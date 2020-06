O prilici koju treba iskoristiti : Kad komšije zabrane, na more u Neum

Dragan iz Banjaluke misli da more “ove godine neće vidjeti”. Umjesto toga, s porodicom planira otići na neku planinu.

Slične odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa (RSE) dali su i drugi građani širom Bosne i Hercegovine (BiH) nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koje ulaze iz Bosne i Hercegovine.

Hrvatska je od četvrtka, 25. juna uvela mjere 14-dnevnog karantina za sve građane koji dolaze iz BiH zbog pogoršane epidemiološke situacije, uprkos ranijim najavama da će granice potpuno biti otvorene za turiste iz ove zemlje između 22. i 25. juna. Crna Gora je zatvorila granicu sa BiH još 18. juna.

Zbog ovoga su bh. građani već odustali od eventualnog odmora na Jadranskoj obali a među njima je i Adnan iz Mostara.

„Žao će mi biti možda zbog djece, ako ne budemo imali priliku otići na more ove godine, ali hvala Bogu, šta je tu je, bitno je da u čitavoj ovoj priči ostanemo svi zdravi. Kad-tad ovo će proći, a bit će vremena da idemo i na more“.

Zina iz Mostara smatra da se odmor može provesti i u Bosni i Hercegovini za koju kaže da ima šta da ponudi.

„Možemo se strpiti jedno ljeto. Znači, ne moramo ni otići na more, imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena – imamo naš gradski bazen, Blagaj je pun bazena, tako da možemo fino iskoistiti ljeto“.

Građani pohrlili u Neum

Da se bh. građani zbog nastale situacije okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić, iz turističke agencije Unis Tours iz Banjaluke. Ona ističe i da vlada veliko interesovanje za vučere za odmor koje daje Vlada Republike Srpske u iznosu od 100 maraka za sufinanasiranje troškova smještaja u nekoj od turističkih destinacija u ovom entitetu, čije je izdavanje započelo 15. juna.

˝Kada su u pitanju vaučeri, građani se najviše odlučuju da ih troše za Banju Vrućicu u Tesliću onda za Trebinje, Višegrad i tamo daj dio Hercegovine. Druge opcije koje traže su Neum, jer ima građana koji definitivno hoće na more, tako da su nam zadnjih dana pojačani upiti za smještaj tamo. Takođe ljudi sada žele i na domaće planine pout Jahorine, Maglića itd.˝, kaže Savić

Davor Krešić potpredsjednik Udruge hotelijera BiH kaže da je do prije nekoliko dana, Neum, koji je jedini grad u BiH sa izlazom na more, bio pusto mjesto. Podsjeća da je sezona do sada naslućivala katastrofu, ali da je trenutno Neum pun domaćih turista zbog mjera susjednih država.

„Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone, ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone“, smatra Krešić.

Zamjenik direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona (TZ HNK) kaže kako u tom, turistički zanimljivom dijelu BiH, mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju ne samo za Neum već i za druge destinacije kao što su Mostar i Međugorje.

„Siguran sam da, ovo koliko imamo mi smještajnih kapaciteta – naravno, ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove našeg kantona – mi možemo to sve prihvatiti, imamo kapaciteta. Ja sam i najavljivao i očekivao da ćemo imati jedan broj domaćih gostiju“.

Pad posjeta u Međugorju

Željo Vasilj, voditelj Turističkog ureda Međugorje kaže da za razliku od Neuma, oni bilježe veliki pad posjeta zbog odluka susjeda, prije svega Vlade Hrvatske. Kaže da je to bilo vidljivo već 25. juna, na obilježavanju 39-te godišnjice ukazanja Gospe iz Međugorja kada im nije došlo oko 10 hiljada već bukiranih hodočasnika iz Hrvatske.

„I tako da smo mi uvijek za godišnjicu imali veliki broj Hrvata, međutim, ove godine, upravo zbog netom donešene ove odluke o zatvaranju granica, evo mi smo juče ostalo ovdje, i mnogi naši koji rade u ovom sektoru, bez jednog velikog dijela hrvatskih hodočasnika“.

Vasilj se nada da će Hrvatska što prije ukinuti mjere i omogućiti dvosmjerni protok na granici.

„Ako bi ovo duže ostalo, mi bi u ovom ljetnom periodu možda ostali i bez jedinih gostiju na koje smo mogli računati, s obizrom da su bh granice zatvorene za sve ostale članice Europske unije i svijeta, dakle, računali smo praktično najviše na hodočasnike iz Hrvatske“, ističe Vasilj.

O ugledu BiH

Zamjenik direktora Turističke zajednice HNK-a Semir Temim ističe da trenutno dobri rezultati kada je u pitanju turizam u ovom dijelu BiH neće potrajati ako duži period granice sa susjednim zemljama ostanu zatvorene. Ističe da odluka Hrvatske, na primjer, da zatvori granice za sve koji dolaze iz BiH dugoročno šteti ugledu Bosne i Hercegovine.

„Mislim na neki način da je ovo ipak jedna i ružna poruka ljudima koji bi došli u Bosnu i Hercegovinu, poruka da Bosna i Hercegovina nije toliko sigurna zemlja kada je u pitanju korona virus, iako vidimo da otprilike sve zemlje regiona, manje-više, da je sve to tu negdje“.

O prilici koju treba iskoristiti

Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH kaže da je zatvaranje granica u jeku turističke sezone od strane Hrvatske i Crne Gore dobra prilika koju treba iskoristiti. Ipak dodaje da nije zadovoljan odnosom vlasti u zemlji prema ovoj grani privrede za koju smatrra da nisu dovoljno pomogle.

˝Ništa nam nisu pomogli. Sve odluke su se odnosile na isplatu minimalne plate i doprinosa, međutim to nije još stiglo do nas, krajnjih korisnika. U Republici Srpskoj je to išlo malo brže dok se u Federaciji BiH i dalje čeka kako će kantoni podijeliti novac. Nažalost mislim da država kupuje vrijeme jer su nam zabranili rad na skoro tri mjeseca a nisu nas oslobodili obaveza prema državi. Pa gdje to ima?˝, smatra Hadžić

Hadžiću smeta i što se nije djelovalo sa državnog nivoa kada su u pitanju vaučeri za ljetovanje, već se to radi po entitetima.

˝Smeta mi što su u Republici Srpskoj ograničili da se troši samo na teritoriji tog entiteta, pa čak i nije za sve turističke objekte, već recimo na Jahorini od 35 hotela možete koristiti vaučer u samo jednom. Kada je u pitanju Federacija BiH mi smo pripremili prijedlog vaučera koji će se dijeliti onim socijalno ugroženim kategorijama da mogu trošiti gdje hoće na teritoriji Federacije, stim da će u to biti uključeni gotovo svi ugostiteljsko-turistički objekti˝.

Sagorovrnici Radija Slobodna Evropa ističu da će trenutna situacija pozitivno uticati na posjete i promet u domaćem turističkom sektoru, te se nadaju da će i nakon otvaranja granica se nastaviti trend ljetovanja bh. građana u sopstvenoj zemlji.

Poručuju da u BiH svake godine dolazi na stotine hiljada turista iz cijelog svijeta dok njeni građani odlaze ljetovati vani, a ni ne znaju šta sve imaju za vidjeti i posjetiti u svojoj zemlji za mnogo manji novac.

Gojko Veselinović i Mirsad Behram (RSE)