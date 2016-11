O sestrama Beganović iz Sarajeva piše ugledni The Finacial Times

Sestre Amra i Elma Beganović iz Sarajeva imaju formulu kako unovčiti društvene mreže, piše ugledni The Finacial Times.

Amra i Elma na Instagramu imaju približno 1,3 miliona pratilaca. Na Twitteru ta brojka iznosi skoro pola miliona. One su mlade i veoma uspješne poduzetnice iz Sarajeva koje trenutno žive u New Yorku.

U svijetu šubiznisa njihovo ime i utjecaj itekako su važni. Ugledni The Financial Times odlučio im je posvetiti pažnju i istražiti kako je biti profesinalac na Instagramu i to itekako unovčiti. Također, novinara ovog lista je zanimalo koliko njih dvije zarađuju. Došli su do nevjerovatnih podataka.

Njihov put u svijet krenuo je iz opkoljenog Sarajeva gdje su ‘90-tih mjesecima živjeli u skloništu da bi glavni grad BiH napustile u tenku Ujedinjenih nacija. Tada su imale sedam i osam godina.

Iše su preko Finske, Francuske, Belgije, Engleske, Španije i Njemačke da bi se skrasile u Sjedinjenim Američkim Državama gdje su upisale fakultet u Washingtonu.

Kako navode u biografiji, prije tri godine napustile su nezanimljive poslove ekonomistice i odvjetnice te se počele baviti blogom o modi i ljepoti. Sada u BiH upošljavaju 12 osoba u digitalnom marketingu.

The Financial Times navodi da njih dvije biraju koga će reklamirati na svojim profilima na društvenim mrežama i da od toga itekako dobro zarađuju.

“Od samog početka smo društvenim mrežama pristupile kao prema nauci. To je bio eksperiment”, kaže Elma. Sudeći prema njihovim prihodima, ekspreiment koji je itekako uspio.

Prema podacima koje su dostavljene The Financial Timesu, njih dvije su zajedno prošle godine zaradile oko 1,4 miliona dolara. Najviše zarađuju od promocije na Instagramu, prisustva modnim događajima i objavama na Twitteru.

Prije više od dvije godine počele su pisati blog “Clubfashionista”, a danas u ponosne vlasnice brenda “Amra & Elma” te lifestyle bloga.

(Kliker.info-N1)