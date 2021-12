Novogodišnja poruka Christiana Schmidta: “Ostanite ovdje i gradimo bolju državu zajedno”

Gostujući u Pressingu u razgovoru s Amirom Zukićem, visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt uputio je novodišnju poruku Bosancima i Hercegovcima – ostanite ovdje i gradimo bolju državu zajedno.

“Svaki građanin i svaka građanka i svaka porodica može da se odluči da ostane ovdje, naročito mladi ljudi, a to znači da mora za njih da se napravi bolje okruženje ekonomsko, socijalno, bolja stabilnost, bolje saobraćajnice su im potrebne, to su stvari koje ljudima trebaju i ja se nadam da ćemo naredne godine 2022. moći reći da smo pobijedili pandemiju”, kazao je Schmidt u Pressingu.

“Ja u svakom slučaju pozivam ljude da se vakcinišu, u BiH sada ima vakcina i da zajednički radimo, moj je cilj da se građanke i građani uključe u političke diskusije“, dodaje visoki predstavnik u BiH za N1.

Poručio je da je dobio mnogo pisama od mladih ljudi koji pitaju da li trebaju biti zabrinuti za budućnost u BiH.

“Ja sam dobio mnogo pisama od mladih ljudi od učenika, studenata koji kažu “gospodine Schmidt šta će biti, da li da se brinemo” i ja kažem naravno ima stvari koje nisu dobre, ali ako zajednički radimo na zajedništvu i razvoju zajedništva onda BiH ima prilično velike šanse, zbog toga mladi ljudi ostanite ovdje u zemlji, izgradite ovu zemljju i pomozite u njenoj izgradnji, prije svega zbog toga jer i vaše porodice zavise od vas u svojoj zemlji i nadam se da ćemo zajednički moći dati svoj doprinos tome.

Ja ću to svakako uraditi, biću ljubazan, ali ću biti određen, ne treba nikad nikoga potcjenjivati bez obzira u kojem gradu u BiH, svi treba da znaju da sam ja došao odlučan u ovu zemlju da pomognem zemlji da krene naprijed i to je i dalje moj cilj i cilj su evropske integracije, i to korak po korak, ali prije svega zdrav način života i lijepa okolina. Želim svima u BiH sve najbolje u narednoj godini“.

(Kliker.info)