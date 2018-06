Obama nakon Trumpove pobjede: “Isuse, kako smo pogriješili”

Tokom vožnje po glavnom gradu Perua, Limi, nedugo nakon izbora 2016. godine tada još predsjednik Barack Obama pokušavao je shvatiti uzroke Trumpove pobjede. “Što ako smo bili u krivu?”, pita suradnika koji se sa njime vozi u blindiranoj predsjedničkoj limuzini.

Predsjednik je pročitao kolumnu koja tvrdi kako su liberali zaboravili koliko je identitet važan ljudima te da se sve više propagira prazni kozmopolitski globalizam radi kojeg se mnogi osjećaju da su ostavljeni po strani.

“Možda smo otišli predaleko. Možda ljudi zaista samo žele pripadati svome plemenu”, rekao je tada Obama, piše New York Times. Njegovi su ga suradnici uvjeravali kako bi, da je mogao, dobio i treći mandat te da sljedeća generacija ima više zajedničkog s njime nego sa Trumpom. Obama, prvi Afroamerikanac izabran za predsjednika, nije bio uvjeren.

“Ponekada se pitam jesam li bio deset ili dvadeset godina prerano”, rekao je. U tjednima poslije izbora Donalda Trumpa predsjednik Obama je prolazio kroz brojne emocionalne faze, kaže knjiga njegovog dugogodišnjeg savjetnika Benjamina J. Rhodesa.

Ponekada je, piše Rhodes, pokazivao i bijes. Trumpa je nazivao “likom iz crtića” koji se više brine o broju gledatelja nego o političkim pitanjima. Mučila ga je, što je za Obamu bilo rijetko, i sumnja oko toga je li preračunao vlastiti utjecan na američku povijest.

Rhodesova knjiga “The World as It Is” uskoro izlazi u izdanju Random Housea, a nudi prozor u krugove suradnika najbližih predsjedniku Obami svih osam godina dok je bio na vlasti. Rijetko je kada bio tako potresen kao kada su ga glasači odlučili zamijeniti kandidatom koji je u pitanje dovodio i činjenicu o mjestu Obaminog rođenja.

Rhodes je bio Obamin savjetnik o pitanjima državne sigurnosti te je s predsjednikom prošao neka od najdramatičnijih trenutaka – od odluke da se autorizira akcija u kojoj je ubijen Osama bin Laden, preko slanja vojske u Afganistan, povlačenja većine trupa iz Iraka, oživljavanje diplomatskih veza s Kubom, nuklearni dogovor s Iranom, vojna intervencija u Libiji ne odbijanje vojne intervencije u Siriji.

Obama je sad slobodan – jedri, putuje, druži se Njegova knjiga, piše New York Times, otvara i mali prozor prema tome kako se odigralo Obamino nošenje s problemom ruske intervencije koja je pomogla Trumpu da postane predsjednik. Obama je bio svjestan da moć predaje nekome čiji je jedini cilj srušiti i uništiti sve što je on postigao.

“Osjećam se kao Michael Corleone. Skoro sam se izvukao”, rekao je Obama referencirajući na “Kuma”.

Rhodes opisuje i reakcije stranih vođa. Premijer Japana Shinzo Abe ispričao se što je prekršio protokol te se našao sa Trumpom u Trump Toweru na Manhattanu odmah nakon izbora.

Obama je poticao kanadskog premijera Justina Trudeaua da jasnije progovori o vrijednostima koje dijele. Njemačka kancelarka Angela Merkel Obami je rekla kako se osjeća pod pritiskom da se kandidira za još jedan mandat kako bi nakon odabira Trumpa branila liberalni poredak. Kada je bilo vrijeme da se posljednji puta pozdrave, Merkel su oči zaiskrile u suzama. “Ona je potpuno sama”, rekao je Obama.

