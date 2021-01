Obećanja sa juga BiH: Prodaja vakcina protiv korone za 15 dana

“Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačke županije (ZJZZHŽ), izvolite”.

RSE: “Dobar dan, da li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za komercijalnu vakcinu?”

ZJZZHŽ: “Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt.”

RSE: “Kad se može očekivati poziv i koja je cijena?”

ZJZZHŽ: “Za 15 dana će cjepivo biti tu, od 25- 40 konvertibilnih maraka (12,5-20 eura).”

Ove informacije je Radio Slobodna Evropa (RSE) dobio nakon poziva na telefon Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona (jedan od deset kantona u enitetu Federacija BiH), koji je od ponedjeljka, 25. januara počeo predbilježbu građana koji žele da se cijepe protiv COVID – 19 ruskim cjepivom SPUTNJIK V kao i cjepivom AstraZeneca, komercijalnim putem.

Ovo je prvi poznat slučaj pokušaja komercijalne nabavke vakcine protiv korona virusa posredstvom dobavljača u BiH.

“Pa gledajte, ja sam naučila da iznalazim uvijek nekakva rješenja, kad vas stave u poziciju nemogućeg, da iz tog nemogućeg tražiš bilo šta što je moguće”, kaže direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona Andrea Jurić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

BiH bez ijedne vakcine

U Bosnu i Hercegovinu još nije došla nijedna vakcina protiv korona virusa. Ministarstvo civilnih poslova BiH je naručilo 1.232.000 doza kroz COVAX mehanizam, a naručeno je dodatnih 892.000 doza vakcina proizvođača Pfizer i Moderna u okviru EU mehanizma. Još uvijek nema zvaničnih potvrda kada će te vakcine biti isporučene.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija i dva entitetska premijera, Fadil Novalić i Radovan Višković 21. januara, na sastanku u Sarajevu, donijeli su odluku da će BiH krenuti u direktnu nabavku vakcina.

No, kantoni ne žele čekati. Andrea Jurić objašnjava da je zbog toga Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona krenuo ‘samoinicijativno tražiti načine da dođe do cjepiva’.

“Tako da nam je veledrogerija Eliksir iz Posušja obećala da, čim se završe ti administrativni problemi vezano za uvoz tog cjepiva, ćemo ga imati na našem terenu”, kaže Jurić, naglašavajući da ujedno Zavod radi promociju imunizacije.

Navodi kako je, prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača, proces odobravanja u Agenciji za lijekove BiH u postupku.

“Nisam u kontaktu direktno sa Agencijom, sa Agencijom je u kontaktu veledobavljač, i oni su rekli da je taj proces registacije, evo konkretno za Sputnjik, u tijeku”, kaže ona.

Odgovarajući na pitanje RSE ko je donio odluku da se krene u nabavku vakcina protiv korona virusa na ovaj komercijalni način, Jurić kaže: ‘Ja sam osobno donijela odluku’.

Na pitanje RSE da li to znači da prema zakonskoj proceduri Zavod za javno zdravstvo bilo kojeg kantona može odlučiti da posredstvom dobavljača uđe u proces nabavke komercijalne vakcine uz odobrenje Agencije za lijekove, Jurić to potvrđuje i naglašava ‘i uz koordinaciju sa pravim dobavljačem, koji im to može ispuniti’.

“To je kvaka u svemu tome. Jer recimo, mi kao Zavod ne možemo direktno krenuti u nabavku. To mogu jedino veledrogerije i oni su ti koji vrše cijeli taj proces – od procesa uvoza do procesa dovožnje vakcine do krajnjeg korisnika”, kaže Jurić i navodi kako pored nastojanja da se nabavi ruska vakcina Sputnjik V, ‘postoje i pregovori za oksfordsku AstraZeneca vakcinu’.

Vakcine komercijalnog tipa građani koji se žele vakcinisati će trebati kupiti, a besplatan će biti proces davanja vakcine, dodaje Jurić.

Direktorica postupila bez odluke Vlade

Predsjednik Vlade Zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Ćosić za RSE navodi kako direktorica Zavoda tog kantona nije mogla sama donijeti odluku o komercijalnoj nabavci vakcine.

“Ne mogu se osobne odluke donositi. Ne, ne, ne za takvu odluku niti znam, niti mi je to spomenula”, tvrdi premijer Ćosić i naglašava kako je druga stvar ‘hoće li Zavod bilježiti kakav je interes građana’.

On kaže da to što neka veledrogerija radi ili priprema nema veze sa Zavodom.

“Koliko sam razumio u razgovoru sa ravnateljicom, Zavod bi više, radi potreba istraživanja i statistike vodio evidenciju o ljudima koji bi bili zainteresirani za takav način, komercijalno, nabaviti cjepivo”, objasnio Ćosić.

