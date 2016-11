Obama: Odličan sastanak Trump: Bila mi je čast (VIDEO)

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump sastao se u Washingtonu s predsjednikom Predstavničkog doma Kongresa Paulom Ryanom i liderom vladajuće većine u Senatu Mitchom McConnellom te poručio da će zajedničkim radom učiniti „spektakularne stvari za američki narod“.

Nakon sastanka sa McConnellom, Trump je novinarima rekao da su njegova tri glavna prioriteta pitanje imigracije, sistem zdravstvene zaštite i radna mjesta.

Ranije u četvrtak Trump se sastao s Ryanom.Ryan je izjavio da je sa Trumpom imao “fantastičan, produktivan”, razgovor.Trump je kazao da bi trebalo što prije krenuti sa poslom, “bilo da se radi o zdravstvenoj zaštiti, ili o imigraciji”.

Obama: Važno je sarađivati

Trump se ranije susreo s odlazećim predsjednikom Barackom Obamom u Bijeloj kući.U zajedničkom obraćanju novinarima u Ovalnom uredu, Obama je kazao kako je razgovarao s Trumpom o raznim pitanjima, uključujući unutrašnju i vanjsku politiku, te da je sastanak bio odličan.

Obama je rekao kako je saradnja bitna za prevazilaženje izazova, javlja Reuters.

Trump je kazao da je sastanak trajao više od sat, duže nego što je bilo predviđeno. Dodao je kako su razgovarali o brojnim pitanjima, među kojima i nekim teškim i da mu je čast što je upoznao Obamu.

Obama je rekao: „Imao sam priliku da obavim odličan razgovor s novoizabranim presdjednikom Trumpom. Razgovarali smo o brojnim pitanjima. Razovarali smo o organizacionim pitanjim vezanim za Bijelu kuću. Razgovarali smo o vanjskoj i unutrašnjoj politici. Kao što sam rekao sinoć, moj prvi prioritet u naredna dva mjeseca je da pokušam osigurati uspješan prijenos ovlasti na novoizabranog predsjednika. Ohrabren sam činjenicom da je novoizabrani predsjednik Trump zainteresiran da radi s mojim timom na brojnim izazovima s kojim se suočava ova velika zemlja i vjerujem da je bitno za sve nas, bez obzira na stranku i politička uvjerenja da se ujedinimo, sarađujemo kako bismo prevazišli brojne izazove s kojima se suočavamo“.

„U međuvremenu, Michelle je imala priliku da se sretne s budućom prvom damom te su i one imale odličan razgovor. Želimo im pružiti dobrodošlicu dok se pripremaju za ovu tranziciju.“

Obraćajući se Trumpu, Obama je kazao: „Više od svega, gospodine novoizabrani predsjedniče, želim vama naglasiti da ćemo učiniti sve da vam pomognemo da uspijete jer ako vi budete uspješni, onda će i država biti uspješna.“

Trump je pogledao predsjednika i kazao da je on „vrlo dobar čovjek“.

Trump: Radujem se saradnji

Novoizabrani predsjednik zahvalio je Obami, rekavši da je bilo planirano da sastanak traje 10 ili 15 minuta. „Nikad se ranije nismo sreli. Vrlo sam ga poštovao. Sastanak je trajao gotovo sat i po i što se mene tiče, mogao je trajati još mnogo duže. Zaista smo razgovarali o mnogo različitih situacija – o nekim divnim stvarima, kao i o nekim poteškoćama. Zaista se radujem budućoj saradnji s predsjednikom, kao i njegovim savjetima. Objasnio mi je neke poteškoće“, rekao je Trump, ponovivši kako se raduje brojnim drugim sastancima s Obamom.

Trump je u Washington stigao iz New Yorka svojim privatnim avionom i sletio na nacionalni aerodrom Ronald Reagan, koji se nalazi nedaleko od američke prijestolnice, javlja AP.

Obama je nakon izbora Trumpa za predsjednika rekao da ga je pozvao na razgovor o primopredaji dužnosti.

“Instruirao sam svoj tim da radi što više moguće da osiguramo uspješan prijenos vlasti. Mirna tranzicija ovlasti je jedan od značajki naše demokracije”, rekao je Obama.

“Svi mi, Amerikanci, patriote, želimo ono što je najbolje za našu zemlju. Sinoćnji komentari gospodina Trumpa su bili u tom smislu, a i kada smo direktno razgovarali to sam čuo od njega i to je ono što ovo državi treba. Treba nam osjećaj zajedništva, poštovanja institucija, želimo vladavinu zakona i da poštivamo jedni druge. Nadamo se da će on raditi u tom duhu tokom tradicije te da će tako početi njegov mandat”, dodao je Obama.

Trump je u svom pobjedničkom govoru rekao da će “zaliječiti najdublje rane nacije i biti predsjednik svih Amerikanaca”.

Hiljade demonstranata okupile su se sinoć na ulicama gradova širom SAD-a kako bi protestirale protiv neočekivane pobjede republikanca Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima, osuđujući njegovu kontroverznu retoriku protiv imigranata, muslimana i drugih grupa.