Rhodes ne objašnjava u detalje kako je predsjednik mislio da može učiniti više da ukaže na rusko uplitanje u izbore. Obama je odobrio izjavu koju su trebali objaviti šefovi obavještajnih agencija mjesec dana prije izbora, no u tom je naumu zaustavljen od strane senatora Mitch McConnella (R) iz Kentuckyja koji nije to htio podržati.

Rhodes je McConnellovo odbijanje nazvao “nepatriotskim”, no Obama, čijeg je kandidata za Vrhovni sud McConnell uporno blokirao, nije bio iznenađen. Republikanci su javno rekli kako žele da suca imenuje sljedeći predsjednik, a ne Obama.

“Što ste drugo očekivali od McConnella, on nam neće dati niti saslušanje o sucu Merricku Garlandu”, rekao bi Obama. Kada bi mu suradnici prije obraćanja medijima rekli da reagira i više priča o miješanju Rusa u izbore on bi na to rekao kako “o tome priča kada je god upitan, i ljudi su upozoreni”.

“Trump već govori da ako Hillary pobjedi da su izbori namješteni. Ako ja budem još glasniji, samo će reći da je sve urota”, rekao bi Obama. Rhodes tvrdi kako niti on niti Obama nisu znali da je upogonjena FBI istraga o kontaktima između Trumpove kampanje i Rusije, iako je Trump nedavno iznio nepotkrijepljene tvrdnje da je Obama ubacio špijuna u njegovu kampanju. Rhodes piše da je o istrazi saznao tek nakon odlaska iz Bijele kuće, i to iz medija.

Obama nije sankcionirao Rusiju prije izbora jer je vjerovao kako bi Moskva mogla pokrenuti hakerske napade na dan izbora. Obama i njegov tim bili su uvjereni da će pobijediti Hillary Clinton i, poput većine zemlje, bili su u šoku kada su shvatili da nije.

“Ne mogu se osloboditi osjećaja da smo trebali to predvidjeti. Jer ako uklonite rasizam, mizoginiju i nedostatak ideja mi smo na istoj platformi poput Trumpove prije osam godina pobijedili Hillary – rekavši da je dio korumpiranog establišmenta te da joj se ne može vjerovati da će donijeti promjene”.

Na večer izbora Obama se telefonski čuo sa svojim piscem govora, Codyjem Keenanom, a razgovarao je i s Rhodesom o tome kako bi njegova poruka trebala glasiti. Rhodes je pitao bi li trebao dati neke garancije saveznicima, a Obama je na to rekao “ne, mislim da nije na meni da ih u to uvjeravam”. Obama je sljedeći dan pokušao razveseliti očajnu i tužnu ekipu suradnika. U jednom je trenutku Rhodesu poslao poruku koja glasi “ima više zvijezda na nebu nego zrnaca pijeska na tlu”. No nakon nekoliko dana sumnja je počela nagrizati i Obamu.

“Ne znam, možda je ovo ono što ljudi žele. Dobro sam mu pripremio ekonomiju. Bez činjenica. Bez posljedica. Neka imaju crtić”, pisao je Obama. Nadodao je i kako je sada vrijeme da se pokaže koliko su jake i izdržljive institucije, i u SAD-u i diljem svijeta.

Na dan kad je Obama ugostio Trumpa u Bijeloj kući nakon izbora sve se činilo nestvarnim. Trump je razgovor stalno vraćao na razgovor o veličini i posjećenosti njegovih skupova, na koja, rekao je Trump, niti Obama niti Clinton nisu mogli privući mnogo ljudi. Poslije toga Obama je u ovalni ured pozvao nekoliko suradnika kako bi komentirali susret.

“Pokušavam ga smjestiti u američku povijest”, rekao je predsjednik. “On prodaje sranje. A to je lik koji je oduvijek bio dio američke priče. Možemo ga vidjeti i u likovima dalekim poput onih iz Huckleberry Finna”, rekao mu je na to Rhodes.

“Možda je to najbolje čemu se možemo nadati”, odgovorio je na to Obama.

