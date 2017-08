Novosti uzvratile na hajku : Hrvati, Željka Markić vas laže

Željka Markić uputila je pismo premijeru Andreju Plenkoviću, u kojem od njega traži da Vlada prestane financirati Novosti, tjednik srpske manjine i jedan od rijetkih preostalih medija koji se dosljedno bori protiv svega što Željka Marikić i njezine klerikalne organizacije predstavljaju. Tim povodom redakcija Novosti oglasila se saopštenjem , koje u cijelosti prenosimo.

Željka Markić piromanka je međunacionalne mržnje. Od objave vijesti da su jedan od stotina požara koji su harali Hrvatskom ovog ljeta zapalili mladići srpske nacionalnosti, razbudili su se različiti nacionalistički piromani kako bi to iskoristili za izazivanje netrpeljivosti prema Srbima u Hrvatskoj. Već danima čitamo u medijima i na društvenim mrežama najodvratnije izljeve mržnje prema Srbima, a jedna od omiljenih meta te pomračene netrpeljivosti je tjednik Novosti Srpskog narodnog vijeća.

Sadašnju kampanju protiv Novosti predvode brojni uvrijeđeni pojedinci o kojima smo u različitim prilikama kritički pisali, poput Velimira Bujanca, Tanje Belobrajdić, Roberta Pauletića i same Željke Markić, a slijede ih stotine uspaljenih šovinista, na koje oni upravo i računaju. Upućuju se pozivi da nas se strpa u zatvor, da nas se nabije na kolac i zapali, da nam se baci bomba na redakciju. Dobili smo i izravnu prijetnju da ćemo uskoro letjeti u zrak, potpisanu ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’. To je rezultat njihove piromanije koji oni izazivaju potpuno svjesno.

U takvoj situaciji Željka Markić, koja je to učinila i u veljači ove godine, jutros ponovo šalje pismo premijeru Andreju Plenkoviću sa zahtjevom da obustavi financiranje Novosti, lažno nas, kao i svi ostali koji to čine, optužujući zbog ‘huškanja na netoleranciju i mržnju prema Hrvatima’. Njene podle optužbe, kojima je cilj dodatno raspirivanje požara mržnje, s gnušanjem odbacujemo. Naša naslovnica od 4. kolovoza ove godine, s naslovom ‘Lijepa naša lijepo gori’, koju nacionalistički piromani sada koriste kako bi uspalili šovinističke horde, odnosila se na izvještaj o više od 20.000 različitih objekata koji su, prema podacima UN -a, uništeni i spaljeni 1995. godine tokom i nakon operacije ‘Oluja’.

To je istina za koju smatramo da na nju vrijedi podsjećati svake godine kada se slavi ‘Oluja’, kao što treba podsjećati da su tada život izgubile na stotine srpskih civila, odreda ostarjelih i nemoćnih ljudi, a da za većinu tih zločina, među njima i za one najsvirepije, ni do danas nemamo pravomoćnih presuda. Na tu istinu potrebno je podsjećati sve dok se prilikom službenih obilježavanja ne priznaju stradanja tih ljudi. Jednako tako, potrebno je podsjećati na to što su u to vrijeme bili i što su radili ljudi poput Velimira Bujanca, Tanje Belobrajdić, Roberta Pauletića i drugih, koji uz Željku Markić danas potiču mržnju prema Novostima. Potiču je upravo zbog toga što Novosti iznose istinu o njima, o tome što su bili onda i o tome što su danas. Iznošenje istine jedini je razlog zbog kojeg se iz nacionalističkih jazbina svako toliko raspiruje mrzilački požar kojim se žele ugasiti Novosti.

Naši čitatelji, kao i velika većina kolega i stručne javnosti prepoznaju i cijene Novosti kao dosljedno antinacionalistički list koji izrazito kritički piše o svakom nacionalizmu, pa tako i o hrvatskom i o srpskom nacionalizmu, dolazio on iz Hrvatske, Srbije ili Republike Srpske. Ta dosljednost je ono što ih najviše iritira. Zbog te dosljednosti oni ne mogu učiniti ništa drugo nego manipulirati javnošću svjesnim, podmuklim lažima.

Hrvati, Željka Markić vas laže. Novosti ne potiču netoleranciju i mržnju prema Hrvatima. Željka Markić vas podlo obmanjuje, ona vas želi navesti da mrzite. Ona potiče netoleranciju, ne samo prema Srbima, nego i prema Hrvatima, prema svima koje vidi kao društvenu manjinu pogodnu da posluži kao meta njenoj zadrtoj, zaostaloj, ultrakonzervativnoj agendi. Željka Markić hrvatskim društvom širi otrov.

Hrvati, Željka Markić vas truje. Novosti su protuotrov.

(Kliker.info)