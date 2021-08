Od Gorana Salihovića do Gordane Tadić : Kako su propadale istrage Tužilaštva BiH

Nedavno razrješenje Gordane Tadić sa pozicije glavnog tužioca Tužilaštva BiH, zbog disciplinskog prekršaja, nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti, otvara i pitanje svjesnog činjenja proceduralnih pogrešaka kao mehanizma stopiranja istraga u predmetima visoke korupcije..

Upravo su to i nalazi Transparency BiH, objavljeni u nacionalnom izvještaju, gdje se navodi da je uz mali broj optužnica za djela korupcije upitan i sam kvalitet optužnica.

„Nemar se naročito ogleda u kvalitetu optužnica, koje se tokom krivičnog postupka često mijenjaju zbog grešaka i manjkavosti u pogledu opisa krivičnog djela, tumačenja zakonskih odredbi i navođenja malo ili nimalo dokaza o krivičnoj namjeri optuženog ili optuženih.“



Foto: AA

Kontinuitet upitnog kvaliteta optužnica kao i amnestiranja proceduralnih pogrešaka istražitelja i tužioca, karakterističan je za mandate Gorana Salihovića i Gordane Tadić na pozicijama glavnih tužilaca Tužilaštva BiH.

NABAVKA SAP SISTEMA: NIKAD ZAVRŠENA ISTRAGA

Istraga na predmetima nabavki SAP sistema u vrijednosti od 16 miliona KM koju je vršila hrvatska kompanija B4B a koji su realizirani kroz 26 tendera sa Elektroprivredom BiH, Elektroprenosom BiH, JU Apotekama Sarajevo kao i drugim institucijama, do danas nije završena.

Podsjećamo, masovna implementacija njemačkog softverskog rješenja SAP u institucijama započela je u periodu dolaska SDP-a, predvođenim u tom periodu Zlatkom Lagumdžijom na vlasti.

Firma B4B u vlasništvu Mate Ćatića, pobjede na milionskim tenderima u institucijama na čelu sa SDP-ovim kadrovima osiguravala je potvrdama o ekskluzivitetu koje im je dostavljala podružnica njemačkog SAP-a, SAP West Balkans iz Beograda.

Uporedo, tenderskom dokumentacijom eliminatorni zahtjev je bio posjedovanje obrasca proizvođača, preciznija autorizacija, koju je na osnovu potpisanog ugovora mogla dobiti jedino kompanija B4B Zagreb. Međutim, potvrde SAP West Balkans koje su naznačavale informaciju da je B4B jedini ovlašteni partner za prodaju i implementaciju SAP sistema jednostavno nisu bile tačne.

U realizaciji poslova sa Elektroprivredom BiH, u tom trenutku na čelu s Elvedinom Grabovicom, kompanija B4B imala je i podršku Đinite Fočo, tadašnje direktorice Agencije za javne nabavke, što potvrđuju i email prepiske s Matom Ćatićem o čemu je portal tačno.net pisao.

Svi podaci i informacije o namještanju milionskih tendera, preuveličanim cijenama, privatnim konekcijama između ponuđača, ugovornih organa i rukovodioca agencije za sprovođenje Zakona o javnim nabavkama poznati su i nadležnim tužilaštvima, koji od 2015. godine vode istragu o ovom predmetu.

ISTRAŽITELJ: HASAN PLEH

Sugovornik portala Tačno.net koji je informacije o načinu na koji je B4B dobijao milionske tendere prijavio nadležnom Tužilaštvu ističe da od 2015. godine do 2018. godine nije bilo nikakvih informacija o statusu prijave.

„Poslije prijave FMUP-u 2015. godine, napravio sam i prijavu Tužilaštvu BiH protiv Mate Ćatića i Elvedina Grabovice. Dva dana sam davao izjave u prostorijama Tužilaštva i predao dokumentaciju koju sam posjedovao. Kako je vrijeme odmicalo, a ništa se nije dešavalo, par puta sam kontaktirao Mirzu Jamakovića da vidim u kojoj je fazi prijava. Nekog konkretnog odgovora nije bilo pa sam na protokol Tužilaštva BIH dostavio pismeni zahtjev za uvid u moju prijavu.“

Tužilaštvo BiH odbilo je da mu dostavi zapisnik o njegovoj izjavi koju je dao Hasanu Plehu i Mirzi Jamakoviću. Nakon što je informisan da u Tužilaštvu ne postoji spis sa njegovom izjavom, zbog zloupotrebe položaja prijavljuje Mirzu Jamakovića i Hasana Pleha SIPA-i.

„Nakon što je Tužilaštvo BiH odbilo sve moje zahtjeve za uvid u moju prijavu 2017. godine, podnio sam krivičnu prijavu protiv Hasana Pleha i Mirze Jamakovića koji su uzimali moju izjavu u Tužilaštvu. Na upit SIPA-i 2018. godine šta se događa sa mojom prijavom, dobio sam odgovor na email da su oni izvršili sve potrebne istražne radnje i moj slučaj uputili Tužilaštvu BiH.“

SIPA je završila istragu po prijavi i kompletnu dokumentaciju dostavila Tužilaštvu BiH na dalje postupanje, a tek 2018. godine naš sugovornik, koji je u međuvremenu ostao bez posla, pozvan je u Tužilaštvo BiH kako bi opet dao izjavu u istrazi koju do danas vodi tužilac Ćazim Hasanspahić.

„Tužilac Ćazim Hasanspahić 2018. godine me kontaktirao i sa mnom prošao opet kroz proces prijave jer prema njegovim riječima, 2018. godine nije bilo traga mojoj prijavi u sistemu. Od 2018. do danas sam više puta pozivan da dam izjave u Tužilaštvu ali do dana današnjeg ne znam u kojoj je fazi moja prijava.“





Ćazim Hasanspahić/Foto: relax-portal

Portal Tačno.net više od dva mjeseca čeka zvanični odgovor Tužilaštva BIH o daljim aktivnostima po predmetu prijave protiv zaposlenika Tužilaštva BIH Hasana Pleha i Mirze Jamakovića.

Do danas odgovori iz Tužilaštva BiH nisu došli na našu adresu.

Podsjećamo, protiv nekadašnjeg glavnog tužioca Gorana Salihovića potvrđena je optužnica zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, a u periodu mandata Salihovića, Hasan Pleh bio je imenovan za Šefa Kabineta.

Prema pisanju medija, upravo je Hasan Pleh u ovom periodu sklapao sporazume sa advokatima o krivici optuženih, saslušavao lica u postupku te vršio niz drugih radnji za koje nije imao ovlaštenja.



Goran Salihović i Hasan Pleh/Foto: Tužilaštvo BiH

Upravo su ove proceduralne greške iz Tužilaštva BiH, prema izvorima portala Tačno.net, dovele do kašnjenja pokretanja istrage u predmetima milionskih nabavki SAP IT rješenja.

Međutim, postavlja se pitanje zbog čega istraga koju je preuzeo tužilac Ćazim Hasanspahić još uvijek nije realizirana te zbog čega Tužilaštvo BiH ne odgovara na pitanje da li je pokrenut postupak protiv Hasana Pleha i istražitelja Mirze Jamakovića.

Predrag Blagovčanin (Tačno)