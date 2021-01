Od 26. januara: SAD će od putnika na aerodromima zahtijevati negativan test na koronavirus

Prije ukrcavanja na letove, svi međunarodni putnici koji putuju u Sjedinjene Države prvo će morati pokazati dokaz o negativnom testu na koronavirus, prema novoj saveznoj politici koja stupa na snagu 26. januara.

“Testiranje ne uklanja sav rizik”, rekao je dr. Robert R. Redfield, direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u izjavi koja opisuje novu politiku.



“Ali u kombinaciji s periodom boravka kod kuće i svakodnevnim mjerama predostrožnosti poput nošenja maski i socijalnog distanciranja, putovanje se može učiniti sigurnijim, zdravijim i odgovornijim smanjenjem širenja virusa u avionima, aerodromima i na odredištima”, kazao je Redfield za NY Times.



Očekuje se da će Redfield u utorak potpisati naredbu koja detaljno opisuje nova pravila.



Nova politika zahtijeva da svi zračni putnici dobiju test na infekciju koronavirusom u roku od tri dana prije polaska leta za Sjedinjene Države i pruže pisanu dokumentaciju o rezultatima svojih testova ili dokaz da su se oporavili od infekcije koronavirusom.



Prije ukrcavanja, aviokompanije moraju potvrditi negativan rezultat testa za sve putnike ili dokumentaciju oporavka. Ako putnik ne dostavi dokaz o negativnom testu ili oporavku ili odluči ne polagati test, aviokompanija mora putniku odbiti ukrcaj.



“Testiranje prije i poslije putovanja presudno je za usporavanje širenja koronavirusa. Obzirom da su SAD već u prenaponskom statusu, zahtjev za testiranje avionskih putnika pomoći će usporiti širenje virusa dok radimo na vakcinisanju američkih građana”, rekli su službenici agencije.



Politika se proširuje na slično pravilo, provedeno krajem decembra, koje je od putnika iz Velike Britanije tražilo da pokažu dokaz negativnog rezultata testa na koronavirus. Trumpova administracija uvela je to ograničenje nakon izvještaja da je zarazniji soj koronavirusa postala izvor većine infekcija u toj zemlji.



Taj je soj od tada otkriven u nekoliko američkih država i vjerovatno će se proširiti još šire, rekli su naučnici. Međutim, Sjedinjene Države genetski slijede samo mali dio uzoraka virusa – premalo da bi imali tačnu procjenu širenja novog soja u ovoj zemlji.



Nova putnička politika uslijedila je nakon objave japanske vlade u utorak da su četvorica putnika iz Brazila uvela još jedan novi soj koronavirusa u Japan. Dvije druge zabrinjavajuće varijante kruže u Južnoj Africi i u Brazilu.



Radna skupina za koronavirus Bijele kuće i savezne agencije, uključujući CDC, sedmicama raspravljaju o proširenim zahtjevima.



CDC trenutno preporučuje svim putnicima u zračnom prometu, uključujući one koji lete unutar Sjedinjenih Država, da se testiraju jedan do tri dana prije putovanja i ponovo tri do pet dana nakon završetka putovanja.



Mnoge aviokompanije nude opcionalno testiranje za putnike, ali to nalažu samo kada odredišta to zahtijevaju. Ali prošle sedmice, grupa koja je zastupala glavne američke aviokompanije podržala je politiku koja će zahtijevati da se svi putnici testiraju.

