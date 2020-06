Obistinila se najgora noćna mora Donalda Trumpa: Savezni sud odobrio objavljivanje Boltonove knjige

Savezni sud u SAD/u presudio je da knjiga bivšeg američkog savjetnika za sigurnost Johna Boltona može biti objavljena, unatoč pokušaju administracije predsjednika Donalda Trumpa da to blokira zbog zabrinutosti da bi povjerljive informacije bile dostupne javnosti, javlja AP.

Odluka Okružnog suca Roycea Lambertha predstavlja pobjedu za Boltona u slučaju u kojem su bila suprotstavljena prava iz Prvog amandmana američkog ustava i zabrinutost za sigurnost, prenosi Tanjug.

Presuda znači da će u izbornoj godini biti objavljeni memoari u kojima Bolton pruža ne baš pozitivnu sliku Trumpovog vođenja vanjske politike tijekom burnih godinu i pol, koliko je proveo na mjestu savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Knjiga U prostoriji u kojoj se to dogodilo (The Room Where It Happened) već je mjesecima predmet pravnog spora između Bijele kuće i bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Administracija pokušala zaustaviti objavljivanje

Sukob je eskalirao u utorak, nakon što je Trumpova administracija na sudu pokušala Boltonu oduzeti zaradu za knjigu i zaustaviti njeno objavljivanje, tvrdeći u optužbi da je prekršio ugovor o povjerljivosti informacija te da je na taj način riskirao nacionalnu sigurnost.

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je u četvrtak svog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, optuživši ga da je u svojoj knjizi koja je izavala burne reakcije u SAD-u iznio laži.

“Boltonova knjiga, koja dobiva užasne recenzije, predstavlja kompilaciju laži i izmišljenih priča, s ciljem da ja izgledam loše”, ocijenio je Trump na Twitteru, kako je prenio Tanjug.

Dodao je da “mnoge smiješne izjave” koje mu Bolton pripisuje nikada nisu izrečene i da je to čista fikcija.

“Samo mi se pokušava osvetiti što sam ga šutnuo kao bolesno štene”, istaknuo je Trump.

Američki državni tajnik Mike Pompeo nazvao je Boltona “izdajnikom”.

“Nisam pročitao knjigu, ali iz odlomaka koji su objavljeni mogu reći da John Bolton širi brojne laži, potpuno izvrnute poluistine i čiste laži… I ja sam bio u sobi”, napisao je Pompeo na Twitteru.

Bolton u svojoj novoj knjizi, između ostaloga, tvrdi da je Trump prošle godine pitao kineskog predsjednika Xi Jinpinga da mu pomogne da pobijedi na ovogodišnjim izborima.

Ruganje iza leđa

Bolton, kako je javio reporter Al Jazeere Ivica Puljić, u knjizi daje portret predsjednika koji ne zna temeljne činjenice o svijetu, koji je podložan javnom laskanju autoritarnih vođa koje su manipulirale njime i koji su skloni lažnim izjavama.

Trump je, između ostaloga, opisan kao nepristojan čovjek, sklon erupcijama bijesa i donošenju odluka koje onda njegovi pomoćnici pokušavaju ispraviti ili preokrenuti.

Izgleda da Trump, primjera radi, ne zna da je Velika Britanija nuklearna sila.

Pitao je da li je Finska dio Rusije, piše Bolton, kako je javio Puljić.

Bio je blizu povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz NATO saveza.

Čak mu se i vodeći savjetnici, koji se predstavljaju kao nepokolebljivo odani, rugaju iza leđa, javio je Al Jazeerin reporter.

(Kliker.info-AJB)