Obilježavanje Bleiburga u Sarajevu : Kardinal Puljić ne odustaje od mise, antifašisti najavljuju žestok odgovor!

Kao što smo već pisali , zbog pandemije koronavirusa nije moguće održavanje centralne manifestacije na Bleiburškom polju u Austriji, pa će komemoracija biti održana 16. maja na tri mjesta – u Bleiburgu, Zagrebu i Sarajevu.

Kako se navodi u saopćenju Počasnog bleiburškog voda, organizatora komemoracije, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić će predvoditi svetu misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Sarajevu. Misa će početi u 12 sati i 15 minuta, a održat će se sukladno epidemiološkim propisima koji se odnose na vjerske obrede u Bosni i Hercegovini.

“CRKVI JE STALO DO ŽRTAVA”

Odgovor iz Biskupske konferencije dobili smo tek nakon objave teksta.

U tom odgovoru, kojeg potpisuje monsinjor Ivo Tomašević, generalni sekretar Biskupske konferencije BiH, navodi se da je “kardinal Puljić trebao predvoditi svetu misu na Bleiburškom polju, ali to je spriječeno aktualnom pandemijom. Zato će kardinal Puljić predvoditi svetu misu u katedrali Srca Isusova u Sarajevu”.

Na pitanje kako oni danas gledaju na događaje iz Bleiburga 1945. godine i na obilježavanja ovih događaja, mons. Tomašević je rekao kako je “Crkvi ponajprije stalo do žrtava i ovo je molitva za hiljade žrtava koje su nakon Drugog svjetskog rata ubijene bez suda i presude na njihovu Križnom putu, a njihova tijela skrivana po raznim jamama”.

“Oni koji žele spriječiti da se sazna istina o tim i hiljadama drugih žrtava i da se onemogući pronalaženje njihovih smrtnih ostataka i sahranjivanje na dostojanstven način, nastoje u ovakvim prigodama ušutkati one koji govore o tim teškim stradanjima. Brojne nedužne žrtve zaslužuju da se prema njihovoj patnji i stradanju odnosimo s pijetetom i da se, makar i nakon toliko godina, sazna istina o njihovoj patnji te da se za njih molimo i iskažemo im dužno poštovanje”, zaključuje mons. Tomašević

Kako smo već pisali, ni gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka nema ništa protiv održavanja mise. Prije tri godine, povodom Dana oslobođenja Sarajeva, gradonačelnik je, čak tri puta, izgovorio da je 6. aprila “Sarajevo oslobođeno od antifašizma”. To je tada nazvano lapsusom. Posljednje njegove izjave ostavljaju sumnju da se ne radi o “simpatičnim lapsusima” nego o svjetonazoru.

Povodom mise za Bleiburg, Skaka je izjavio za Žurnal da i “žrtve komunističkog režima imaju pravo da na dostojanstven način obilježavaju stratišta i čuvaju sjećanje”.

“Takvih žrtava ima i bilo je itekako i u Bosni i Hercegovini. Ali, apsolutno sam protiv i osuđujem svaki vid isticanja bilo kakvih fašističkih simbola i poruka”, rekao je Skaka.

LEGALNO I ŽESTOKO

Nasuprot gradonačelniku, sarajevski antifašisti nemaju dilema, odlučno se protive bilo kakvom obilježavanju Bleiburga u glavnom gradu, ističući kako je riječ o “pučki rečeno, čistom ustašluku”.

Reagovao je i predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić:

“Znamo ko je organizator, Počasni bleiburški vod, koji je direktni nasljednik ideologije Nezavisne Države Hrvatske. To je politički skup pod okriljem Crkve. Kardinal Vinko Puljić se mora jasno opredijeliti i odgovoriti građanima je li s njima i kompletnim civiliziranim svijetom Evrope. Ta najava da će se to do desiti u Sarajevu u predvečerje Dana Evrope, nije to slučajno, je pljuska cijeloj BiH, svemu pozitivnom u ovoj državi i mi kao antifašisti BiH sigurno ćemo svim legalnim sredstvima odgovoriti najžešće na to.”