Goran Čerkez, pomoćnik ministra za javno zdravlje FBiH, u slučaju uvoza komercijalnih vakcina kratko je za RSE prokomentarisao da ‘u ovom trenutku zakonska regulativa to ne omogućava”

Procedure su jasne. Vakcina koja dobije saglasnost Agencije za lijekove BiH, jedino može biti na tržištu i preko ministarstva zdravstva, odnosno Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH biti distribuirana.

Agencija za lijekove BiH još nije odobrila nijednu vakcinu u BiH.

Pored Zapadnohercegovačkog i Kanton Sarajevo krenuo u nabavku vakcine

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je 16. januara odlučila da samostalno krene u nabavku vakcina. Dva dana kasnije, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja dobio je pokrenuo proceduru nabavke vakcina protiv COVID-19 u vrijednosti od oko milion eura.

Zavod još uvijek nije dobio mišljenje Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju, s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača.

“Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja odmah nakon našeg zahtjeva i zaključka Vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina, a to mišljenje nama još nije došlo”, potvrdio je za RSE premijer KS, Edin Forto.

On navodi kako postoje indicije da su neke firme u mogućnosti da uvezu određene količine vakcina, međutim ‘još nema propisan način za uvoz ovih vakcina’.

“Istražujemo sve načine, bilo da će to biti putem naših međunarodnih partnera, bilo da će to biti putem zaključenja ugovora između Zavoda i neke firme koja je u mogućnosti da uveze određenu količinu vakcina”, kaže on.

Zakon o javnim nabavkama BiH u članu 4. predviđa da ugovorni organ može biti svaka institucija vlasti u BiH, entitetima, Brčko distriktu, na nivou kantona, grada ili opštine.

U Vladi KS, čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječ o pregovaračkom postupku ili javnom pozivu.

Forto ističe i kako mu nije poznat rok u kojem Agencija za javne nabavke BiH treba da odgovori na zahtjev o mišljenju koje je Zavod zdravstvenog osiguranja KS uputio.

“Mislim da imajući u vidu hitnost ovoga, o čemu govorimo, i da su ljudi u ovom trenutku u riziku za sopstvene živote zbog pandemije, nevjerovatno mi je da čekamo, da oni to već nisu uradili prije nego što im je iko poslao zahtjev”, smatra Forto, ističući da sa entitetskog i državnog nivoa kantone niko ne obavještava šta su poduzeli kada je riječ o nabavci vakcina.

Pokrenut porces direktne nabavke vakcina

Bosna i Hercegovina je pokrenula proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je u srijedu, 27. januara za RSE Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova BiH.

“Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizer-ovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini. Za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas. I već kreće serija sastanaka, vjerujte od danas”, kaže Kojić.

Direktor predstavništva Pfizer za BiH, Mirza Vlajčić, u izjavi za RSE je najavio kako ‘očekuju da ih ministarstvo kontaktira za dan dva i da potpišu ugovor’.

U utorak, 26. januara, u BiH su stigli i prvi frižideri koje je donirao Međunarodni fond za djecu (UNICEF) za pohranu COVID-19 vakcina u ultrahladnom režimu, do – 80 stepeni Celzijusovih.

Kojić pojašnjava i zakone Agencije za lijekove BiH kada je u pitanju odobravanje potencijalnih vakcina koje treba da dođu u BiH.

“Tu imate dva člana zakona Agencije za lijekove. To je član 38. koji kaže odobrenje, zna se kad se može dobiti odobrenje, samo kad proizvođač ili njegov zastupnik podnese zahtjev za registraciju.”, rekao je Kojić i naglasio da još uvijek, ‘po informacijama dobijenim iz Agencije nijedan od proizvođača nije podnio zahtjev za registraciju’.

On kaže kako je druga opcija da se vakcina uveze putem interventnog uvoza, gdje će Agencija za lijekove BiH izdati administrativnu kontrolu kvaliteta.

Navodi kako je ‘jako lako ići u direktnu nabavku’ ali i objašnjava prednost mehanizma.

“Imate filter između zemlje i proizvođača. U Covaxu su vam filter, Svjetska zdravstvena, Cepi, a kroz EU mehanizam vam je Evropska agencija za lijekove. Ona je relaksiranija i naši građani sigurniji, itd.”, kaže Kojić.

Prema njegovim riječima, COVAX je od BiH tražio da nabavlja vakcine preko državne institucije ‘i to je moglo biti samo Ministarstvo civilnih poslova’.

Iako u Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije stigla nijedna vakcina, entitetske vlade, (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske) usvojile su, na odvojenim sjednicama, Plan vakcinacije protiv COVID-19.

