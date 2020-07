Obećanje novog Novi direktora SIPA-e Darka Ćuluma : Radit ću odgovorno i na zadovoljstvo građana BiH

Novoimenovani direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Darko Ćulum rekao je danas da će se truditi da na toj poziciji radi odgovorno, korektno i na zadovoljstvo građana BiH.

“Zahvaljujem Vijeću ministara za imenovanje i trudit ću se da radim svoj posao odgovorno i korektno kako sam i do sada radio u svojoj policijskoj karijeri, a na zadovoljstvo građana BiH”, istakao je Ćulum.



On je naveo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima kapacitet da na mjesto direktora Policije, na kojem je on bio, dovede najkvaliteniji kadar.



“Ministarstvo unutrašnjih poslova ima kapacitet i stručni kadar da izabere novog direktora koji će raditi dobro svoj posao”, dodao je Ćulum.

Vijeće ministara imenovao je danas Darka Ćuluma za direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH.

