Novo pismo anesteziologa: Stanje na KCUS-u haotično,respiratori ne valjaju, higijena loša, organizacija katastrofalna

Anesteziolozi sa Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a uputili su još jedno pismo upravi, pored onoga o kojem je Raport pisao . Drugo pismo upućeno je 29. 3. ove godine i to direktoru nehirurške discipline Nerminu Granovu i šefici Klinike za anesteziju i reanimaciju Ameli Katici-Mulalić.

U pismu, koje je u posjedu Raporta, ističu da tzv. “malina respiratori” ne omogućavaju provođenje neophodnih postavki ventilacije te ukazuju na loše uvjete u kojima rade sa covid pacijentima. Također, traže hitno poboljšanje organizacije anesteziološke službe u Intenzivnim njegama Covid-19 pacijenata.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti i bez intervencija:

“Kao uposlenici-ljekari specijalisti anesteziologije i reanimacije Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS, prema Zakonu o liječništvu (član 39.), a u domenu rada i iskustvu koje imamo, dužni smo provesti liječenje pacijenata prema provjerenim standardima savremene medicinske nauke shodno našem najboljem znanju i vještinama. Dužnost takvog liječenja pacijenata postoji i u trenutnoj izuzetno složenoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo uzrokovanoj koronavirusom, te u uslovima preopterećenosti našeg Kliničkog centra.

Spremni smo, kao i u protekloj godini dana, u tom pravcu uložiti svoje maksimalne napore, te svu stručnost, znanje i iskustvo koje posjedujemo. Za to je potrebno obezbijediti minimum uslova, na što smo u više navrata ukazivali na jutarnjim sastancima uz prisustvo Šefa Klinike, te većinu prezentirali na jutarnjem sastanku dana 03.03.21. uz prisustvo i Šefa Klinike i Šefa Hirurške discipline. Međutim, kako po Zakonu o liječništvu postoji i pismena obaveza obraćanju poslodavcu, u najboljoj namjeri smo sačinili i predmetni dopis.

S obzirom da tokom rada nailazimo na veći broj problema, u daljem tekstu navodimo ih pojedinačno uz naše stručne prijedloge za njihovo rješavanje.

1. Oslanjajući se na sve važeće preporuke za mehaničku ventilaciju pacijenata sa ARDS-om kod Covid-19 pacijenata koji preporučuju: VT 4-8 ml/kg, plato pritisak <30 cmH20, visoke potrebne vrijednosti PEEP, te visoke vrijednosti protoka kisika, aparati za mehaničku ventilaciju pod šifrom ACM812A svojim karakteristikama prema našim saznanjima ne omogućavaju sprovodenje gore navedenih neophodnih postavki ventilacije. Naime, ovi aparati ne posjeduju uopšte mogućnost korištenja PEEP, imaju nedovoljan maksimalni protok, ne posjeduju mogućnost kontinuirane oksigenacije i recruitment manevra, ne daju mogućnost praćenja neophodnih parametara ventilacije (compliance, drive pressure, Pplateau itd), te se uzimajući u obzir navedeno ne mogu koristiti za specifično respiratorno patološko stanje Covid-19 pacijenata. Potrebno je obezbijediti respiratore koji će tehnički zadovoljiti navedene osnovne parametre, kao i da se obezbijedi dovoljan broj monitora za kontinuirano praćenje vitalnih parametara, što je jedan od preduslova za tertman pacijenata u Intenzivnoj njezi.

2. U cilju zaštite života i zdravlja uposlenika, prema svim smjernicama potrebno je omogućiti 3 zone (crvenu, narandžastu i zelenu), jasno ograničene i definisane. Po trenutnoj prostornoj organizaciji u Posebnom respiratornom centru (PRC), pristup zelenoj zoni je omogućen isključivo prolaskom kroz tzv. narandžastu zonu koja je u bliskoj komunikaciji s crvenom zonom, pri čemu također nisu zadovoljeni osnovni uslovi za donning/doffing PPE. Stoga je neophodno da se hitno konsultuju epidemiolozi i arhitekti kako bi se riješio taj problem, jer je ovo jedan od razloga evidentnog drastičnog porasta zaraženih uposlenika naše Klinike od kako je otvoren PRC.

3. S obzirom na veliku dinamiku izmjene ovih pacijenata uz visoku frekvencu svakodnevne izmjene osoblja, neophodno je odmah omogućiti minimum tehničke opremljenosti kako se ne bi gubilo dragocijeno vrijeme koje nemamo, izbjegla mogućnost pogrešne identifikacije pacijenata, te stvorio minimu uslova za praćenje stanja pacijenata i sprovedbu ordinirane terapije. Trenutno, dok smo u crvenoj zoni, nemamo ništa. Potrebno je hitno obezbijediti:

narukvice za identifikaciju pacijenata jasno numarisano i naznačeno mjesto iznad kreveta pacijenta te svake sobe/sale

obezbijediti držače kako bi terapijske liste bile na krevetu uz pacijenta

nabaviti minimum 5 tableta/Ipada, internet vezu, 4 fiksna računara u zelenoj zoni

tehnički omogućiti pristup BIS-u preko navedenih mobilnih uređaja

IT službu angažovati za hitno pravljenje nekog najosnovnijeg software rješenja koje će omogućiti osnovnu komunikaciju osoblja i uvid u pacijente, do tada možemo koristiti jednostavni share drive

svaka sala mora imati telefonsku liniju za komunikaciju

svo osoblje mora imati označeno na vidnom mjestu ime i zanimanje

4. Trenutna organizacija srednjeg medicinskog kadra angažovanog u PRC, podrazumijeva da su određeni na jednokratne smjene čime izostaje kontinuitet u radu, sve bez da je određena vođa smjene i glavne sestre koja bi 24h vršile nadzor nad osobljem i u procesu rada isključivo za PRC zbog izrazite zahtjevnosti i obima posla. Osobito jer su mnogi od njih bez ikakvog iskustva i minimalne edukacije u radu sa kritično oboljelim u Intenzivnoj njezi.

