave, međutim, posebno se izdvaja njegovo uspješno ostvarenje naslovnog lika u Husein-kapetanu Gradaščeviću Ahmeda Muratbegovića u režiji Gradimira Gojera.



Pamtit ćemo ga upravo kao prvaka drame Kamernog teatra 55, nagrađivanog na brojnim festivalima, a posebno kroz predstavu “Ay, Carmela”.



Dobitnik je brojnih glumačkih priznanja i nagrada, a između ostalih i “Šestoaprilske nagrade” grada Sarajeva za doprinos umjetnosti teatra.