Također, s obzirom da kontinuirano imamo veliki problem sa osobnim stvarima pacijenata, mora se odrediti osoba koja će provoditi Proceduru, jer je to prema vani ogledalo našeg rada. Imajući u vidu da je maksimalno dozvoljeno vrijeme koje medicinska sestra provede u cvenoj zoni pod punom PPE 4h, trenutni broj medicinskih sestara po broju pacijeneta sa ovom organizacijom je 1:8/10, s obzirom na dokazanu važnost u oporavku i smanjenju smrtnosti pacijenata, neophodno je da se broj poveća.

Što se tiče broja specijalista anesteziologa, na trenutni prosječni broj 63 pacijenta, te planirano i povećanje, broj angažovanih nije adekvatan za tretman pacijenata, uz činjenicu da se gotovo svakodnevno mijenjaju, što uz ovako veliku dinamiku pacijenata zaista ne vodi adekvatnom liječenju.

5. Nama je jasno, što pokazuje i vaš ignorantski stav prema nama a i našim sugestijama, da nije bitno naše zdravlje i dobrobit te da ne postoji volja da se omoguće minimalno podnošljivi uslovi rada. Osoblje Klinike za anesteziju i reanimaciju već godinu dana kontinuirano radi sa najtežim Covid-19 pacijentima, anesteziolozi osim svog posla rade posao medicinske sestre, hrane pacijente, održavaju higijenu, presvlače itd., svjedočimo svakodnevno velikom broju ljudi koji se grčevito bore za dah, brojnim smrtnim slučajevima, što rezultira sveprisutnim burn-out sindromom medu osobljem, koji je dodatno pojačan činjenicom da se iz nekog razloga već godinu dana nije uvažio niti jedan prijedlog koji su bili isključivo u funkciji bolje organizacije posla i dobrobiti za pacijente.

To začuđuje jer smo mi, svojom edukacijom i stručnim iskustvom, jedini koji godinama radimo sa najtežim pacijentima pa smo tako jedini i angažovani u KCUS već godinu u radu sa pacijentima kojima je potrebna mehanička respiratorna potpora. Jasno nam je da hirurg ne može imati uvid u težinu posla anesteziologa, ali banaliziranje rada i opsega našeg posla ne vodi ničemu, a najmanje koristi teško oboljelim pacijentima. Predlagali smo i predlažemo, s obzirom na izrazitu ozbiljnost situacije, da se kada su u pitanju velike organizacione odluke uvijek konsultuje stručni kolegij anesteziologa Klinike za anesteziju i reanimaciju, što do sada nikada nije učinjeno, pa ni kod odabira i organizacije prostora Posebnog respiratornog centra. Ova bolest je nova, vrlo kompleksna, na žalost još uvijek nedovoljno poznata i zahtijeva timski i kontinuirani rad, stručne diskusije o specifičnim pacijentima, up to date pristup, individualan pristup svakom pacijentu, i u nekim slučajevima i multidisciplinaran. Trenutni sistem organizacije ne zadovoljava navedene uslove.

Uz navedeno, dana 24.03.21. na jutarnjem sastanku od strane šefa klinike predočena namjera Šefa hirurških disciplina da u prostorima Klinike za torakalnu hirurgiju otvori dodatnih 28 mjesta za najteže Covid-19 pacijente. Priustni članovi Stručnog kolegija klinike su izrazili zabrinutost zbog takve odluke, s obzirom da smo u okvirima ovih organizacionih kapaciteta već dosegli maksimum, te smo zabrinuti da će takvom organizacijom dodatno biti doveden u pitanje minimalni tretman i sigurnost svih pacijenata koji su pod našim nadzorom, u Covid i ne Covid intenzivnim njegama, tako i u operacionim salama za operativni program. Smatramo da u slučaju odluke o otvaranju dodatne nove lokacije za intenzivno liječenje treba biti angažovano osoblje drugih klinika i specijalnosti koje ima iskustvo rada u Intenzivnim njegama.

6. Kontinuirano upozoravamo, i opet naglašavamo, da se mora podići nivo higijene prostorija i pacijenata povećanim brojem higijeničarki, sredstava za higijenu i dezinfekciju koji moraju biti dostupni uz svakog pacijenta. Ističemo da ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ishode liječenja pacijenata u ovakvim uslovima rada trenutne organizacije, velikog nedostatka osoblja i neadekvatne tehničke podrške. A sama činjenica da nas se konstano ne konsultuje je sama po sebi alarmantna i izuzetno zabrinjavajuća”.